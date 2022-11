Zahl der Ärzte im Landkreis um ein Drittel gestiegen – doch das reicht nicht aus

Insbesondere die Zahl der Krankenhausärzte hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugelegt, während das Plus bei den Praxisärzten nur sehr gering ausfiel. Dennoch droht in den kommenden Jahren ein Ärztemangel.

Entwicklung des letzten Jahrzehnts

Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Weilheim-Schongau ist in den letzten zehn Jahren um ein Drittel auf aktuell 871 gestiegen. Das teilte der Ärztliche Kreisverband Weilheim-Schongau jetzt mit. Doch selbst das reiche nicht aus.

Landkreis – „Zum Stichtag 1. Februar 2022 zählte der Ärztliche Kreisverband noch 845 Mitglieder“ berichtet dessen Vorsitzender Dr. Karl Breu. Das sei ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent. Auf die zurückliegenden zehn Jahre gerechnet, summiere sich der Anstieg bei den Klinikärzten auf 77,9 Prozent.

Diese Zahl ist auf den ersten Blick durchaus überraschend: In der Debatte um den Bau eines Zentralkrankenhauses wurde in der Vergangenheit immer wieder angeführt, dass sich kaum noch Ärzte finden lassen. Doch tatsächlich reicht selbst dieser Zuwachs nach Ansicht der Ärzteschaft nicht aus, um die Aufgaben zu bewältigen.

Frauenanteil erhöhte sich in den letzten zehn Jahren um 53,3 Prozent

In den Praxen beträgt das Plus dagegen nur noch 13,6 Prozent, wie Breu weiter schreibt. Im Gegensatz zum Bundestrend und den umliegenden Landkreisen entschieden sich dennoch die meisten Ärzte (293) für die ambulante Tätigkeit. In den Krankenhäusern arbeiten 242, weitere 51 sind in „anderen Bereichen“ tätig – etwa im Öffentlichen Gesundheitsdienst, als Betriebsarzt, bei der Bundeswehr oder in der Pharmazie. Der Frauenanteil erhöhte sich in den letzten zehn Jahren deutlich um 53,3 Prozent und liegt nun bei 44,2 Prozent.

Auch die Zahl der angestellten Ärzte in den Praxen stieg im selben Zeitraum von 30 auf 71. Diese Zunahme der Ärzteschaft schlage sich auch in der aktuellen Bedarfsplanungsrichtlinie der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) nieder: „Danach wird die allgemeine fachärztliche Versorgung im Landkreis wieder in allen Arztgruppen überdurchschnittlich beurteilt“, schreibt Breu. Die Versorgungsgrade bei den Hausärzten liegen in den Planungsbereichen Penzberg bei 128,84 Prozent, in Schongau/Peiting bei 131,09 Prozent und in Weilheim bei 109,83 Prozent.

+ Fast jede zweite Arztstelle im Landkreis ist mittlerweile mit einer Frau besetzt. © Ärztlicher Kreisverband

Der Ärztliche Kreisverband teilt die Einschätzung, der Versorgungsgrad sei „überdurchschnittlich“, allerdings nicht: „Nachdem der Altersdurchschnitt der Bevölkerung und die Behandlungszahlen nach wie vor steigen reicht der Anstieg der Arztzahlen nicht aus, um zukünftig dauerhaft eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten“, warnen die Ärzte aus dem Landkreis deutlich.

Inzwischen schlage sich die gesamtgesellschaftliche Entwicklung hin zu mehr Teilzeitarbeit und weniger Überstunden auch in der Ärzteschaft nieder. Dadurch seien mehr Köpfe notwendig, um die freien Stellen zu besetzen und die Zahl der zur Verfügung stehenden Arztstunden konstant zu halten.

170 Ärztinnen und Ärzte stehen kurz vor dem Ruhestand

Auch die ohnehin angespannte Personalsituation in Praxen und Kliniken drohe sich in den nächsten Jahren weiter zu verschärfen: Rund 13 Prozent der berufstätigen Ärzte gehört aktuell der Altersgruppe der 60- bis 65-jährigen an. Besonders zeige sich das im Landkreis bei den Augenärzten, bei denen jeder Zweite zu dieser Altersgruppe gehöre.

Ähnlich sieht die Lage bei den Psychotherapeuten und den Hausärzten in Penzberg und Weilheim aus – hier ist jeder Dritte im Alter zwischen 60 und 65. Die Konsequenzen sind klar: Rund 170 Ärztinnen und Ärzte im Landkreis Weilheim-Schongau stehen kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand.

„Corona-Pandemie zeigt, wie kurz die Personaldecke im Gesundheitswesen schon ist“

Bundesweit kommen im Jahr 2021 auf einen berufstätigen Arzt im Durchschnitt 200 Einwohner – etwas weniger als noch im Vorjahr. Dieser Trend bestätige sich auch im Landkreis Weilheim- Schongau schreibt Karl Breu weiter. In der letzten Dekade sank das Verhältnis von 296 auf 243 Einwohner pro berufstätigen Arzt ab. „Die Corona-Pandemie zeigt ganz deutlich, wie kurz die Personaldecke im Gesundheitswesen schon heute ist – in den Pflegeberufen und den Medizinischen Fachangestellten genauso wie bei den Ärztinnen und Ärzten in den Praxen, Krankenhäusern und Gesundheitsämtern“, so Breu.

Der enorme Einsatz der Kollegen habe in den vergangenen Jahren einen Zusammenbruch der medizinischen Versorgung verhindert. Dennoch würden auch im Landkreis Weilheim-Schongau Patienten zunehmend über lange Wartezeiten klagen, Notfallambulanzen seien überlastet und stationäre Abteilungen in den Krankenhäusern könnten vorübergehend keine Patienten mehr aufnehmen.

„Wir sehen zwar ein Wachstum bei der Zahl der Ärzte, leider reicht dieser Zuwachs aber bei weitem nicht aus, um den Behandlungsbedarf zu decken. Wir brauchen jetzt eine konsequente Nachwuchsförderung und bessere Ausbildungsbedingungen im ärztlichen Bereich“, macht Breu deutlich.

