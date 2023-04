„Zeitspuren“ in Farben und Formen: Werke zweier Künstler im „ZwischenRaum“ vereint

Teilen

„Zeitspuren“ zeigen (v.l.) Gabriele Bejenke und Ramiz Aghayev. Mit im Bild sind Laudatorin Gisela Drescher (2.v.r.) und Kulturreferentin Ragnhild Thieler. © Ralf Ruder

Der „ZwischenRaum“ kommt kaum nach mit Events, die darin stattfinden. 23 Stunden Zeit waren für Abbau der vorherigen Ausstellung bis zur Eröffnung einer neuen.

Weilheim – Für die neue Exposition „Zeitspuren“ verbinden sich die grafischen Werke und Gemälde zweier Künstler – Gabriele Bejenke und Ramiz Aghayev – zu einem spannenden und auch teilweise brandaktuellen Mix: Speziell die Ölbilder von Aghayev verströmen noch ein deutliches Aroma der frischen Farbe in den Raum, der dadurch gleich etwas Atelier-Charakter bekommt.

Es sind auch drei Werke des gebürtigen Aserbaidschaners, die unwillkürlich eine optische Führungsrolle übernehmen. Die Werke mit dem Thema „Hände“ fesseln den Blick nicht nur durch starke Farbigkeit, sondern auch durch den kraftvollen, oft pastosen Strich, der den Hintergründen große Lebendigkeit verleiht. Bis zu 15 Mal trage er mit dem Pinsel die Schichten auf, verrät Aghayev, was den Werken bis zu vier Monaten Entwicklungszeit gibt.

Viel Symbolik in den Werken von Ramiz Aghayev

Zu sehen sind Arme und Finger, die in die Länge gezogen sind und dadurch von bloßer Gegenständlichkeit abweichen. Überhaupt geht es dem Peißenberger um Symbolik: Das Sich-Umfassen als Schutzgeste um einen unsichtbaren Babybauch, die Streckung nach oben als Symbol des Sich-an-den-Kopf-Greifens, das Sich-Überlagern von sechs unterschiedlich gefärbten Armen als Mahnzeichen für eine Gemeinschaftlichkeit verschiedener Menschen und Kulturen. 36 skizzierte Finger- und Handstudien ergänzen die Thematik.

Hinzu kommen kleinere Bilder von Berggipfeln: Öl auf Papier, reduziert in den Formen, stark in den Farben. Einmal scheint ein Abendrot in der Luft zu liegen, einmal scheint eine Bergflanke in tiefgrünen Abendschatten getaucht, einmal wird ein Gipfelaufbau ganz expressiv in verschiedenste Farbfelder zerlegt. Er greife bei diesen Studien auch auf Erinnerungen an die Lichtstimmungen seiner Heimat zurück, sagt Aghayev – und dennoch wecken manche der wie skizziert wirkenden Berg-Umrisse auch Assoziationen an alpine Gipfel, in einer Vitrine flankiert von einer stilistisch fast verwandten Küstenlinie von Gabriele Bejenke.

Gabriele Bejenkes eigene Handschrift

Die Eglfingerin ist wesentlich stärker im Bereich der grafischen Anmutung präsent, sei es mit in getuschtem Schwarz-Weiß oder als Druck angedeuteten Pflanzenstrukturen, die an japanische Kunst erinnern, sei es mit Aquarellen und Zeichnungen. Die eigene Handschrift ist garantiert, wenn ein Eisberg in kühlem Türkis-Strich eine Art Wurzel hin zum Urgrund bildet, oder wenn die offenbar gleiche Blüte in derselben Miniatur gleich drei Stadien einnimmt.

Benjenke scheint die Besucher zudem mit dem großformatigen Gemälde eines roten Sofas zur Entspannung aufzufordern: Weit über der Horizontlinie schwebt das 2011 ebenso kraftvoll wie reduziert getroffene Objekt, vor dem sich ein Schattenwurf andeutet – vielleicht der des Betrachtenden selbst.

Große Worte der Kulturreferentin

Inspiriert von einer kurzen Einführung durch Gisela Drescher staunten die Vernissagebesucher auch über die Worte von Ragnhild Thieler, die den „ZwischenRaum“ am Samstag noch höher pries als den Schauraum des Stadtmuseums: „Es ist persönlicher und intensiver hier“, sagte Weilheims Kulturreferentin. „Und durch die großen Schaufenster ist die Hemmschwelle für den Zugang zur Kunst fast beseitigt.“

Möglich ist der Zugang an der Pöltnerstraße 1 bis Samstag, 29. April, mittwochs bis freitags 11-17 Uhr und samstags 11-16 Uhr, auch Karfreitag ist geöffnet.

Andreas Bretting