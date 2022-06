„Die Deutsche Bahn ist nicht leichtfertig“: Norbert Moy von „Pro Bahn“ über die Auswirkungen des Zugunglücks

Routine, die gerade jetzt ins Blickfeld rückt: Gleisarbeiten beim alten Bahnhof in Polling (von 2019). © Ralf Ruder

Der Schock über das Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen hält an. Auch der Zugverkehr ist noch nicht zur Normalität zurückgekehrt. Ein Gespräch mit dem Weilheimer Norbert Moy von „Pro Bahn“.

Weilheim – Vom Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen sind auch Reisende aus dem Raum Weilheim betroffen. Es kam zu diversen Zugausfällen. Wir sprachen mit dem Weilheimer Norbert Moy (57 Jahre), Vorsitzender des Fahrgastverbands „Pro Bahn“ Oberbayern, über die aktuelle Situation im Raum Weilheim-Schongau, die Sicherheit der Bahnstrecken und über Verbesserungsmöglichen auf der Strecke Garmisch-München.

Norbert Moy: Vorsitzender des Fahrgastverbands „Pro Bahn“ Oberbayern. © Gronau

Welche Auswirkungen hat das Zugunglück von Garmisch auf Fahrgäste aus dem Raum Weilheim?

Erhebliche, gerade am Morgen fahren weniger Züge von Weilheim in Richtung München. Zwischen 6 und 7 Uhr zum Beispiel nur ein Zug, vorher waren es drei. Am Nachmittag fallen die Regionalexpresszüge aus Richtung München aus. In Tutzing werden keine Züge nach Kochel abgekoppelt, die Passagiere müssen wieder umsteigen.

Warum ist das so, Garmisch liegt doch in der anderen Richtung?

Ja, aber die Züge, die morgens aus dem Süden über Weilheim nach München fahren, stehen normalerweise über Nacht in Garmisch-Partenkirchen oder Mittenwald. Jetzt stehen sie in Oberau, und dort ist einfach viel weniger Platz zum Parken der Züge. Viele Nebengleise wurden in den letzten Jahren leider abgebaut.

In der vergangenen Woche gab es unangekündigte Gleisbauarbeiten zwischen Tutzing und Weilheim. Die Bahn hielt sich bedeckt. Wissen Sie, ob dieses Arbeiten in Zusammenhang mit dem Unglück stehen?

Nein. Aber die Sperrung war unangekündigt. Ich will nicht spekulieren, aber die Vermutung liegt nahe, dass die DB derzeit mit geschärften Blick auf ihre Infrastruktur schaut.

Hängt damit auch zusammen, dass zu den zahlreichen Langsam-Fahrstellen auf der Strecke Weilheim-München – und auf der Ammersee-Bahn – eine weitere beim Dietlhofer See dazu gekommen ist?

Das weiß ich nicht, aber wir Fahrgäste erleben die DB nicht als leichtfertig, sie ist eher übervorsichtig. Woanders in Europa wird deutlich schneller gefahren, als es die Deutsche Bahn zulassen würde. Das System Rad-Schiene ist im Grunde sehr fehlertolerant, für eine Entgleisung braucht es schon massive Gleislagefehler.

Wie stellt man eigentlich fest, wann Gleise reparaturbedürftig sind, Streckengeher gibt es ja schon lange nicht mehr?

Da gibt es sogenannte Messzüge, die meist einmal pro Jahr die einzelnen Strecken abfahren. Immer dann, wenn diese Züge da waren, gibt es meist neue Langsam-Fahrstellen – quasi als Begleitmusik. Insgesamt hat bei der Bahn Sicherheit oberste Priorität. Unser Eindruck ist aber, dass man aus Kostengründen notwendige Korrekturen bis an die Grenzen der zulässigen Toleranzen hinauszögert. So kommt es bis zur Reparatur immer wieder zu betrieblichen Einschränkungen mit Verspätungen und Anschlussverlusten für die Kunden.

Wie beurteilen Sie die Informationspolitik und Krisenmanagement der Bahn im Zuge des Unglücks?

Teils gut, teils weniger gut. In Pasing am Bahnhof beispielsweise wurden in den vergangenen Tagen immer noch Regionalexpresszüge nach Mittenwald angekündigt, die nie gefahren sind, Diese Ankündigungen verschwinden dann einfach vom Display. Bei der Sperre zwischen Tutzing und Weilheim, hätte die DB auf den Umweg über Geltendorf und die Ammerseebahn hinweisen müssen. Positiv war, dass morgens statt der zweiteiligen Zuggarnituren dreiteilige nach München gefahren sind, so hat jeder Fahrgast am morgen noch einen Sitzplatz bekommen.

Gäbe es diese Einschränkungen auch, wenn die Strecke Garmisch-München wie vor 90 Jahren an mehreren Stellen zweigleisig wäre?

Eine zweigleisige Strecke allein zwischen Huglfing und Murnau würde enorme Entlastung schaffen. Das fordern wir schon lange. Ein Halbstundentakt wäre dann problemlos möglich.

Haben Sie eine Vermutung, wie es zu dem Unglück in Garmisch-Partenkirchen kommen konnte?

Nein, aber das Ereignis macht mich fassungslos. Der Zug ist wohl ohne Fremdeinwirkung entgleist; derselbe Zug übrigens, der wenige Minuten vorher aus der anderen Richtung genau über diese Gleise gefahren ist Die Ermittlung der Ursache wird nicht einfach sein.

Die Fragen stellte: Johannes Thoma.

