Grundwasser-Spiegel so niedrig wie nie

„Es wird Zeit für Regen“

Die Trockenheit macht Kommunen und Landwirten im Landkreis zu schaffen. Die Messstelle des Wasserwirtschaftsamtes in Wielenbach meldet gar einen Rekord-Tiefstand beim Grundwasser.

Von Johannes Thoma

Weilheim-Schongau – Rund einen Meter tiefer als im Normalfall ist der Grundwasserspiegel an der B 2 bei Wielenbach, wo das Wasserwirtschaftsamt Weilheim seit den 1980er Jahren eine von fünf Mess-Stationen im Landkreis betreibt. Seit Beginn dieser Messungen ist noch kein so niedriger Wasserstand verzeichnet worden, so Bernhard Müller, Abteilungsleiter beim Wasserwirtschaftsamt in Weilheim. Wielenbach ist bayernweit bislang die einzige Mess-Stelle mit einem Niedrig-Rekordwert. An den anderen Messpunkten in Deutenhausen, Peiting, Eberfing und bei Bad Bayersoien ist der Wasserstand „niedrig“ bzw. „sehr niedrig“.

Laut Bernhard Müller ist die Lage insgesamt „noch nicht kritisch“, aber man müsse die Entwicklung genau beobachten. Einschränkungen empfiehlt die Behörde noch keine – „aber sorgsamer Umgang mit Wasser“ sei immer ratsam. Der Grundwasserspiegel ist vollkommen unterschiedlich tief unter der Erde: In manchen Gebieten beginnt er bereits knapp unter der Grasnarbe, in anderen ist er erst in 50 Metern Tiefe messbar, so Müller. Noch haben alle Gemeinden im Landkreis laut Behörde ausreichend Trinkwasser zur Verfügung, sollte sich die Situation jedoch verschärfen, könnten betroffene Kommunen dank eines sogenannten Notverbunds auf Wasser ihrer Nachbargemeinde oder einen zweiten Brunnen zurückgreifen (siehe Kasten). Das taten 2018 bei der jüngsten Wasserknappheit zum Beispiel Prem und Sindelsdorf.

„Zum Wachsen braucht es warme Füße“

In den eineinhalb Jahrzehnten, in denen Müller in Weilheim arbeitet, hat er eine derartige Trockenheit zu dieser Jahreszeit noch nicht erlebt. Der Wasserstand bei Bächen und Flüssen sei derzeit ebenfalls sehr niedrig. „Es wird heuer auch nicht viel Schmelzwasser kommen“, so Müller.

Auch der sogenannte Dürremonitor des UFZ („Helmholtz – Zentrum für Umweltforschung“ ) meldet auf seiner Homepage nahezu für das ganze Oberland „extreme bis außergewöhnliche Dürre“ (ufz.de).

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München, der ebenfalls in Wielenbach eine Mess-Stelle betreibt, hat seit 30. März nur vereinzelt Niederschläge registriert – und dies in geringen Mengen. So waren es am 7. April 9,3 und am 14. April 3,9 Millimeter. Zwischen 27. Februar und 29. März wurde gar nur an einem Tag (15. März) Niederschlag gemessen. Seit Jahresbeginn bis zum 20. April gingen insgesamt 92,2 Millimeter Niederschläge zu Boden, das ist nur etwas mehr als die Hälfte der in den vergangenen beiden Jahrzehnten gemessenen Durchschnittswerte (179,7 Millimeter).

Sollte die Trockenheit anhalten, werden vor allem Landwirte darunter leiden. „Es ist knapp, aber noch nicht extrem“, sagt beispielsweise Manfred Weber, Landwirt in Pähl. Derzeit macht ihm der andauernde Nachtfrost noch größere Sorgen. „Zum Wachsen braucht es warme Füße“, so Weber, der sowohl Ackerland als auch Grünland bewirtschaftet.

Die Probleme wegen der Kälte und der Trockenheit bestätigt auch das Amt für Landwirtschaft in Weilheim: Bei einer Probe per Spaten auf landwirtschaftlichem Grund stellten Mitarbeiter fest, dass Wasser nur noch in den unteren Bodenschichten vorhanden ist – doch so weit nach unten reichen die Wurzeln noch nicht. Wegen der Kälte wurden sie im Wachstum gebremst, jetzt komme noch die Trockenheit hinzu, so ein Mitarbeiter. Betroffen seien sowohl Ackerland als auch Grünland. Der Reifegrad der Wurzeln hinke dem normalen jahreszeitlichen Zyklus bis zu zwei Wochen hinterher. Wenn der Regen weiter ausbleibe, würden sie auch nicht weiter wachsen. „Es wird Zeit für Regen“, so der Mitarbeiter.

Mit dem Wasserfass über die Wiese zu fahren, sei übrigens nicht sinnvoll. Da stünden Aufwand und Dieselverbrauch in keinem Verhältnis zum Ertrag.