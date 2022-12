Zensus 2020 im Landkreis: Beleidigungen und Drohungen waren die Ausnahme

Von: Johannes Thoma

Im Mai ging’s los: Die Zensus-Teams aus Schongau mit (von links) Sonja Seidel, Severin Wagner und Johanna Greulich und Weilheim mit Andreas Ginger, Thomas Hagel, Eva Hammer und Lorenz Kleber. © EMANUEL GRONAU

Jeder vierte Einwohner des Landkreises wurde im Rahmen von Zensus 2022 befragt. Meist wurden die 220 mit der Erhebung der Daten beauftragten Helfer freundlich empfangen, doch vereinzelt mussten sie auch Beschimpfungen und Drohungen hinnehmen, heißt es dazu im Fazit des Landratsamtes.

Landkreis – „Natürlich sind bei einem Zensus-Interview von den Auskunftspflichtigen keine Begeisterungsstürme zu erwarten. Die große Mehrheit erkannte jedoch deren Sinn oder zumindest deren Notwendigkeit und gab bereitwillig Auskunft“, so Andreas Ginger, der Leiter der Zensus-Erhebungsstelle, die mittlerweile geschlossen ist. Insgesamt wurden zwischen Mai und August 34 600 Bürger in 14 500 Haushalten zwischen Lech und Loisach interviewt. Sie waren vom Bundesamt für Statistik ausgelost worden. In rund 100 Fällen ist es dabei laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes zu einem Bußgeldverfahren gekommen, weil die Betroffenen trotz mehrerer Aufforderungen ihrer Auskunftspflicht nicht nachgekommen seien.

In einigen Fällen – genaue Zahlen nannte die Behörde nicht – sei es auch zu Beschimpfungen und zur Androhung von Gewalt gekommen. Davon betroffen sei beinahe jeder der 220 Helfer gewesen.

Manche haben sich auch über den Besuch gefreut

Andererseits berichteten die Erhebungsbeauftragten aber auch von Menschen, die sich über den Besuch und das Interesse an ihrer Person gefreut hätten, weil sie ansonsten offensichtlich wenig Kontakte haben.

Neben den 220 Befragern waren am Landratsamt acht Mitarbeiter für Zensus im Einsatz. Ihre Aufgabe war, ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte zu finden, diese zu schulen, ihnen Befragungsbezirke zuzuweisen und sie mit Tablets und Erhebungsunterlagen auszustatten. Darüber hinaus waren zahlreiche telefonische und schriftliche Nachfragen zu beantworten und auf die Einhaltung des Datenschutzes zu achten, so die Mitteilung weiter.

Daten sind wichtige Planungsgrundlage

Die Kosten übernimmt der Bund, der die Daten nutzt, um zum Beispiel die offizielle Einwohnerzahl der Städte, Gemeinden und Landkreise zu berechnen. In einem zweiten, detaillierteren Fragebogen, der nur speziell ausgelosten Haushalten zuging, fragten die freiwilligen Helfer etwa nach Beruf und Bildungsgrad. Diese Daten dienen später als Planungsgrundlage für politische und administrative Entscheidungen, heißt es.

Nach der ersten Befragung, die im August zu Ende ging, machten sich Mitarbeiter des Landratsamtes nochmals auf den Weg, wenn es bei den erfassten Daten zu Unstimmigkeiten gekommen war. Es konnte beispielsweise vorkommen, dass ein als leer stehend gemeldetes Gebäude doch von mehreren Personen bewohnt war. Die Ergebnisse sollen im November 2023 veröffentlicht werden.