Zuzug wird für die Stadt Weilheim ein Minusgeschäft bleiben

Von: Magnus Reitinger

Links und rechts dieses Weges in Verlängerung der Schwaigerstraße entsteht in den kommenden Jahren Weilheims größtes Neubaugebiet: Die Rede ist von gut 270 neuen Wohnungen auf dem Areal zwischen Pöltner Kirche und Au, das vielen als Dietmayr-Anger bekannt ist. © gronau

Bei großen Wohnbauprojekten in Weilheim sollen sich Investoren künftig an den Folgekosten für die Stadt beteiligen. Wie das funktionieren kann, erklärte jetzt ein Fachanwalt im Stadtrat. Und der machte auch klar: Zuzug ist und bleibt für die Stadt ein Draufzahlgeschäft.

Weilheim – Diese Frage ist einer der Dauerbrenner im Weilheimer Stadtrat: Wie kann die Stadt Investoren größerer Wohnbauprojekte an den Folgekosten beteiligen, die durch ihre Bauten zum Beispiel in Sachen Kinderbetreuungseinrichtungen entstehen? Seit über zwei Jahren wird das Thema viel diskutiert, mal öffentlich, mal hinter verschlossenen Türen. Vor allem die Grünen drängen, das Folgekostenmodell rasch umzusetzen. Kommenden März, so kündigte Bürgermeister Markus Loth (BfW) in der jüngsten Stadtratssitzung an, werde man nun den entsprechenden Beschluss fassen.

Pauschale Wertabschöpfung ist nicht möglich

Den rechtlichen Rahmen für ein solches Modell erklärte dem Stadtrat in der Januar-Sitzung ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Gerhard Spieß, der schon mehrere Städte – etwa Landsberg und Lindau – bei der Entwicklung solcher Modelle beraten hat, machte dabei unmissverständlich klar: Eine pauschale Wertabschöpfung ist nicht möglich. Umlegen könne man nur Kosten, die ursächlich durch die Bebauung entstehen. Dabei gehe es in der Regel um die soziale Infrastruktur, für die die Stadt selbst zuständig ist, also etwa Kindertagesstätten und Grundschulen.

Wie viel Beitrag müssen Investoren leisten?

Nun bedeutet Zuzug zwar auch, dass zum Beispiel neue Turnhallen nötig werden. Doch das sind letztlich freiwillige Leistungen einer Kommune, für die laut Spieß keine Wertabschöpfung in Frage komme. Und auch für den Bau von Kitas gelte: Nur wenn es diese tatsächlich wegen neuer Wohnbauten braucht, könnten Kosten auf Investoren übertragen werden. „Es sind konkrete Aufwendungen nötig“, so der Jurist, „es kann nicht umgelegt werden, wenn in der Vergangenheit zum Beispiel Überkapazitäten geschaffen wurden“.

Beachten müsse man auch das Angemessenheitsprinzip. Der Eigentümer neuer Wohnbauten habe einen rechtlichen Anspruch darauf, einen Mindestanteil am Wertzuwachs behalten zu dürfen. Genau festgelegt sei dieser Anteil nicht, so Spieß. Die Stadt München folge etwa der Faustregel, dass dem Eigentümer ein Drittel des Wertzuwachses bleiben müsse. Generell warb der Anwalt für einen „kooperativen Weg“ mit den jeweiligen Investoren.

Dieses Vorgehen rät der Anwalt der Stadt Weilheim

Für die Stadt Weilheim regte Spieß an, ein Gesamtkonzept zu erstellen, das die Baugebiete für die nächsten 10 bis 15 Jahre umfasst. Dann könnten die Folgekosten auf mehrere Vorhaben – auch auf kleinere – aufgeteilt werden. Die zudem nötigen Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung liegen schon vor; die Stadt hat 2022 vom Büro „Planwerk“ ein solches Gutachten erstellen lassen (wir berichteten). Allerdings müsse man dieses stets fortschreiben, wie es im Stadtrat hieß. Und was ist mit größeren Neubauprojekten, für die bereits die Planung läuft, etwa am Öferl sowie südlich des Bahnhofs? Man kommuniziere „allen Bauträgern bereits, dass ein Abschöpfungsmodell kommt“, betonte Rathaus-Chef Loth.

Werden Wohnungen in Weilheim dadurch teurer?

Werden durch ein Folgekostenmodell vor Ort Bauland und Wohnungen teurer? Auf diese Frage gab es eher Entwarnung. „Es ist eine andere Verteilung der Lasten, aber keine wesentliche Veränderung des Marktes“, sagte Spieß. Die Lasten würden vor allem zwischen dem bisherigen Grundeigentümer und dem Bauherren aufgeteilt – wobei meist gelte: „Die Bauträgergewinne sinken damit nicht unbedingt.“

Eine Stadt indes gewinne in finanzieller Hinsicht nie durch Zuzug. Die Erfahrung zeigt dem Anwalt zufolge klar: Unterm Strich zahle eine Kommune mit jedem Baugebiet und jedem zusätzlichen Einwohner drauf. Zwar bedeuten mehr Einwohner auf der einen Seite mehr Einnahmen – doch die Ausgaben seien höher, und die Abschöpfung greift laut Spiel allenfalls bei 50 Prozent der Kosten.