Bald weitere Flächen für Windkraft im Kreis Weilheim-Schongau möglich

Regionalplan wird fortgeschrieben

Von Melina Staar schließen

Das Thema Windkraft soll in der Region weiter vorangetrieben werden – sofern es geeignete Flächen gibt. Der Planungsausschuss der Region Oberland stimmte bei einer Sitzung einstimmig für die Fortschreibung des Regionalplans. In diesem ist festgehalten, wo im Landkreis Weilheim-Schongau Windräder stehen könnten.

Landkreis – Weil sich dieses Mal anders als bei der letzten Fortschreibung der Prozess nicht in die Länge ziehen dürfe – schon 2027 sind 1,1 Prozent der Regionsfläche als Vorranggebiete auszuweisen –, hatte Landrat und Planungsverbandsvorsitzender Josef Niedermaier Experten eingeladen, die vor der Ausschuss-Sitzung die wichtigsten Punkte vortrugen.

Ministerialdirigent Klaus Ulrich erläuterte, dass sich die Rahmenbedingungen für die Windkraft geändert hätten. So habe sich zum Beispiel die Anlagentechnik deutlich weiterentwickelt. „Zwischen 2015 und 2020 hat sich die Leistung fast verdoppelt“, so Ulrich. Auch gebe es einen neuen Windatlas, der noch genauer ausweise, welche Regionen im windarmen Süden überhaupt in Frage kommen. Insgesamt habe die Bedeutung von erneuerbaren Energien zugenommen.

Wenn nichts voran geht, übernimmt der Bund

„Der Fokus des Bundes liegt klar auf dem Wind“, sagte Ulrich. Bedauerlicherweise, denn er habe gehofft, dass erneuerbare Energien insgesamt betrachtet würden. „Windkraft ist die flächeneffizienteste Möglichkeit, aber gerade hier ist Fläche ein rares Gut.“

Neben dem erwähnten Zwischenziel von 1,1 Prozent bis 2027 sei das Endziel 1,8 Prozent bis 2032. „Es ist plausibel, dass dies alle Regionen sinnvoll erreichen können.“ Der Bund würde die Fortschritte auch überwachen, die Länder müssen regelmäßig berichten. „Wenn der Bund feststellt, dass nichts vorangeht, kommt es zu Sanktionen.“ Dies könne dazu führen, dass der Bund den Regionen die Steuerungsmöglichkeiten nehme, wo Windräder gebaut werden.

Planungen erleichtern durch gelockerte 10H-Regelung

Auf der anderen Seite sei die Windenergie-Planung erleichtert worden. So sei, wie laufend berichtet, die 10H-Regelung, die den Abstand von Windrädern zu Wohnbebauung regelt, gelockert worden, ebenso wie die bisherigen Ausschlusskriterien beim Landschafts-, Arten- und Denkmalschutz. „Zuckerbrot und Peitsche“, nannte Ulrich das Vorgehen des Bunds. Die Dynamik sei groß, Änderungen nicht ausgeschlossen. Die Kommunen hätten es in der Hand, durch die Fortschreibung des Regionalplans ihre Interessen zu wahren.

Aufgrund der dichten Besiedlung in Bayern müsse man die Bevölkerung bei den Planungen ganz besonders mitnehmen, erklärte Peter Beermann, der als Regionaler Windkümmerer für Oberbayern die Kommunen unterstützt. In den vergangenen Jahren sei nicht viel geschehen in Sachen Windkraft. „Windkraft wäre einigermaßen schnell umsetzbar, wenn man uns lassen würde“, so Beermann, der in Bayern mehrere Bürgerenergieprojekte begleitet hat. Mit nur zwei Prozent der Landesfläche könnten 400 Milliarden Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert werden – das entspräche 75 Prozent des heutigen Bruttostromverbrauchs.

Ab 1. Juni 2023 Windräder ohne Abstandsregelung

Durch das „Wind-an-Land-Gesetz“ werde es möglich, dass ab 1. Juni 2023 in Vorranggebieten Windräder ohne Abstandsregelung errichtet werden können. Nur an die Immissionsvorgaben müsse man sich noch halten. „Als Kommune hätte man dann keine Planungshoheit mehr.“ Deshalb sei es wichtig, diese Gebiete auszuweisen.

Derzeit gibt es sieben Vorranggebiete in der Region. Deren Anteil an der Regionsfläche liegt bei 0,24 Prozent. Dazu kommen die unbeplanten „weißen Flächen“ (0,21 Prozent). Etwa 99,54 Prozent der Regionsfläche sind so genanntes Ausschlussgebiet. Dort sind Windkraftanlagen unzulässig, wie Regionsbeauftragte Cornelia Drexl in ihrer Präsentation erklärte. Hier werde aber durch den Wegfall der 10H-Regelung Bewegung erwartet. Daher sei die Fortschreibung auch so schwierig, weil man die genaue Verteilung der Flächen noch nicht kenne. „Es gibt sehr hohe Anforderungen an eine rechtssichere Planung.“

Landrat Niedermaier bedauerte in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender, dass alles der Windkraft untergeordnet werde. „Andere Bereiche wie Siedlung und Verkehr kommen zu kurz. Wir brauchen unbedingt weitere personelle Unterstützung.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.