Weilheimer Bio-Streit endet vor Gericht

Ein ungewöhnlicher Prozess fand vor dem Landgericht in München statt: Der „Zauberberg“ aus Weilheim hatte den „Biomichl“ verklagt.

Weilheim/München – 40 Jahre ist es her, dass die Bio-Bewegung im Landkreis Weilheim-Schongau in Schwung kam. Michael Sendl eröffnete in Peißenberg mit einem geschlachteten Kalb und selbst gezogenen Karotten seinen Hofladen, der später zum „Biomichl“ wurde. Ein Jahr später zog die Zauberberg-Buchhandlung in Weilheim mit dem Verkauf von Naturkost nach.

Gerichtstermin kurz vor Heiligabend

Einen Tag vor Heiligabend trafen sich die Konkurrenten vor dem Landgericht München II. Der Zauberberg hatte sich am Werbeformat „40 Jahre Biomichl“ gestoßen und Klage auf Unterlassung erhoben. Die Richterin präsentierte sich bestens vorbereitet. Im Nachhaltigkeitsbericht 2017 des Biomichl hatte sie einen Widerspruch entdeckt. Da stand nämlich geschrieben, dass Sendl 1979 seine Landwirtschaft umgestellt und 1980 die erste Vermarktung begonnen hatte.

Laut Eidesstattlicher Erklärung hatte er aber schon 1979 mit dem Verkauf ökologischer Produkte begonnen. Dabei handelte es sich um besagtes Kalb und die Karotten. Und bereits 1975 hätte er Kartoffeln nach den Regeln der ökologischen Landwirtschaft angebaut und sei dabei arg belächelt worden, erzählte der Biobauer vor Gericht.

In seinem Hofladen hatte er anfangs auch Produkte anderer Bio-Hersteller verkauft, wie Nudeln der Firma Byodo, Käse der Firma ÖMA und Molkereiprodukte der Andechser Firma Scheitz.

Rechtsanwalt hielt dagegen

Das hielt Rechtsanwalt Wolfgang Rill für unmöglich. Die Firma Scheitz habe erstmals 1980 begonnen, Milchprodukte auf den Markt zu bringen, erklärte er. Die Firmen ÖMA und Byodo hätten zwischen 1985 und 1986 ihren Betrieb aufgenommen. Sendl räumte ein, dass die Eidesstattliche Erklärung vielleicht etwas unsauber formuliert worden wäre, aber das Sortiment sei eben nach und nach hinzugekommen.

Aus eigener Produktion sei rasch die eigene Wurst verkauft worden – auch an den Zauberberg. Für die Richterin war die Kontinuität des Betriebes besonders wichtig. Sie verwies dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) um die Altersangabe eines Bieres der Klosterbrauerei Ettal. Demnach hatte der BGH den Benediktinern in der Verwendung der Alters- und Traditionsangabe Recht gegeben und keinen Wettbewerbsverstoß erkannt, obwohl Standort und Betreiber gewechselt hatten. Dass der Name Biomichl erst später hinzugekommen war, sah die Richterin ebenso wenig als Ausschluss-Kriterium, wie dass Sendl erst 2001 nach Weilheim gekommen war.

Richterin riet zur Einigung

Allein, dass sich die Umstände ändern würden, sei nicht ausschlaggebend, gab sie im Verfahren eine erste Tendenz. Das sah Klägeranwalt Rill anders. „Das Einzige was gleich geblieben ist, ist Herr Sendl“, sagte er. Biomichl sei ein Bio-Supermarkt mit 70 Angestellten und nicht zu vergleichen mit dem Ein-Mann-Betrieb in einer Garage, der nur freitags geöffnet hatte. Die Richterin riet beiden Parteien zu einer gütlichen Einigung. Doch Klageanwalt Rill zauderte. „Das Problem ist, dass der Zauberberg nächstes Jahr 40 Jahre alt wird“, erklärte er und „in fünf Jahren werben Sie mit 45 Jahren“, wandte er sich an die Gegenseite. Jedoch ohne Erfolg. Das Gericht wies seinen Antrag auf Unterlassung der Werbung mit der Altersangabe ab.