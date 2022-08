Pläne zu Zentralkrankenhaus: „Was wir darüber denken, interessiert irgendwie keinen“

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH machen mobil. Sie seien „zu großen Teilen“ für den Bau des neuen Zentralkrankenhauses und wollen nun auch öffentlich dafür werben. © KRANKENHAUS GMBH

Die Mitarbeiter der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH melden sich zu Wort. Das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ informiere einseitig, sagen sie. Und wollen jetzt ebenfalls auf den Marktplätzen des Landkreises Präsenz zeigen.

Landkreis – „Wir haben das bislang einfach still und leise hingenommen, wie einseitig das Aktionsbündnis über den Zentralkrankenhaus-Plan informiert hat“, sagt Pflegedirektorin Anne Ertel. Doch das solle sich jetzt ändern. „Da wird immer viel über die Wertschätzung gegenüber der Pflege gesprochen“, meint Florian Hartmann. Doch dann diskutiere man öffentlich über die Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, „also auch über unsere Jobs – und was wir darüber denken, interessiert irgendwie keinen“.

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Zentralkrankenhaus: Mitarbeiter planen Infostände in Schongau und Weilheim

Deswegen planen die Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH nun für Samstag, 17. September, zwei Infostände: einen auf dem Marienplatz in Schongau und einen in der Weilheimer Innenstadt. Von 9.30 bis 12.30 Uhr werden dann Vertreter der Pflegenden, aber auch der Ärzteschaft und aus dem Servicebereich – etwa vom Empfang – das Gespräch mit den Bürgern suchen. Um über ihre Sicht auf den Zentralkrankenhaus zu informieren, bevor der Kreistag dann am Freitag, 23. September, über den Standort des neuen Zentralkrankenhauses beschließt.

Der Gesprächsbedarf in der Bevölkerung sei immens, sagt Sandra Buchner. „Letztens war ich samstags im Supermarkt. Da sprechen mich die Leute an, ob das alles so stimme, wie es das Aktionsbündnis behauptet. Da habe ich natürlich geantwortet. Kurz darauf hatte sich kurz vor der Kasse eine Menschentraube gebildet, weil ganz viele stehengeblieben sind und zugehört haben.“

Rick Breunig ärgert, dass da mit der Zukunft des Unternehmens gespielt werde. „Uns ist bewusst, dass mit den beiden kleinen Häusern, die wir heute haben, die Gesundheitsversorgung im Landkreis nicht dauerhaft abgesichert werden kann“, sagt er. Die Politik bevorzuge ganz deutlich größere Krankenhäuser, wie es das Zentralkrankenhaus werden soll. Die Mitarbeiter wollten gern bei der Krankenhaus GmbH bleiben, auch wenn das bedeute, dass sie in Zukunft eventuell zu einem neuen Standort pendeln müssen, so Breunig.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Zentralkrankenhaus: „100 Prozent der Kollegen“ sind für den Bau

„Zahlreiche Mitarbeiter pendeln schon heute zwischen Weilheim und Schongau, um den Betrieb aufrecht zu erhalten“, meint Katrin Schulze dazu. Da wäre es sogar eine echte Erleichterung, wenn sich alle Abteilungen irgendwann unter einem Dach befinden würden.

„Wir müssen der Bevölkerung klar machen, dass wir hier die einmalige Chance haben, nicht nur ein viel besseres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter zu schaffen, sondern eine ganz andere, bessere medizinische Versorgung anzubieten“, ergänzt Florian Hartmann. Kein Mitarbeiter werde aufgefordert oder gar gezwungen, sich auf die öffentlichen Plätze zu stellen. „Wer Lust und die Möglichkeit hat, kann gehen – wir organisieren derweil, dass die Patienten auch in dieser Zeit optimal versorgt werden.“

Das Interesse in der Belegschaft sei groß, berichtet Moritz Steinhardt: „Bei uns in der Notaufnahme in Schongau sind 100 Prozent der Kollegen für den Bau des Zentralkrankenhauses. Und dafür stehen wir gern auch öffentlich ein.“

Weilheim-Penzberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Weilheim und Penzberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.