Viel Spaß beim Naschen: Zehn-Kilo-Schoko-Ei als Ostergewinn

Von: Boris Forstner

Die glücklichen Gewinner der Riesen-Schokoladen-Eier: (v.l.) Roberta Salerno mit dem Zehn-Kilo-Trumm, Alfred, Annabell und Astrid Böswald mit dem Fünf-Kilo-Ei und Café-Besitzer Nigel Damato, der die Verlosung gestartet hatte. © Ruder

Spiel, Spannung und Schokolade? Über unsere Überraschungseier können die Italiener nur müde lächeln. Ein Cafébesitzer in Weilheim hat jetzt die ultimativen Ostereier aus seiner Heimat verlost.

Weilheim – Schokoladen-Ostereier sind bei uns eher klein und handlich. In Italien ist das anders: Da sind große Schokoladen-Ostereier, in denen sich auch noch ein Geschenk befindet, Tradition – über unsere mickrigen Kinder-Überraschungseier können die Südländer nur müde lächeln. Doch so große Trümmer, wie sie Nigel Damato in seinem Café Salento in Weilheim verlost hat, sind selbst in Italien nicht alltäglich: Ein Ei wog zehn Kilo, das zweite immerhin noch fünf.

Die erste Zahl beim Mittwochslotto war das große Los

„Ich habe mir gesagt: So etwas sieht man hier selten, das will ich mal zeigen“, sagt Damato, der früher in Penzberg ein Café betrieb und vergangenen Herbst in Weilheim eines mit angeschlossenem kleinen Markt eröffnet hat. Zum Teil von weit her kommen die Kunden, darunter viele Italiener, um die aus ihrer Heimat gewohnten Lebensmittel zu kaufen.

Doch die beiden monumentalen Schoko-Eier, die Damato aus Italien besorgt hatte, faszinierten alle Kunden – recht schnell waren die meisten Lose vergriffen. Je 49 gab es pro Ei, fürs große kosteten sie fünf Euro, fürs kleinere drei Euro. Für die Ziehung der Gewinner vertraute Damato auf eine deutsche Tradition: „Die Zahl, die beim Mittwochslotto als erstes gezogen wird, gewinnt das Ei“, so lautete die Vorgabe. Da werden einige trotz 45 Millionen-Euro-Jackpot speziell auf die erste Zahl geschaut haben – es war die 2.

Das gewinner-Ei ist 1,20 Meter hoch

Gar nicht daran gedacht hatte dagegen die glückliche Gewinnerin des Zehn-Kilo-Eis, Roberta Salerno aus Starnberg. „Ich habe erst durch den Anruf von Nigel erfahren, dass ich gewonnen habe“, sagt sie. Sie habe das Los schon vor einigen Wochen gekauft. Beim Fototermin wirkte die 16-Jährige fast winzig neben dem 1,20 Meter hohen Osterei. Sie ist schon gespannt, was für ein Geschenk sich darin verbirgt, und will die Riesen-Überraschung gleich am Ostersonntag aufmachen.

Ob ihr Osterei so lange durchhält, will Astrid Böswald aus Weilheim dagegen nicht versprechen, wenn sie auf ihre beiden Kinder Alfred und Annabell schaut – die haben sich auf den ersten Blick in das Fünf-Kilo-Trumm verliebt. Bedenken, die Riesen-Menge an Schokolade nicht verarbeiten zu können, haben die Gewinner übrigens nicht: „Meine Mutter backt viel, das kommt auf jeden Fall weg“, sagt Salerno, und Böswald hat schon Schokokuchen-Rezepte im Kopf. Unterschätzen darf man die Schokoladen-Menge aber nicht, weiß Damato: „Ich hatte meiner Frau vor Jahren mal so ein Ei geschenkt, wir haben sehr lange daran gegessen“, erinnert er sich und lacht.