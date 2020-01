Ein Leben für den King

An einen der größten Rockstars des 20. Jahrhunderts erinnern sich heute Millionen Musikfans: Vor 85 Jahren, am 8. Januar 1935, wurde der Sänger und Schauspieler Elvis Presley geboren. Gleich ein ganzes Zimmer voller Souvenirs hat Christina Paulsteiner in ihrem Haus in Wielenbach eingerichtet.

Weilheim/Wielenbach – Ihre große Liebe zu dem 1977 verstorbenen Entertainer dauert nun schon fast fünf Jahrzehnte an. „Ich war erst zehn, als ich im Fernsehen den Film „Flammender Stern“ gesehen habe, in dem Elvis als Halbblut nur zwei Lieder singt“, erinnert sie sich an den Beginn ihrer Sammelleidenschaft. „Damals war ich Feuer und Flamme – gleich am nächsten Tag habe ich mir vom Taschengeld drei Langspielplatten gekauft.“

Dabei blieb es aber längst nicht. In München, wo Paulsteiner damals wohnte, besuchte sie in den Museumslichtspielen weitere Elvis-Filme, hortete alle verfügbaren Zeitungsausschnitte und Fotos ihres Idols. „Das war zur damaligen Zeit ohne Internet gar nicht so einfach und ich galt unter Gleichaltrigen ein wenig als Exotin!“

Außer der Musik interessierten sie auch das Leben und der ungewöhnliche Karriereweg des Stars. „Der ehemalige Lastwagenfahrer hat 1954 seine erste Platte in den Sun-Studios aufgenommen und später seinen Wehrdienst im hessischen Friedberg geleistet“, weiß sie. „Seine Stimme und sein Sex-Appeal im schwarzen Lederanzug hauen einen einfach um – da muss man sich nur mal seine Comeback-Show von 1968 ansehen!“

Todunglücklich war der Teenager, als ihm seine Eltern verboten, 1973 die Fernseh-Show „Elvis – Aloha From Hawaii“ anzuschauen, die rund eine Milliarde Menschen auf der ganzen Erde verfolgten. Diese Konzertaufnahme besorgte sie sich später ebenso wie alle 31 Spielfilme, dazu unzählige Poster, Platten und sonstige Erinnerungsstücke.

„Im Sommer 1977 war ich 16 und mit meinen Eltern im Jugoslawien-Urlaub, als ich vom Tod meines Stars erfuhr – meine Welt stand plötzlich still und die Ferien waren für mich gelaufen.“ Doch die Leidenschaft hielt an und so wuchs die Zahl der Fan-Artikel immer weiter. Beim Tanz-Training bei den „Boogie-Bären“ lernte sie 2000 ihren Mann Hans kennen und flog mit ihm vier Jahre später in die USA zur Pilgerstätte aller Elvis-Fans: in sein früheres Anwesen „Graceland“, das heute ein Museum mit jährlich 600 000 Besuchern ist. „Ein unvergeßliches Erlebnis!“, schwärmt sie, „wir haben im Heartbreak-Hotel gewohnt, außerdem die Sun-Studios in Memphis und Elvis Geburtsort Tupelo besucht.“

Logisch, dass zahlreiche Souvenirs ihren Weg von Amerika nach Wielenbach fanden, wo Paulsteiner in ihrem Haus ein ganzes Zimmer mit Büchern und Blechschildern, Plakaten und Puzzles sowie unzähligen anderen Fan-Artikeln eingerichtet hat. Im Schrank liegen Autogrammkarten, Anstecknadeln, Christbaumkugeln, Feuerzeuge, Tassen und Untersetzer, es gibt eine Handy-Hülle und eine lebensgroße Pappfigur, einen Rucksack mit Elvis-Emblem sowie schöne Taschen, die Paulsteiner selbst bestickt.

Mit ihrem Mann tanzt Paulsteiner im TSV Weilheim, dessen Boogie- und Rock‘n‘Roll-Abteilung rund 90 Mitglieder umfasst. „Darunter gibt es ebenfalls viele Elvis-Fans“, weiß Trainerin Sabine Bongartz. Auch sie war schon in Graceland und ist von der Musik der 1950er Jahre geprägt. „Unsere Boogie-Formation Crazy Bears hat sogar eine Elvis-Choreographie einstudiert und auch mein früherer Tanzpartner sah aus wie Elvis.“

Am 22. Februar kann man die Crazy Bears bei ihrem Auftritt in der Weilheimer Stadthalle bewundern und am 2. Mai in der Peitinger Schlossberghalle. Außerdem plant Bongartz in Weilheim erstmals ein großes Tanzturnier, für das aber noch kein genaues Datum feststeht. VON PETER STÖBICH