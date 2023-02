Zaubertheater „Verschmittst“: So lief die Startphase - Neue Show in Vorbereitung

Von: Jennifer Battaglia

Yvonne Schmitt (33) schmiegt sich scheinbar kinderleicht um den sogenannten Aerial Hoop, den Luftring. Die ausgebildete Tänzerin führt das Zaubertheater „Verschmittst“ gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Schmitt. © privat

Mit ihrem eigenen Zaubertheaters „Verschmittst“ erfüllen sich Stefan und Yvonne Schmitt einen Traum. Nach neun Monaten ziehen sie Bilanz: Ihr Theater in Weilheim wird gut besucht. Der Zauberkünstler und die Akrobatin feilen an neuen Ideen.

Weilheim – Wenn Yvonne Schmitt ihre akrobatischen Kunststücke am Luftring vorführt, stockt einem als Zuschauer der Atem. Ästhetisch und elegant schmiegt sich die 33-Jährige an den von der Decke hängenden „Aerial Hoop“. Zu den Klängen von Lana del Rey zeigt die ausgebildete Tänzerin Artistik auf höchstem Niveau. Ihre Leichtigkeit begeistert: Selbst die schwierigsten und kräfteraubendsten Figuren sehen kinderleicht aus. Schmitts Solo-Einlage ist eines der Highlights der aktuellen Show „Resonanz“ im Zaubertheater an der Weilheimer Stadtmauer.

Gemeinsam mit ihrem Mann, Zauberkünstler Stefan Schmitt, führt die Akrobatin das „Verschmittst“. Mit der Eröffnung des Zaubertheaters im vergangenen Mai hat sich das Paar einen lang ersehnten Traum erfüllt. Nach neun Monaten ziehen sie Bilanz – und die fällt durchweg positiv aus. „Wir sind absolut begeistert von Stadt und Publikum“, sagt Stefan Schmitt im Gespräch mit der Heimatzeitung. Das Weihnachtsgeschäft sei „sensationell gelaufen“, jetzt wolle man die Theaterbesucher mit neuen Highlights locken. Zum Valentinstag hatten die Künstler bereits eine Spezial-Show mit Dinner angeboten. Der Abend mit 42 Gästen war restlos ausverkauft. „Es hat uns großen Spaß gemacht“, so der Zauberkünstler.

Zu Yvonnes Schmitts Geburtstag gibt es ein „Magisches Varieté“

Für Ende März ist nun das nächste Highlight geplant. Zu Yvonnes 34. Geburtstag, am 24. März, wird es am selben Abend und am Folgetag ein „Magisches Varieté“ geben. Für die Geburtstags-Gala-Show hat sich das Ehepaar Schmitt zwei Kollegen eingeladen: Jan Logemann (Hamburg) und Jörg Alexander (München). Beide Zauberkünstler sind in der Szene bekannte Größen. Logemann wurde 2012 zum „Magier des Jahres“ gewählt , eine durch den Magischen Zirkel von Deutschland vergebene Auszeichnung. Diese hatten zuvor unter anderem David Copperfield, Hans Moretti, und die „Ehrlich Brothers“ erhalten. Jörg Alexander ist Illusionist und tritt im Münchner „Teamtheater Salon“ mit der Show „Alles Wunder – Magie und Kulinarik“ auf.

„Das sind zwei absolute Ausnahmekünstler“, sagt Stefan Schmitt. „Wir freuen uns schon darauf, mit ihnen auf der Bühne zu stehen.“ Für beide Abende sind noch Karten erhältlich, ein Sitzplatz im Parkett kostet 89 Euro, ein Platz auf der Tribüne 79 Euro.

Stefan Schmitt, Zauberkünstler mit eigenem Theater. © privat

„Das Gesamtkonzept ist einzigartig“, sagt Stefan Schmitt auf die Nachfrage, warum die Ticketpreise des Theaters in der oberen Preisklasse liegen. „Das Administrative im Hintergrund nimmt man nicht wahr“, erklärt der Zauberkünstler. Die Schmitts kümmern sich um alles selbst: das Marketingkonzept, die Buchhaltung, das Ticketmanagement für ihr Zaubertheater. „Da gibt es viele Nebenkriegsschauplätze. Es ist nicht nur Zaubern.“

Neue Show: „Das Thema bleibt die Mentalmagie“

Und die Schmitts feilen schon an ihrer nächsten Show. Mehr möchten sie dazu noch nicht verraten. „Das Thema bleibt die Mentalmagie“, sagt Stefan Schmitt. Bereits in ihrer jetzigen Show „Resonanz“ geht es um das „Steckenpferd“ der beiden: Gedanken lesen und Vorhersagen treffen. Das tun Schmitts in beeindruckender Art und Weise und teils mit verbundenen Augen. Das Publikum ist dabei immer mit einbezogen und tritt so mit den Künstlern in Resonanz.

Die neue Show soll im Januar 2024 erstmals zu sehen sein. „Wir wollen unser Publikum wieder auf eine gedankliche Reise mitnehmen und es verzaubern“, sagt Yvonne Schmitt. Einen akrobatischen Teil wird es dann auch wieder geben. Dafür trainiert Schmitt, deren Tanzkunst bereits von Ballettfotograf Axel Brand in Szene gesetzt wurde, fleißig: Fünf Mal pro Woche übt sie am Luftring.

