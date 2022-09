Infostände zu Zentralkrankenhaus: „Wir wollen keine Minimal-Versorgung. Wir wollen maximale Sicherheit“

Von: Elke Robert

Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH informieren die Bürger des Landkreises aktiv an Informationsständen über das geplante Zentralkrankenhaus. © PRIVAT

Die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH haben in verschiedenen Infoständen zum Thema Zentralkrankenhaus informiert. Weitere Veranstaltungen sollen folgen.

Landkreis – Jetzt geht die Krankenhaus GmbH in die Vollen und informiert ihrerseits aktiv zum Thema geplantes Zentralklinikum im Landkreis Weilheim-Schongau. „Sie wollen mitentscheiden und gehört werden“, heißt es in einer Pressemitteilung, zahlreiche Mitarbeiter hätten die Bürger in Peißenberg, Schongau und Weilheim an den Infoständen bereits erreicht.

Infokampagne Zentralkrankenhaus: Vom Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau war niemand da

„Die Resonanz war hervorragend“, berichtet Pflegedirektorin Anne Ertel, die die Aktion gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Buchner und Mitarbeitern koordiniert habe. Vertreter einiger Fraktionen sowie Bürgermeister, Kreisräte und Abgeordnete hätten die Stände aufgesucht. Von Aktionsbündnis Pro Krankenhaus Schongau sei jedoch niemand dagewesen.

In Weilheim sei der Zulauf am ersten Wochenende eher gering gewesen. In Schongau hatte man den ersten Infostand am Marienplatz aufgebaut, auch da sei wenig los gewesen. „Dabei hatten wir gedacht, dass uns genau von dort am meisten Widerstand entgegenschlägt“, so Ertel. Am vergangenen Samstag hatte man dann den Stand an den Schongauer V-Markt verlegt – offenbar mit gutem Erfolg. „Da waren deutlich mehr kritische Bürger, wir haben viel diskutiert und auch die politischen Hintergründe einmal dargelegt“, so Ertel. Sie habe nämlich den Eindruck gehabt, dass viele Bürger diesbezüglich noch Nachholbedarf hätten. „Da hatte das Aktionsbündnis beim Sammeln der Unterschriften für das Bürgerbegehren offenbar nicht gut informiert“, so Ertel. Auch wenn es „wirklich interessante Diskussionen“ gegeben habe, seien die Schongauer sehr offen gewesen für das Thema Zentralkrankenhaus, schätzt es Ertel ein.

Infokampagne Zentralkrankenhaus: Versorgung mit neuen Konzepten retten

Bei der Infokampagne seien Mitarbeiter aus allen Ebenen und Berufsgruppen des Krankenhauses vertreten von Ärzten bis hin zu Beschäftigten aus dem Sozialdienst oder den Sekretariaten. „Wir haben eine breite Unterstützung der Mitarbeiter, die sich in ihrer Freizeit an die Stände stellen, das hätte ich so gar nicht erwartet“, so Ertel. Viele Bürger wüssten nicht, dass die Beschäftigten der Krankenhaus GmbH klar hinter den Plänen zur Zusammenlegung der beiden Standorte Weilheim und Schongau stehen würden, so Thilo Rudloff, Leiter der Station „Innere Medizin“ in Weilheim. Dabei gehe es überhaupt nicht um die Frage, ob Zentralklinikum oder nicht. Die Frage sei vielmehr, ob man die Krankenhaus-Versorgung im Landkreis mit neuen Konzepten retten wolle oder sie kaputt machen, weil man keinen Veränderungswillen habe.

Für die Pflegedirektorin ist Rettung die bessere Alternative: „Wir wollen keine Minimal-Versorgung, so wie im Bürgerbegehren gefordert. Wir wollen maximale Sicherheit.“ Daher sei die Zentralisierung alternativlos. Ertel: „Das Zentralklinikum ist die einzige Möglichkeit, die Zukunft der Krankenhaus-Versorgung im Landkreis langfristig zu sichern“, macht sie deutlich.

Die nächsten Infostände Auch am Samstag, 1. Oktober, wollen Mitglieder der Krankenhaus GmbH wieder informieren und in Schongau für die Akzeptanz eines Zentralkrankenhauses werben. Der Infostand am V-Markt ist zwischen 10 und 14 Uhr besetzt. Am Samstag, 8. Oktober, will man dann wieder am Marienplatz in Weilheim stehen (10 bis 13 Uhr)

