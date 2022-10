Zentralkrankenhaus: Der Plan B, über den derzeit niemand offiziell spricht

Von: Sebastian Tauchnitz

Für eine Erweiterung des Weilheimer Krankenhauses müsste im Umfeld Platz geschaffen werden. Rückzahlung der Fördermittel droht © RUDER/ARCHIV

Das Bürgerbegehren ist bei weitem nicht die einzige Unwägbarkeit, die den Plan, ein Zentralkrankenhaus auf der grünen Wiese zu bauen, unmöglich machen könnte. Hinter den Kulissen wird schon über Alternativen nachgedacht.

Landkreis – Am Anfang steht natürlich die Frage, ob so ein Neubau überhaupt finanziert werden kann. Ein vergleichbarer Bau läuft gerade in Memmingen. Da geht man von rund einer halben Milliarde Euro Baukosten aus. Rund 300 Millionen Euro schießt der Freistaat zu. Schaut man sich die Entwicklung der Baukosten in den vergangenen Jahren an – allein heuer legten sie um bis zu 24 Prozent zu – und kalkuliert mit ein, dass der Bau frühestens in sechs bis sieben Jahren begonnen werden könnte, steht zu befürchten, dass die 500 Millionen Euro Gesamtkosten bei weitem nicht ausreichen werden. Es ist auch nicht klar, ob der Freistaat einen festen Zuschuss zahlen würde oder sich prozentual an den Kosten beteiligt. Letzteres hätte den Vorteil, dass das Land bei steigenden Baukosten auch mehr dazugeben würde. Ansonsten würden die Kostensteigerungen beim Landkreis landen.

Worüber die Verantwortlichen auch nicht gern reden, ist der Umstand, dass in die Sanierung der Krankenhäuser in Weilheim und Schongau Fördermittel in zweistelliger Millionenhöhe geflossen sind. Bedingung für diese Zuschüsse war eine Zweckbindungsfrist von bis zu 30 Jahren. Schließt man also in zehn Jahren das Weilheimer Krankenhaus, weil das neue Zentralkrankenhaus bezogen wird, müsste man einen erheblichen Teil der Fördermittel, die für die Sanierung geflossen sind, zurückzahlen.

Landräte der umliegenden Landkreise schauen genau hin

Die Verantwortlichen bei der Krankenhaus GmbH gehen immer noch davon aus, dass man sich da schon irgendwie mit der Landesregierung einigen könne, schließlich setze man mit dem Zentralkrankenhaus das um, was von der großen Politik immer gefordert werden. Die Landräte der umliegenden Landkreise schauen da aber ganz genau hin. Sollte für Weilheim-Schongau ein Präzedenzfall geschaffen und die Fördermittel nicht zurückgefordert werden, ist mit erheblichem politischen und womöglich auch juristischem Widerstand aus der Nachbarschaft zu rechnen.

Angesichts dessen sind die „normalen“ Probleme, die mit so einem Großvorhaben verbunden sind, fast zu vernachlässigen. Doch die Erfahrung zeigt, dass beim Grundstückskauf und der Planung oft weitere Probleme auftreten, dass Klagen von Anwohnern oder Umweltverbänden für lange Verzögerungen sorgen können.

Plan B: Neubau für die Förderschule, dann wäre Platz für Erweiterung in Weilheim

Insofern wäre es sicher anzuraten, einen Plan B in der Tasche zu haben. Nach Recherchen der Heimatzeitung gibt es den durchaus, auch wenn niemand offiziell darüber reden möchte. Im Gegensatz zum Vorschlag der ÖDP-Unabhängigen im Kreistag, die Schongau zum Zentralkrankenhaus ausbauen und das Weilheimer Krankenhaus zum Landratsamt umbauen wollen (wir berichteten), gehen die Überlegungen derzeit wohl in die entgegengesetzte Richtung: Das Weilheimer Krankenhaus soll zum Zentralkrankenhaus ausgebaut werden.

Das Problem, dass es rund um das heutige Krankenhaus keine Erweiterungsflächen gibt, könnte dadurch gelöst werden, dass die heutige Förderschule einen Neubau an anderer Stelle bekommt und anschließend abgerissen wird. An ihre Stelle könnte ein fünfstöckiger Erweiterungsbau des Krankenhauses mit genügend Fläche entstehen. Ersten Schätzungen zufolge würde diese Variante inklusive des Schulneubaus in etwa die Hälfte dessen kosten, was ein neues Zentralkrankenhaus auf der grünen Wiese verschlingen würde. Auch wenn das derzeit kaum mehr als Gedankenspiele sind, meinen einzelne Kreisräte bereits, das wäre ein Plan B, der „unter Umständen sogar besser als der Plan A ist“.

Aus Schongauer Krankenhaus könnte ein Landratsamt werden

Damit einhergehen würde aber die Schließung des Schongauer Krankenhauses, die aus personellen und finanziellen Gründen ohnehin droht. Dass die Schongauer das nicht ohne weiteres einfach hinnehmen würden, dürfte klar sein. Schon die Planungen für das Zentralkrankenhaus, die immerhin noch ein Ambulanzzentrum in Schongau mit OP-Sälen beinhalten, stoßen auf massiven Widerstand im Schongauer Raum, wie nicht zuletzt das Bürgerbegehren zeigt.

Den Schongauern müsste also ein Ausgleich geschaffen werden. Die Idee ist daher, im heutigen Schongauer Krankenhaus eine Außenstelle des Landratsamtes einzurichten und dort all die Abteilungen anzusiedeln, die heute noch in einem der unzähligen angemieteten Objekte des zersplitterten Landratsamtes untergebracht sind. In Schongau würden also zahlreiche Verwaltungsarbeitsplätze geschaffen, gleichzeitig würde der Landkreis massiv Mietkosten für seine Verwaltung einsparen – ganz wie es ÖDP/Unabhängige vor einigen Monaten vorschlugen.