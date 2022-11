Ab sofort kann abgestimmt werden: So läuft der Bürgerentscheid zum Krankenhaus

Von: Sebastian Tauchnitz

Selbst wenn das neue Zentralkrankenhaus kommt, muss weiter in Schongau investiert werden. © Hans-Helmut Herold

Es ist eine Premiere: Mit der Entscheidung über die Frage des Aktionsbündnisses Pro Krankenhaus Schongau gibt es erstmals in der Region einen Bürgerentscheid auf Landkreisebene. Wie genau wird die Abstimmung ablaufen?

Landkreis – Es gab im Landkreis Weilheim-Schongau bislang noch nicht einmal eine Satzung, die vorschreibt, wie solche Bürgerentscheide auf Landkreisebene abzulaufen haben. Diese musste der Kreistag erst verabschieden, bevor über die Zulassung des Bürgerbegehrens zum Erhalt des Schongauer Krankenhauses entschieden wurde.

Bürgerentscheid zum Krankenhaus: Rund 110 000 Menschen sind stimmberechtigt

Der Rest ist bekannt: Die nötige Anzahl gültiger Unterstützungsunterschriften wurde erreicht, am 4. Dezember haben die Bürger des Landkreises die Zukunft der Krankenhausversorgung in der Hand.

Stimmberechtigt sind nach Auskunft des Landratsamtes dabei alle Personen, die am Tag des Bürgerentscheids folgende Voraussetzungen erfüllen: Sie müssen Bürger der Europäischen Union sein, das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich seit mindestens zwei Monaten im Landkreis „mit dem Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen aufhalten“. Zudem dürfen sie nicht durch eine strafgerichtliche Entscheidung vom Wahlrecht ausgeschlossen sein.

Alles in allem geht man beim Landratsamt von rund 110 000 Stimmberechtigten aus. Sie müssen über die Frage „Sind Sie dafür, dass kein Zentralkrankenhaus gebaut wird, sondern dass die beiden Krankenhäuser in Schongau und Weilheim langfristig betrieben werden mit Gewährleistung einer Grund- und Regelversorgung mindestens der Stufe 1 sowie einer Notfallversorgung an 7 Tagen pro Woche und 24 Stunden am Tag, und dass am Standort Schongau die Geburtenstation weiterbetrieben wird?“ beantworten. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hoffen auf ein „Ja“ als Antwort, Kreistag und Krankenhaus GmbH fordern ihre Unterstützer auf, mit „Nein“ zu stimmen. Ein Ratsbegehren zum gleichen Thema, über das zeitgleich abgestimmt werden soll, hat der Kreistag mehrheitlich abgelehnt.

Bürgerentscheid zu Krankenhaus: Abstimmungsunterlagen werden derzeit verschickt

Die Entscheidung, ob das Bürgerbegehren ein Erfolg ist oder nicht, ist von zwei Faktoren abhängig. Zunächst einmal muss die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht werden. Dann ist aber ebenfalls noch entscheidend, dass sich mindestens zehn Prozent der insgesamt Stimmberechtigten – also im konkreten Fall rund 11 000 Menschen – für diese Antwort entschieden haben. Will meinen: Stimmt die Mehrheit für „Ja“, aber es sind am Ende landkreisweit nur 8000 „Ja“-Stimmen, ist das Bürgerbegehren gescheitert. Erst bei mehr als 11 000 Ja-Stimmen ist das Bürgerbegehren ein Erfolg – natürlich nur, wenn nicht noch mehr Menschen mit „Nein“ gestimmt haben.

Wie soll die Öffentlichkeit umfassend informiert werden? Debatte im Kreistag Am 4. Dezember findet der Bürgerentscheid zur Zukunft der Krankenhausversorgung im Landkreis statt. Im Kreistag wurde ausgiebig darüber debattiert, wie man die Bürger umfassend informieren könne, damit diese eine qualifizierte Entscheidung treffen können. Das ist gar nicht mal so einfach, wie Rechtsamtsleiter Matthias Seitz klarstellte. Prinzipiell gibt es zwei Seiten beim Bürgerentscheid. Auf der einen Seite das Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau, das den Entscheid initiierte. Auf der anderen Seite die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH und der Kreistag, die die Prüfung des Baus eines neuen Zentralkrankenhauses gern weiter vorantreiben würden. In der Mitte steht das Landratsamt, das neutral bleiben und für Chancengleichheit sorgen muss. Deswegen musste Seitz auch einige Vorschläge aus dem Kreistag ablehnen – unter anderem vom Landkreis organisierte Infoveranstaltungen für die Bevölkerung. Auch der eigentliche Plan, den Abstimmungsunterlagen einen Flyer beizulegen, auf dem sowohl der Kreistag als auch die Bürgerinitiative ihre Ansichten knapp zusammenfassen können, erwies sich als nicht umsetzbar. „Die Gemeinden schaffen es nicht, diese Blätter noch in die Briefe zu packen und diese rechtzeitig zuzustellen“, so Landrätin Andrea Jochner-Weiß.

Am Ende verständigte man sich darauf, ein „Sonderamtsblatt“ zu veröffentlichen. Dieses soll jeweils dem Kreistag als auch der Bürgerinitiative eine Seite zur Verfügung stellen und auf den gewohnten Kanälen veröffentlicht werden. Zusätzlich soll dieses Sonderamtsblatt auf Beschluss des Kreistags auch im Kreisboten und im Gelben Blatt veröffentlicht werden. Da verschiedene Kreisräte anmerkten, dass auch auf diesem Wege nicht alle Haushalte garantiert erreicht würden, verständigte sich der Kreistag darauf, das Sonderamtsblatt zusätzlich als Postwurfsendung an alle Haushalte im Landkreis verteilen zu lassen. Landrätin Andrea Jochner-Weiß sagte dazu, dass man es aller Voraussicht nach allerdings nicht schaffen werde, diese Postwurfsendung bis zum Ende der Wahlbenachrichtigungsfrist am 13. November auszuliefern. Bis zur Abstimmung sei es aber zu schaffen. set

Die Abstimmungsunterlagen (juristisch betrachtet ist der Bürgerentscheid keine Wahl, weswegen immer von Abstimmungs- und nicht von Wahlunterlagen die Rede ist) werden derzeit verschickt. Wie das Landratsamt mitteilt, müssen die Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften alle Wahlberechtigten spätestens 21 Tage vor der Abstimmung, also bis zum 13. November, benachrichtigt haben. Die Briefe fallen etwas dicker aus, weil sie neben der Abstimmungsbenachrichtigung und der Mitteilung über den Ort der Abstimmung auch gleich die Briefwahlunterlagen enthalten. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Kreistag gefasst. Sobald man die Unterlagen zugeschickt bekommen hat, kann man seine Stimme per Briefwahl abgeben.

Bürgerentscheid zum Krankenhaus: Am 4. Dezember von 8 bis 18 Uhr kann persönlich abgestimmt werden

Wer lieber im Wahllokal abstimmen möchte, hat am 4. Dezember von 8 bis 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Dafür muss man neben dem Personalausweis oder Reisepass lediglich den Abstimmungsschein (also die Wahlbenachrichtigung) mitbringen. Die Organisatoren würden es nach Aussage der Pressestelle des Landratsamtes zwar begrüßen, wenn man den Stimmzettel mitbringen würde, den man für die Briefwahl zugeschickt bekommen hat, zwingend nötig ist das allerdings nicht: „Wir schicken niemanden weg, wenn er den Stimmzettel nicht dabei hat. Dann erhält man im Wahllokal einen neuen“, hieß es dazu von der Pressestelle des Landratsamtes.

Der Bürgerentscheid ist für den Landkreis mit erheblichen Kosten verbunden. Wie hoch diese ausfallen, konnte das Landratsamt auf Anfrage bislang allerdings noch nicht beziffern.