Zusammenrücken trotz Sicherheitsabstands

Der gestrige Montag war Tag Nummer eins eines wochenlangen Ausnahmezustands: Wegen der Corona-Pandemie bleiben Schulen und Kindergärten im Landkreis vorerst geschlossen. Dennoch wird weiter gearbeitet und unterrichtet, wie Erzieherinnen und Schulleiter berichten.

Peiting – 8 Uhr, Alfons-Peter-Grundschule Peiting. Alle Lehrer sind da. Einige Eltern müssen noch Bücher und Hefte abholen. Für die Schüler steht „Home Office“ an. So steht es auf dem Drei-Wochen-Stunden-Plan.

Dieser ist auch am Weilheimer Gymnasium am gestrigen Montag bereits angelaufen, wie unter anderem auf der Homepage der Schule zu lesen ist. „Der Unterricht findet ab sofort digital gestützt über ein Cloudsystem statt“, wird dort mitgeteilt. Direktorin Beate Sitek bestätigt, dass die Lehrer in den kommenden Wochen weiter unterrichten und sich mit Schülern unterhalten – eben nur nicht im Klassenzimmer sondern über den Computer, das Telefon, Mailprogramme oder auf anderen Kommunikationswegen. „Die Lehrer arbeiten größtenteils zu Hause und stellen die Lerninhalte in die Schulcloud ein“, sagt Sitek. Dabei seien der Schule die Erfahrungen zugute gekommen, die bereits mit der i-Pad-Klasse gesammelt wurden.

Zudem haben die Schüler, die am Freitag das Gymnasium noch besucht haben, etliche Aufgaben, Arbeitsblätter und -aufträge für die kommenden Tagen und Wochen mit nach Hause bekommen.

Auch an der Weilheimer Hardtschule haben die Grundschüler am letzten Schultag für die kommenden Wochen etliche Arbeitsblätter mitgenommen, die sie nach und nach abarbeiten sollen. Zudem werden Klassen-E-Mailverteiler eingerichtet, die Eltern und Kinder mit Lerninhalten und Informationen versorgen.

Abgesehen von den organisatorischen Dingen, die laut Direktorin Sitek ganz gut angelaufen sind, fühle sich dieser erste Schultag ohne Schüler unwirklich an: „Es ist als ob sich eine Decke über alles gelegt hat“, sagt sie. „Jetzt wäre eigentlich Pause und der Pausenhof voller Schüler, aber es ist alles ruhig und leer.“

Auch wenn es in den vergangenen Tagen und Wochen viele Hiobsbotschaften rund um die Corona-Pandemie gab, Sitek hat auch Positives zu berichten: „Ich hatte sehr nette Gespräche in den vergangenen Tagen. Die Leute achten meines Eindrucks nach mehr auf ein gutes Miteinander.“ Ob es im Kollegium sei, unter der Schülern oder bei den Eltern, es sei viel Hilfsbereitschaft zu spüren gewesen. „Man rückt ein bisschen zusammen, obwohl man Abstand halten sollte“, sagt die Direktorin.

Das Kollegium der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau hat schon vor eineinhalb Wochen alles auf Online-Unterricht umgestellt. Rektor Armin Eder fürchtet Konflikte in Familien, wenn Eltern und Kinder im Homeoffice überlastet sind und wochenlang aufeinander sitzen. Deshalb hat Eder eine Art Seelsorge über die Sozialpädagogen der Schule eingerichtet.

Im „Städtischen Kindergarten Penzberg“ gibt es, wie auch im „AWO-Kinderhaus“ in Weilheim und in anderen Einrichtungen eine Gruppe, in die Eltern, die beide Berufe haben, mit denen das öffentliche Leben zum Teil aufrecht erhalten wird, ihre Kinder bringen können. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel Polizisten, Busfahrer, Verkäufer und Krankenpfleger. Alle anderen Kinder sind gestern zu Hause betreut worden. Die Erzieherinnen kommen trotzdem zum Dienst. „Zu tun gibt es immer etwas“, sagt die Leiterin den AWO-Kinderhauses Constanze Poguntke.

Die Betreuerinnen des „Therese-Peter-Hauses für Kinder“ in Peiting haben gestern zum Beispiel Spielzeug desinfiziert. Die eingerichtete Notbetreuung wird diese Woche von einem Kind besucht.