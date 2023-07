„Ich bin nicht der fitteste, aber eine Gaudi wird’s“: Bauerbacher nimmt an „Bavarian Ninja Event“ teil

Von: Andreas Jäger

Auf Kfz-Mechaniker Tobias Gawellek aus Bauerbach wartet heute Abend ein Parcours mit 15 Hindernissen. © Andreas Jäger

Erfahrungen hat er keine, trainieren konnte er auch nicht wirklich: Trotzdem wagt sich Tobias Gawellek aus Bauerbach an einen 100 Meter langen Hindernisparcours, der es in sich hat.

Wielenbach – „Gar keine Erfahrungen“ mit dem Ninja-Sport, also einer speziellen Art des Parcours, hat der Bauerbacher Tobias Gawellek bisher gemacht: Dennoch wird er am 26. Juli beim „Bavarian Ninja Event“ in Elbach, einem Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, an den Start gehen. Das Event ist Teil der Festwoche von „Elbach feiert“.

Seine Teilnahme an der Sportveranstaltung sei auf der Frühjahrssitzung seines Burschenvereins ausgemacht worden: „Bei der Sitzung war ich aber gar nicht dabei“, erzählt Gawellek. Die Anwesenden hätten allesamt nicht antreten wollen, sodass die Wahl spontan auf ihn fiel. Als der Vorstand des Burschenvereins, Stefan Steigenberger, Gawellek kurz darauf anrief, war dieser aber nicht gleich begeistert. Allerdings konnte er sich dann doch noch überzeugen lassen: „Ich bin eigentlich nicht der fitteste“, sagt Gawellek, „aber eine Gaudi wird’s bestimmt“. Immerhin bringt der Bauerbacher durch seine fußballerischen Aktivitäten ein gewisses sportliches Grundgerüst durchaus mitbringt.

Gewinner erhält Geld- oder Sachpreis im Wert von 1000 Euro

Speziell für den Wettkampf trainiert hat Gawellek bisher nicht wirklich: Es habe zwar eine Art Trainingscamp an unterschiedlichen Terminen in Rosenheim gegeben, „aber leider hatte ich an keinem einzigen Termin Zeit“, so Gawellek. Er werde somit „ins kalte Wasser geworfen“. Bei einem Infoabend, im Zuge dessen der Parcours vorgestellt wurde, war der Bauerbacher aber dabei. Was ihn in etwa erwarten wird, weiß Gawellek also: Ein 100 Meter langer, professioneller und mit 15 Hindernissen gespickter Parcours mitten im Festzelt. Laut Veranstalter seien zum Überwinden des Parcours Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit sowie Geschwindigkeit gefragt. Der Gewinner darf sich über einen Geld- oder Sachpreis im Wert von 1000 Euro jeweils für sich selbst sowie für seinen Verein freuen.

Beim Infoabend wurde auch die Auslosung der Gegner vollzogen: So werden die insgesamt 40 Teilnehmer in Zweier-Duellen gegeneinander antreten. Die Kontrahenten starten jeweils auf der gegenüberliegenden Seite, um sich dann an der sogenannten „Breitenstein-Steilwand“ zu treffen. Dort sollte Tobias Gawellek idealerweise vor seinem Gegner, Albert Eichner vom Trachtenverein Baiernrain, ankommen.