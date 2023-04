Wird es wieder ein Rekord? Weilheim radelt - und jeder Kilometer zählt

Von: Magnus Reitinger

Begeisterte Radler kann auch Regen nicht schrecken, wie der „Stadtradeln“-Pressetermin auf dem Weilheimer Kirchplatz zeigte. © ruder

Früher als in den Vorjahren lädt die Stadt Weilheim heuer zum „Stadtradeln“ ein. Die dreiwöchige Aktion im Zeichen des Klimaschutzes beginnt bereits am Samstag, 6. Mai.

Weilheim – Der offizielle Startschuss fällt am 6. Mai um 10 Uhr auf dem Kirchplatz, anschließend ist eine kleine gemeinsame Radtour geplant. Wer in Weilheim wohnt, arbeitet, zur Schule geht oder sich ehrenamtlich engagiert, ist eingeladen, drei Wochen lang „für den Klimaschutz, die örtliche Radverkehrsförderung oder einfach aus purer Freude am Radeln für die Stadt Weilheim in die Pedale zu treten“, wirbt Stefan Frenzl, der Radverkehrsbeauftragte im Rathaus. Dabei schließe sich die Stadt erneut der Verbundteilnahme der Energiewende Oberland und des Landkreises an.

26 Teams haben sich bereits angemeldet

Interessierte können sich auf der Stadtradeln-Website des Klimabündnisses unter www.stadtradeln.de/weilheim registrieren. „Entweder man tritt einem bereits angemeldeten Team bei oder man gründet ein eigenes Team mit mindestens zwei Personen neu“, erklärt Frenzl. Dabei kann in verschiedenen Kategorien gestartet werden – etwa Ämter/Verwaltung, Bürgerengagement/Ortsteile, Familien, Kindergärten/Kitas, Parteien, Radsport, Unternehmen/Betriebe oder Vereine/Verbände. Zwei Wochen vor Aktionsstart haben sich bereits 26 Teams angemeldet.

Nach seinem Boykott unterstützt auch der ADFC wieder das Stadtradeln

Weilheim schließt sich bereits zum 13. Mal dem bundesweit angebotenen Stadtradeln an. Mit 813 Teilnehmern in 54 Teams hatte die Kreisstadt 2022 einen neuen Teilnehmerrekord verbucht – obwohl der Kreisverband des Fahrradclubs ADFC die Aktion vor Ort boykottiert hatte (wir berichteten). „Wir haben letztes Jahr ein Zeichen setzen wollen, dass wir uns von der Stadt etwas mehr Engagement in Sachen Radverkehr erwarten“, erklärt Vorstandsmitglied Dieter Schleiermacher auf Anfrage der Heimatzeitung. Doch das solle „kein Dauerzustand sein“, die Fronten sollten sich nicht verhärten. Der ADFC-Kreisverband unterstütze das Stadtradeln heuer wieder, so Schleiermacher, der auch am offiziellen Pressetermin teilnahm. Ob der ADFC ein eigenes Team anmeldet, sei zwar noch offen; doch man empfehle den Mitgliedern, sich Teams anzuschließen.

Auf Mängel und Problemstellen in Weilheims Radweg-Infrastruktur können Stadtradeln-Aktive übrigens per Online-Meldeplattform „RADar!“ hinweisen, betont Frenzl. Die Stadtverwaltung gehe den Hinweisen dann nach.