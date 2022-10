Erster Zuchtviehmarkt in umgebauten Tierhallen: Eliterind erreicht Preis von 8800 Euro

Die Oktober-Auktion beim ersten Treibmarkt begann mit der Versteigerung der fünf Eliterinder im neuen Ring. © Ralf Scharnitzky

Der erste Treibmarkt, den die abgeschlossenen Umbauten der Stallungen an der Hochlandhalle möglich machten, stieß bei der Landwirtschaft auf großes Interesse.

Weilheim – Die eine stolziert herein, die andere springt herum und die nächste ist ein bisschen störrisch. Im neuen Ring der Weilheimer Zuchtverbände in der Großen Hochlandhalle geht es jetzt meist locker zu: Kühe und Kälber werden künftig ohne Strick und Führer den Kaufinteressierten, Anbietern und anderen Besuchern der regelmäßigen Zuchtviehmärkte präsentiert. Der Oktobermarkt stieß auf großes Interesse: Zum Abschluss der Umbaumaßnahmen in den Stallungen und der offiziellen Eröffnung des ersten Treibmarktes führte der Zuchtverband unter anderem eine Eliteauktion mit fünf züchterisch sehr interessanten Jungrindern und einem großen Angebot von mehr als 100 Jungkühen durch.

Zuchtviehmarkt Weilheim: Umbau sorgt für mehr Tierschutz

Vor der Auktion begrüßte Josef Steingruber, erster Vorsitzender des Zuchtverbands für Fleckvieh, die zahlreichen Besucher in der Hochlandhalle. Er dankte allen Verantwortlichen für die unkomplizierte und schnelle Abwicklung der Planung und Genehmigung des Bauvorhabens und den an den Arbeiten beteiligten Firmen für den gelungenen Umbau der Stallungen. Durch den Umbau, der für einen zügigeren und tierschutzgerechten Ablauf der Viehmärkte sorgt, bleibt der Standort Weilheim weiter ein attraktives Zentrum für die Vermarktung von Zuchtrindern in der Region.

Dazu wurden im Sommer, wie berichtet, in den Tierhallen die Betonböden und Betontröge mit schwerem Gerät herausgerissen. Bisher wurden bei den Märkten alle Jungkühe, Kalbinnen und Bullen vor der Versteigerung den Interessenten in einer Reihe nebeneinander stehend angebunden präsentiert. Nun stehen bis zu vier Tieren unangebunden in flexiblen Boxen an beiden Seiten der Hallen zur Begutachtung. Nach der Besichtigungszeit können die Tiere ohne Strick in einem Mittelgang in den verkleinerten Ring in der Halle geführt werden, wo eine Begrenzung aus Rohren den Freilauf ermöglicht. Lediglich die Bullen werden zur Sicherheit noch an Strick und Nasenring präsentiert.

Neuerdings stehen bis zu fünf Tiere unangebunden in flexiblen Boxen an beiden Seiten der Hallen zur Begutachtung. © Ralf Ruder

Eine Engstelle im neuen Ablauf ist derzeit allerdings noch der Fixierstand zu Beginn der Tierhalle. Hier werden die angelieferten Rinder vom Tierarzt untersucht, die Euter begutachtet und die Tiere registriert, bevor sie in die kleinen Boxen gelangen. Laut Zuchtverbands-Geschäftsführer Helmut Goßner wird das Problem im kommenden Jahr beseitigt sein. In einem zweiten Bauabschnitt wird neben dem Verwaltungsgebäude eine kleine Halle errichtet, in der dann die Annahme der Tiere, die ärztlichen Untersuchungen und die Reinigung der Rinder von Transportverschmutzungen stattfinden werden. Für den Neubau, der auch den An- und Abtransport der Tiere erleichtert, hat der Zuchtverband von der Stadt, der das Hochlandhallen-Areal gehört, ein Grundstück gekauft.

Zuchtviehmarkt Weilheim: Versteigerung von Eliterindern

Die Oktober-Auktion beim ersten Treibmarkt begann mit der Versteigerung der Eliterinder. Die fünf Jungrinder wurden gemeinsam im Ring präsentiert und deshalb vorsichtshalber angeleint geführt. Das größte Interesse weckte „ein genetisch reinerbig hornloses Rind“, so Vermarktungsleiter Thomas Echtler in seinem Marktbericht, aus der Zucht von Albert Bartenschlager aus Bad Wörishofen. Das Tier war mit 2000 Euro aufgerufen. Nach einem längerem Bieterwettstreit ging der Zuschlag bei 8800 Euro an einen Zuchtbetrieb innerhalb der Weilheimer Zuchtverbände. Ein weiteres reinerbig hornloses Rind, gezüchtet von Martin und Theresa Miller aus Sindelsdorf, erreichte einen Preis von 8000 Euro. Das Tier geht in einen Zuchtbetrieb nach Franken. Die anderen drei Eliterinder blieben weit unter den Spitzenpreisen.

Laut Echtler konnten auch bei den Fleckvieh-Stieren die Marktbeschicker mit den erzielten Erlösen zufrieden sein. Der Durchschnittspreis lag bei 2459 Euro. Den Tageshöchstpreis von 3600 Euro zahlte die Besamungsstation Greifenberg. Bei dem großen Angebot an Fleckvieh-Jungkühen (von 121 angebotenen Tieren fanden 119 einen Käufer) lag der Durchschnittspreis bei 2163 Euro. Die Spitzenkuh des Marktes war eine Jungkuh aus dem Zuchtbetrieb Helmut Goldbrunner aus Riegsee. Sie erzielte aufgrund ihrer sehr guten Milchleistung von 32,8 Kilo den Tageshöchstpreis von 3100 Euro. Der nächste Zuchtviehmarkt findet am 10. November statt.

VON RALF SCHARNITZKY

