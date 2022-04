Michael Öfele zu schneller Abreise aus Neuseeland gezwungen

Von: Stephanie Uehlein

Diese ungewöhnlichen Felsformationen erlebte Weltenbummler Michael Öfele bei den Pancake Rocks auf der Westseite der neuseeländischen Südinsel. © Öfele

In Neuseeland ging es nicht mehr weiter: Michael Öfele, der sich mit dem Fahrrad auf Weltreise befindet, musste das Land verlassen. Abgebrochen hat er seine XXL-Tour aber nicht. Er radelt jetzt in einer ganz anderen Region weiter, und die liegt viel näher an seiner deutschen Heimat.

Weilheim - Michael Öfele hat noch einmal Bilder verschickt, die bei seiner Weltreise mit dem Fahrrad in Neuseeland entstanden. Doch weitere Touren kann er dort – entgegen seiner Pläne – nicht mehr unternehmen. Denn der ehemalige Lehrer am Gymnasium Weilheim musste das Land nach etwa zwei Jahren „schnellstmöglich verlassen“, wie er jetzt mitteilte. Grund: Sein neuer Visumsantrag war abgelehnt worden. Sein Aufenthaltsstatus sei als illegal deklariert worden, so der 46-Jährige. Die nächsten Nachrichten des Weltenbummlers werden nun aus einer ganz anderen Region kommen: aus Griechenland, wo Öfele seine im Jahr 2016 begonnene und heuer endende Radtour fortsetzt.

Bei seiner letzten Etappe auf der Südinsel Neuseelands konnte der Globetrotter aber noch eine ganze Reihe Erlebnisse sammeln, die er in seinem jüngsten Reisebericht beschreibt. Auf der coronabedingt wenig befahrenen Great Coast Road und auf dem Westcoast Wilderness Trail fuhr Öfele von Westport nach Hokitika, und dann ging es weiter nach Queenstown.

Bilderbuchstrände, Felszinnen und ein Gletscher auf der Südinsel Neuseelands

„Auf meiner Südroute bereicherten viele Highlights die unzähligen Bilderbuchstrände im ,Wilden Westen’, mit bis zu 30 Meter hohen Felszinnen, die von den Meereswellen dermaßen ausgewaschen wurden, dass die so entstandenen Höhlen und Tunnels bei Ebbe begehbar sind“, schreibt er. Auch an den Pancake Rocks (übersetzt: Pfannkuchen-Felsen), die wie aufeinandergestapelte Pfannkuchen aussehen, machte der 46-Jährige Station.

Michael Öfeles jüngste Route in Neuseeland. Er legte rund 1200 Kilometer auf der Südinsel zurück. © Öfele

„Beim kleinen Küstendorf Okarito fühlte ich mich auf dem langen Strand entlang 70 Meter hoher Steilklippen, von denen viele Wasserfälle herabprasseln, wie eine kleine Maus, die sich zwischen den haushohen, aus der senkrechten Wand herausgebrochenen Felsen ihren Weg sucht“, schreibt er. Am nächsten Tag gab es für ihn dann ein Kontrastprogramm. „Unweit des Franz Josef Glacier (Franz-Josef-Gletscher, Anm. d. Red.) führt ein steiler und sporadisch markierter Pfad auf aalglatten, mit glitschigen Moosen bewachsenen Wurzeln und von Flechten überwucherten, seifigen Felsplatten zum Martin’s Point mit einer atemberaubenden Aussicht auf die circa einen Kilometer entfernte, bläulich und zugleich blendend weiß leuchtende Gletscherzunge“, so Öfele.

Im Reisebericht heißt es weiter: „Nur eine Tagesetappe entfernt lag in Nähe des Fox Glacier Village der Matheson-See wie ein Spiegel vor mir, der die gegenüberliegenden Alpen mit ihren beiden höchsten Gipfeln, Mt. Cook (3724 m) und Mt. Tasman (3497 m), im warmen Licht der langsam untergehenden Sonne reflektierte wie glühende Vulkane.“

Dann verließ der Weltenbummler die Westküste und radelte in der Provinz Otago unter anderem am Wanaka-See weiter. Nachdem er eine zunehmend steiler werdende Passstraße über die Crown Range bewältig hatte, erlebte er „eine irrsinnig steile Abfahrt“, bei der er sein 70 Kilo schweres Rad wegen Sicherheitsbedenken „so manche Passage hinabschieben musste“. „Mit krampfenden Unterarmen und heißgebremsten Felgen, aber heil unten angekommen, entschied ich mich für einen lohnenswerten Umweg zur kleinen Siedlung Arrowtown“, schreibt der 46-Jährige. In dem Ort, der „im Goldrausch ab 1862 aus dem Boden gestampft wurde“, werde auch heute noch Goldschmuck angeboten.

Ehe er erfuhr, dass sein Visumsantrag abgelehnt ist, war Öfele (Homepage: www.mikeonbike.de) dann noch weiter bei Queenstown unterwegs: auf dem schwierigen Earnslaw Burn Track in eine „wildromantische Schlucht“ und auch auf dem Wanderweg Routeburn Track, auf dem er wegen schlechten Wetters umkehren musste.

