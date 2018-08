Wohin fließt eigentlich die Stellplatzablöse in Weilheim?

328.503 Euro hat Weilheim in den vergangenen zehn Jahren als Stellplatzablöse erhalten. Saika Gebauer-Merx (FDP) wollte wissen, wofür das Geld verwendet wurde und aktuell wird.

Weilheim – Fällig wird eine Stellplatzablöse, wenn bei einem Bauprojekt Autostellplätze gefordert sind, diese aber mangels Platz auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe nicht geschaffen werden können. Das kommt vor allem im beengten Altstadtbereich vor.

In Weilheims Innenstadt müssen Bauwerber in einem solchen Fall bei Wohnbauten 3100 Euro, bei Gewerbebauten 6200 Euro pro gefordertem Stellplatz zahlen. Bei Projekten außerhalb der Innenstadt liegt die Ablöse generell bei 6200 Euro pro Stellplatz. Allerdings werde eine Ablöse dort „nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen genehmigt“, erklärte Stadtbauamts-Mitarbeiter Stefan Kirchmayer auf „Tagblatt“-Anfrage.

Einnahmen sind zweckgebunden

Für die Einnahmen aus der Stellplatzablöse gilt eine Zweckbindung, wie das Stadtbauamt in der Stadtratssitzung erläuterte: Laut Bayerischer Bauordnung müssen Kommunen diese Beträge in die Herstellung zusätzlicher oder die Instandhaltung bestehender „Parkeinrichtungen“ investieren – oder auch in „sonstige Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs“.

In Weilheim, so hieß es jetzt im Stadtrat, habe der Hauptausschuss im November 2009 auf Antrag des Agenda-21-Arbeitskreises „Verkehr“ beschlossen, Einnahmen der Stellplatzablöse für die Errichtung von Buswartehäuschen zu verwenden. Laut Stadtkämmerer Christoph Scharf flossen dafür in den vergangenen zehn Jahren rund 110 000 Euro. Ansonsten seien die Beträge der Stellplatzablöse für den Unterhalt von Parkplätzen und die Schaffung neuer Parkplätze in Weilheim verwendet worden. Eigene Aufzeichnungen darüber führe man nicht, doch habe man die Gelder „stets gemäß der Vorgaben verwendet“, versichert Scharf. Nebenbei: Allein für den Unterhalt der Tiefgarage unter dem „Altstadtcenter“ gibt die Stadt pro Jahr etwa 140 000 Euro aus.

Satzung wird wohl angepasst

Stadträtin Saika Gebauer-Merx bat in ihrer schriftlichen Anfrage übrigens auch „höflich um Überprüfung, ob die Satzung aktualisiert werden muss“. Der zur Ermächtigung genannte Artikel 98 der Bayerischen Bauordnung existiere nämlich gar nicht mehr.

Man habe „schon seit längerem vor, die Satzung in verschiedenen Festlegungen anzupassen“, lautete die Antwort des Weilheimer Stadtbauamts: „Damit wäre auch eine Neubekanntmachung gemäß der derzeitigen Ermächtigungsgrundlage vorgesehen.“ Im kommenden Herbst werde man das Thema aufgreifen.

Rubriklistenbild: © EMANUEL GRONAU