Zukunft ungewiss: Weilheimer Pflegeheim von Insolvenz betroffen

Von: Katrin Kleinschmidt

Die „Residenz Weilheim“: Die „Curata Pflege GmbH betreibt das Haus seit 2014. Plätze für Vollzeit- und Kurzzeitpflege © GRO

Wie geht es weiter mit der „Residenz Weilheim“? Das ist aktuell unklar. Der Betreiber der Einrichtung, die „Curata Pflege GmbH“, prüft derzeit seine Standorte.

Weilheim – Es ist eine Nachricht, die deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte: Der private Pflegeheimbetreiber Curata, der rund 40 Einrichtungen im Bundesgebiet betreibt, hat für einzelne Gesellschaften der Gruppe Anträge zur Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt – das Gericht Charlottenburg hat diesen bereits stattgegeben. Betroffen von der Insolvenz ist auch die „Curata Pflege GmbH“, die seit 2014 die „Residenz Weilheim“ betreibt.

Gruppe will sich sanieren

Ziel des Pflegeheimbetreibers ist „die umfassende Sanierung der Curata-Gruppe als Ganzes“, sagt Pressesprecherin Anke Sostmann. Der „stabile Kern des Unternehmensverbunds“ soll geschützt und nachhaltig gestärkt werden. Es würden „Gespräche mit den Geschäftspartnern aufgenommen, um Vertragsbeziehungen zu überprüfen und möglicherweise anzupassen“, erläutert sie. „Parallel werden für Einrichtungen, deren Schließung ansteht, alternative Pflegeplätze für die Bewohnerinnen und Bewohner gesucht.“ Mitarbeiter dieser Häuser sollen Jobangebote für andere Standorte bekommen. Für erste Einrichtungen wurde bereits die Schließung angekündigt.

Für die „Residenz Weilheim“ nicht. Das Insolvenzverfahren soll laut Sostmann etwa sechs Monate dauern. Danach werde die Curata-Gruppe „finanziell konsolidiert und nachhaltig restrukturiert ihre Geschäftstätigkeit fortführen“.

Plätze für Vollzeit- und Kurzzeitpflege

Die „Residenz Weilheim“ hat derzeit 85 Mitarbeiter. Es gibt 104 vollstationäre Plätze, von denen aktuell 102 belegt sind. Zudem stehen sechs Betten für die Kurzzeitpflege bereit.

Um letztere bangen angesichts der Insolvenz auch die Verantwortlichen der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH. „Wenn das Curata-Heim in Weilheim schließen würde, wäre das dramatisch für uns“, sagt Pflegedirektorin Anne Ertel. Der Grund: Der Sozialdienst der Krankenhaus GmbH arbeitet intensiv mit Curata zusammen. Denn feste Kurzzeitpflegeplätze sind in der Region absolute Mangelware. Regelmäßig werden Patienten insbesondere aus dem Weilheimer Krankenhaus, die zwar entlassen, aber noch nicht zu Hause untergebracht werden können, an die Curata-Kurzzeitpflege vermittelt. „Das waren immer realistische und zuverlässige Partner“, so Ertel. Aktuell nimmt das Heim nach wie vor Kurzzeit-Pflegepatienten auf.

Was am Ende der Insolvenz Weilheimer Bewohner und Mitarbeiter erwartet, bleibt vorerst ungewiss. Laut Sostmann ist es – bis auf wenige Ausnahmen – noch zu früh, „über konkrete Auswirkungen auf einzelne Einrichtungen zu sprechen“.