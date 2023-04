Wird die „Umfahrung Weilheim“ jetzt begraben oder nicht?

Lagebericht im Stadtrat

Von Magnus Reitinger schließen

Wird das Projekt „Umfahrung Weilheim“ endgültig begraben? Darauf gab es vom Staatlichen Bauamt auch in der jüngsten Stadtratssitzung keine eindeutige Antwort. Denn Aussagen der Verkehrsministerien stünden nach der Ablehnung durch Weilheims Bürger immer noch aus.

Weilheim – Das Interesse an dem Thema ist immer noch groß, das zeigte die überdurchschnittlich große Besucherzahl in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Vor allem aus Reihen der Bürgerinitiativen, die gegen eine Umfahrung Weilheim kämpf(t)en, waren zahlreiche Aktive ins Rathaus gekommen – stand doch ein „Sachstandsbericht“ des Staatlichen Bauamts in Sachen Umgehungsstraße auf der Tagesordnung.

Umfahrung Weilheim: In die Planung floss bereits über eine Million Euro

Allzu viel konnte Andreas Lenker, der zuständige Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Weilheim, jedoch nicht berichten. Seine Behörde habe das Ergebnis der Bürgerbefragung – bei der sich knapp 55 Prozent der über 10.000 Teilnehmer gegen den Bau einer Umgehungsstraße aussprachen – vergangenen Herbst umgehend an die Regierung von Oberbayern und die Verkehrsministerien von Bund und Land weitergeleitet. „Aber eine große Rückmeldung kam bisher noch nicht“, sagte Lenker. Die einzige Aussage sei bis dato, dass die Voruntersuchung zur „B2 Ortsumgehung Weilheim“ abgeschlossen werden solle. Immerhin floss bereits über eine Million Euro in Planungen und Untersuchungen.

Auch interessant: Veränderungen im Stadttheater Weilheim infolge der Pandemie

Mit dem Ergebnis der Bürgerbefragung, das als „Haltung der Stadt“ ans Staatliche Bauamt weitergeleitet wurde, sei die Priorität dieses Projekts „ganz nach unten gerutscht“, erklärte Lenker. Es herrsche „kein Zugzwang“ und keine Eile bezüglich weiterer Aussagen. Auch aktuelle Umstrukturierungen im Bauamt bremsten den Fortgang eher.

Am Ende der Voruntersuchung auch eine Reihung der Umfahrungs-Varianten

Doch solle die Voruntersuchung „Ende 2023, spätestens Anfang 2024“ abgeschlossen sein und das Ergebnis dann bekannt gegeben werden. Darin würden alle Unterlagen und Gutachten, die erstellt worden sind, zusammengefasst. Und es werde auch „irgendwie eine Reihung der untersuchten Varianten herauskommen“, antwortete der Abteilungsleiter auf die Frage von Grünen-Fraktionssprecher Manuel Neulinger, ob am Ende der Voruntersuchung „noch eine Vorzugsvariante aus Sicht des Staatlichen Bauamts genannt“ werde.

Keine Umgehungsstraße gegen den Willen der Stadt

Das Ergebnis der Bürgerbefragung, also die Ablehnung einer Umgehungsstraße für Weilheim, werde als „Wille der Stadt“ betrachtet, versicherte Lenker auf explizite Nachfrage von Klaus Gast (CSU). Und weiterhin, so fügte er an, gelte die Aussage, dass der Bund keine Umgehungsstraße gegen den Willen der Stadt bauen werde.

„Gibt es Signale aus der Bundesregierung, dass man das Projekt Weilheim zurückstufen oder streichen will?“, das wollte Ullrich Klinkicht (WM Miteinander) wissen. „Nein“, so Lenkers Antwort, Einzelprojekte des geltenden Bundesverkehrswegeplans – der 2016 beschlossen wurde – würden „wohl nicht überprüft“. An dieser Stelle betonte der Behördenvertreter, dass seinerzeit nicht das Staatliche Bauamt selbst die Umfahrung Weilheim für den Bundesplan angemeldet, sondern diese lediglich „auf Wunsch der Stadt nachgemeldet“ habe.

Man hat vielleicht zu früh auf den Wunsch der Stadt Weilheim gehört, die ja zunächst eine Umfahrung wollte, und falsch investiert.

Tatsächlich gestrichen wird die Umfahrung also wohl nicht aus dem Bundesverkehrswegeplan. Beispielsweise stehe eine Ortsumfahrung Seeshaupt seit 25 Jahren in diesem Plan, sagte Lenker. Aber es werde „kein Strich dafür gemacht, weil der Gemeinderat keine Umfahrung will“. Doch würden gewiss keine Unterlagen vernichtet, so der Bauamts-Vertreter auf Nachfrage von Alfred Honisch (Grüne). Die Untersuchungen könnten der Stadt womöglich auch bei anderen Projekten nutzen. Angesichts der bisherigen Kosten von über einer Million Euro meinte Lenker: „Man hat vielleicht zu früh auf den Wunsch der Stadt Weilheim gehört, die ja zunächst eine Umfahrung wollte, und falsch investiert.“

Frage zum B2-Ausbau nördlich von Weilheim

Nach dem Stand der Planungen zum B2-Ausbau nördlich von Weilheim erkundigte sich Rupert Pentenrieder (BfW). Was den Bereich nördlich von Wielenbach betrifft, verwies Lenker auf die Klage der Gemeinde Wielenbach gegen die Pläne. Dazu gebe es wohl im November einen Gerichtstermin, „zwei Jahre nach Planfeststellung“. Für einen „höhengleichen Ausbau“ der B2 zwischen Wielenbach und Weilheim überlege das Bauamt derzeit, die Planungen wieder aufzunehmen. Diese seien zurückgestellt worden, so lange die Entscheidung in puncto Umfahrung Weilheim offen war. Der Fortgang sei aber letztlich „eine Frage der Kapazitäten“.