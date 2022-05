Zu Hause kam das schlechte Gewissen - 13-Jähriger Fahrraddieb stellt sich der Polizei

Von: Sebastian Tauchnitz

Teilen

Dass der Täter reumütig in die Polizeiinspektion spaziert, kommt auch nicht alle Tage vor. © Symbolfoto / dpa

Ein Bub konnte der Versuchung nicht widerstehen und nahm ein nicht angeschlossenes Rennrad mit nach Hause. Doch später meldete er sich aber bei der Polizei, die nun den Besitzer des Fahrrads sucht.

Weilheim - Das passiert auch der Polizei nicht alle Tage: Reumütig meldete sich am Dienstagabend ein Bub gemeinsam mit seinem Betreuer bei der Inspektion in Weilheim, nachdem er ein paar Tage zuvor ein Rennrad in Weilheim gestohlen hatte. Wie er zu Protokoll gab, hatte er das unversperrte Rennrad bereits am vergangenen Mittwoch, 18. Mai, gegen 20 Uhr am Weilheimer Bahnhof entdeckt. Er konnte der Versuchung offenbar nicht widerstehen und fuhr mit dem Radl zu sich nach Hause.

Junger Dieb sorgt für Diebstahlschutz seines gestohlenen Rads

Dort stellte er es, vorbildlich mit seinem Zahlenschloss gesichert, in der Nähe ab. Doch die alte Regel „Kein Bösewicht kann glücklich sein“ bewahrte sich letztendlich doch. Tagelang hatte der Bub ein schlechtes Gewissen, zu guter Letzt offenbarte er sich gegenüber seinem Betreuer. Der machte ihm klar, dass solche Handlungen Konsequenzen haben und forderte ihn auf, seinen Diebstahl bei der Polizei anzuzeigen. Dabei ließ er ihn natürlich nicht allein, sondern stand ihm zur Seite.

Besitzer des Fahrrads wird gebeten, sich zu melden

Wie die Polizeiinspektion Weilheim am Mittwoch in ihrem Bericht schreibt, fehlt vom rechtmäßigen Besitzer des Fahrrads jede Spur. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Rennrad, vermutlich der Marke Cube, mit goldfarbener Gabel und Sattelstütze. Auffallend ist, dass der Rahmen mit einer Vielzahl kleiner, runder Aufkleber beklebt ist, die allesamt Personen zeigen. Eine entsprechende Diebstahlsmeldung liegt der Polizei Weilheim nach eigenen Angaben bislang nicht vor. Der Eigentümer wird daher gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter Telefon 0881/6400 melden.

Noch mehr aktuelle Polizeimeldungen finden Sie in unserem immer aktuellen Blaulichtticker.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.