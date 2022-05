Neues Zentralkrankenhaus: Schon jetzt wird geprüft, wo es hinkommen soll

Von: Sebastian Tauchnitz

Weil die Stadt Schongau eine offizielle Bewerbung einreichte, soll auch dieser Standort genau unter die Lupe genommen werden. © Hans-Helmut Herold

Die Standortsuche und die Planung für den Bau eines neuen Zentralkrankenhauses im Landkreis beginnen deutlich früher als erwartet, nämlich genau jetzt. Das sorgte am Freitag im Kreistag für einige Irritationen.

Landkreis – Noch im vergangenen Jahr, als der Kreistag den Grundsatzbeschluss fasste, den Bau eines neuen Zentralkrankenhauses prüfen zu wollen, hatte es geheißen, dass die Standortfrage des Neubaus erst am Ende geklärt werden soll.

Der Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann, verkündete am Freitag im Kreistag allerdings etwas anderes. Er berichtete, dass der Aufsichtsrat der GmbH beschlossen habe, den „Clinotel“-Krankenhausverbund zu beauftragen, mögliche Standortszenarien für den geplanten Klinikneubau zu bewerten.

„Clinotel“ ist ein Verband für Krankenhäuser in öffentlicher und freigemeinnütziger Trägerschaft ohne Gewinnerzielungsabsicht. Er soll nun verschiedene Standorte im Landkreis auf ihre grundsätzliche Eignung für das neue Zentralkrankenhaus prüfen. Dabei sollen verschiedene Sachverhalte genau geprüft werden. Zuerst die Grundstücksgröße und der Zuschnitt, es soll also die Frage geklärt werden, ob das Krankenhaus auf die Fläche passt und ob gegebenenfalls Erweiterungsmöglichkeiten bestehen. Auch bauplanungsrechtliche Eckdaten werden abgefragt, es wird also geschaut, ob dort überhaupt gebaut werden dürfte und wie umfangreich Genehmigungsverfahren wären.

Ohne Standort und Vorentwurf keine klaren Zusagen vom Freistaat

Dazu wird die Grundstücksbeschaffenheit – also etwa der Baugrund – untersucht, genau in Augenschein genommen, wie wohnortnah der Standort liegt, wie er über Straße, Schiene und den ÖPNV an das städtische Umfeld angebunden und wie er erschlossen ist. Geschaut werden soll natürlich auch, wie hoch die Grundstückspreise ausfallen würde.

Lippmann stellte in seinem Vortrag im Kreistag klar, dass die Bewertung der Standortszenarien und die Entscheidung für einen definitiven Standort die Grundvoraussetzung dafür seien, dass sich der Freistaat Bayern, weiter am Verfahren beteiligt. Das ist unabdingbar, weil München einen erheblichen Teil der Investitionskosten für den rund eine halbe Milliarde Euro teuren Neubau übernehmen soll. Der Geschäftsleiter des Landratsamtes, Georg Leis, erklärte, was der Freistaat prinzipiell fördern würde. Für medizinische Bereiche würde die Landesregierung die Kosten komplett übernehmen, für Funktionsräume wie Büros oder Besprechungszimmer indes gar nichts dazuzahlen.

Einige Kreisräte kritisieren Vorgehensweise

Im Umkehrschluss wird dadurch klar, dass zumindest eine Entwurfsplanung für den Neubau angefertigt und bezahlt werden muss, bevor man dem Kreistag wirklich konkrete Zahlen vorlegen kann: wie viel der Neubau insgesamt kosten würde, wie viel der Freistaat fördert.

Das stieß bei einigen Kreisräten auf Kritik. „Wir reden hier, als ob das alles schon in Sack und Tüten wäre. Dabei gibt es gerade einmal einen Prüfauftrag“, sagte Susann Enders (Freie Wähler/Weilheim). Manuela Vanni (Unabhängige/Peißenberg) kritisierte, dass man jetzt Geld ausgebe, obwohl noch nicht einmal klar sei, ob man denn wirklich ein neues Krankenhaus bauen wolle. Sie frage sich, warum jetzt noch einmal eine Standortbewertung extern vergeben werde, wo doch im Gutachten, das bislang Maß aller Dinge gewesen sei, klar stehe, dass der ideale Standort irgendwo zwischen Peißenberg und dem Süden von Weilheim liege.

„Die Stadt Schongau hat sich offiziell beworben, weswegen wir jetzt nicht nur die im Gutachten genannten Standorte, sondern auch Schongau unabhängig und extern prüfen lassen“, entgegnete Krankenhaus-Chef Lippmann. Niemand solle nach einer Entscheidung sagen können, da sei „irgendwas im Hinterzimmer ausgekungelt worden“.

Landrätin: „Bau in Schongau in meinen Augen nicht machbar“

Wohl auch deshalb ließ sich Landrätin Andrea Jochner-Weiß dazu hinreißen, ihre private Meinung zur Standortfrage zu äußern, die sie später auf Nachfrage von Hans Schütz (Grüne/Peiting) noch einmal bestätigte: „Der Bau eines Zentralkrankenhauses in Schongau ist in meinen Augen nicht machbar.“ Die Personalfrage sei entscheidend bei solchen Vorhaben und für Schongau fänden sich kaum Mitarbeiter. „Wenn es anders wäre, dann hätte Peiting heuer einen Bademeister und Schongau Reinigungskräfte für sein Hallenbad“, führte die Landrätin weiter aus.

