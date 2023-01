Wohngeld: Zuschuss steht nun mehr Menschen offen - doch sie brauchen Geduld

Von: Sebastian Tauchnitz

Zum 1. Januar ist das Wohngeld-Plus-Gesetz in Kraft getreten. Deutlich mehr Menschen steht nun der Zuschuss zu. Für das Landratsamt bedeutet das viel Arbeit.

Landkreis – „Das staatliche Wohngeld ist ein Zuschuss zur wirtschaftlichen Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für alle Bürger, welcher nur auf Antrag geleistet wird“, erklärt Klaus Mergel, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamtes, gegenüber der Heimatzeitung.

Die Höhe des Wohngelds hänge unter anderem von der Anzahl der Haushaltsmitglieder, der Höhe des Gesamteinkommens und der zu berücksichtigenden Miete beziehungsweise Belastung ab. Durch „Wohngeld Plus“ werde es ab 2023 auch im Landkreis zu höheren Wohngeldleistungen kommen.

„Dieses Gesetz wurde von der deutschen Bundesregierung sehr kurzfristig auf den Weg gebracht, sodass es aufgrund der komplexen Sachbearbeitung in der Schongauer Wohngeldstelle zu längeren Wartezeiten kommen kann“, warnt Mergel schon vorsorglich.

Personalbedarf noch nicht absehbar

Bislang seien in der Wohngeldstelle vier Mitarbeiter beschäftigt, die sich insgesamt 3,15 Vollzeitstellen teilen, so Mergel gestern auf Anfrage. Zum Jahreswechsel wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle für Assistenzdienste geschaffen, die auch bereits besetzt ist. Dazu wird momentan eine weitere Person sukzessive eingearbeitet, die in Vollzeit bei der Sachbearbeitung eingesetzt werden soll.

Zurzeit sei nicht absehbar, ob sich das Antragsaufkommen mit dem momentan bereitgestellten Personal bewältigen lasse, so Mergel weiter. Eine seriöse Aussage zum Personalbedarf „ist erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich“.

Alle Anträge auf Wohngeld würden sukzessive bearbeitet und bis Dezember 2022 nach dem gültigen Recht 2022 und ab Januar 2023 nach gültigen Recht 2023 entschieden. Für bestehende Wohngeldfälle erfolge voraussichtlich noch im Januar 2023 eine automatische Anpassung samt Zahlung. „Wohngeldempfänger müssen dafür nichts unternehmen“, so Mergel.

Zahl der Anträge hat sich seit Oktober verdoppelt

Alle Anträge würden in der Regel nach dem Eingangsdatum bearbeitet. „Unser Team in Schongau erhält seit Monaten eine steigende Flut an Anträgen, diese haben sich seit Oktober bereits verdoppelt“, so Peter Utzschneider, Fachlicher Leiter des Sachbereichs Wohngeld im Landratsamt Weilheim-Schongau. „Uns ist bewusst, dass die aktuelle Lage – gerade durch die Preissteigerungen und die hohen Energiekosten – viele Bürger stark unter Druck setzt.“ Daher bittet Utzschneider um Verständnis und Geduld bei den Antragstellern: „Alle Mitarbeiter bemühen sich nach Kräften, die Anträge so rasch wie möglich zu bearbeiten.“

Er weist darauf hin, dass es wegen des hohen Fallaufkommens und aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, Anträge telefonisch zu stellen. „Aber wir haben eine zentrale Hotline eingerichtet, die unter Telefon 08861/2113143 erreichbar ist und bei der sich Bürger beraten lassen können“, so Utzschneider. Ebenso werde gerade eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, bei denen Unterlagen abgegeben und Formulare abgeholt werden können.

Die Formulare liegen ebenso in den Gemeinden aus. „Gerne schicken wir die Formulare im Einzelfall auch mal postalisch zu“, sagt Utzschneider. Für alle Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau findet die Sachbearbeitung durch die Wohngeldstelle in Schongau statt.

Wohngeldrechner gibt Aufschluss

Auch der so genannte „Heizkostenzuschuss II“ (nach Heizkostenzuschussgesetz) soll von den stark gestiegenen Energiekosten entlasten. Dieser einmalige Zuschuss wird nach Vorliegen der Voraussetzungen voraussichtlich bis Ende Februar 2023 geprüft und ausgezahlt. Voraussetzung hierfür ist ein Bezug von Wohngeld im Zeitraum zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember 2022.

„Wenn man seinen Antrag gleich vollständig und mit den erforderlichen Nachweisen einreicht und möglichst auf verzichtbare Nachfragen – etwa zum Bearbeitungsstand – verzichtet, kann es schon deutlich schneller gehen“, so Utzschneider. Zudem bestehe die Möglichkeit einer papierlosen Online-Antragstellung unter www.weilheim-schongau.de.

Dort findet sich auch der Wohngeld-Rechner, mit dem man prüfen kann, ob grundsätzlich überhaupt ein Anspruch auf Wohngeld besteht.