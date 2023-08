Zentralkrankenhaus-Pläne: „Wollten die Ersten sein“ – Nun ziehen auch andere nach

Von: Sebastian Tauchnitz

Landrätin Andrea Jochner-Weiß und GmbH-Geschäftsführer Thomas Lippmann (2. v. l.) bei einer Pressekonferenz (Archivbild). © Archiv/Ralf Ruder

Im Kreis Starnberg stehen nun auch Zentralkrankenhaus-Pläne im Raum. Damit sehen sich Landrätin Jochner-Weiß und Krankenhaus-Geschäftsführer Lippmann in ihren Überlegungen bestätigt.

Landkreis – Landrätin Andrea Jochner-Weiß und der Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann, haben „mit großem Interesse“ die Berichte über die aktuellen Entwicklungen auf dem Krankenhaus-Sektor im Landkreis Starnberg verfolgt. Das sagten beide am Freitag im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Neben der Nachricht, dass der geplante Klinikneubau in Herrsching vorerst auf Eis gelegt wird, hatte Starnbergs Landrat Stefan Frey auch angekündigt, dass man über den Bau eines Zentralkrankenhauses nachdenken werde und seine Zweifel geäußert, dass auch künftig in Starnberg, Herrsching und Seefeld jeweils Notaufnahmen betrieben werden können. „Dass sich die Starnberger jetzt auf den Weg machen, bestätigt uns in den Überlegungen, die wir schon vor drei Jahren gestartet haben“, sagte Thomas Lippmann am Freitag.

Krankenhaus-Zukunft im Landkreis sollte durch Zentralkrankenhaus gesichert werden

Schon damals hätten renommierte Gutachter klar gestellt, dass die Krankenhausversorgung im Landkreis Weilheim-Schongau mit dem Neubau eines Zentralkrankenhauses zukunftssicher aufgestellt werden könnte. „Wir wollten die ersten sein, hatten einen entscheidenden Vorsprung“, ergänzte Landrätin Jochner-Weiß.

Nachdem der Bürgerentscheid im Dezember allerdings die damaligen Planungen abrupt gestoppt habe, „holen sich jetzt andere die Fördergelder, die für den Bau unseres neuen Zentralklinikums zur Verfügung gestanden hätten“. „Man kann nur hoffen, dass die Entscheidung der Starnberger auch im Landkreis Weilheim-Schongau wahrgenommen wird“, so Geschäftsführer Lippmann.

Er verwies darauf, dass bei den fünf Varianten zur künftigen Entwicklung der Krankenhaus GmbH, die vergangene Woche im Kreistag vorgestellt worden war, auch der Bau eines neuen Zentralkrankenhauses untersucht wurde. Dieses würde zwar, wie aus den Unterlagen hervorgeht, massive Investitionen voraussetzen, das spätere Defizit würde aber am geringsten ausfallen. „Ich habe immer gesagt, dass ein neues Zentralkrankenhaus für den Landkreis Weilheim-Schongau die beste Lösung wäre“, so die Landrätin. Allerdings würden sich jetzt landesweit zahlreiche Landkreise auf diesen Weg begeben, der Vorsprung sei passé.