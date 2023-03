Weilheims Geschäftswelt im kräftigen Wandel

Der Bäcker Tichelkamp hat seine letzte Filiale in der Weilheimer Innenstadt schon geschlossen, der Fachmarkt „Wohnen & Sparen“ macht in einigen Wochen zu, und der Rewe-Supermarkt am nördlichen Kreisverkehr wird für einen Umbau wochenlang schließen – es gibt viele neue Nachrichten aus der Weilheimer Geschäftswelt.

Weilheim – Quasi über Nacht war vergangene Woche die Filiale der Bäckerei Tichelkamp in der Admiral-Hipper-Straße plötzlich leer: Kein Stuhl und Tisch mehr, kein Schild an der Tür, das erklärt, warum die Filiale aufgegeben wurde. „Wir hatten bereits zuvor im Laden informiert, dass die Filiale aufgegeben wird“, sagt Firmenchef Rochus Tichelkamp. Ein Grund sei fehlendes Personal, aber viel schlimmer die Knüppel, die einem von der Politik zwischen die Füße geworfen würden. „Die Regierung macht uns kaputt“, schimpft er und spricht beispielsweise die Corona-Hilfen an, die – auch von ihm – zurückgefordert werden. Dazu seien die Innenstädte „seit Corona tot“, deshalb beschränke er sich lieber auf Filialen, in denen noch etwas los sei wie am Hagebaumarkt in Weilheim. In der Innenstadt – früher war Tichelkamp auch in der Schmied- und Ledererstraße – mache es auch wegen ständiger Baustellen und fehlender Parkplätze keinen Sinnen mehr, sagt er. „Ich habe jetzt noch neun Filialen und einen langjährigen Mitarbeiterstamm, das passt“, sagt Tichelkamp.

„Kein einziger ist gekommen“

Noch einige Wochen geöffnet hat „Wohnen & Sparen“ im Neidhart-Einkaufspark, doch seit dieser Woche läuft bereits der Abverkauf. Das Traditionsgeschäft, 1965 als Teppich Huber gegründet, zog 1999 nach dem Zusammenschluss mit einer weiteren Firma in die 1800 Quadratmeter großen Räume ein. In dem Fachmarkt wurde unter anderem Gardinen, Bodenbeläge und Teppiche angeboten. Doch Ende Juni ist Schluss, wie Geschäftsführer Bernd Huber schweren Herzens mitteilen muss.

Im Juni wäre die Verlängerung des Mietvertrags angestanden, „und ich musste mir die Frage stellen: Schaffe ich es, den zu erfüllen?“, sagt Huber. Denn der Personalmangel hat dem Unternehmen arg zugesetzt, wie der Geschäftsführer sagt. Seit eineinhalb Jahren habe er intensiv nach neuen Mitarbeitern gesucht, die Arbeitsagentur habe 40 bis 50 Leute vermittelt – „kein einziger ist gekommen“. Nachdem vergangenen Herbst zudem zwei langjährige Mitarbeiter aufgehört hatten, waren etwa in der Gardinenabteilung nur noch Teilzeitkräfte, und sein Stellvertreter, der eigentlich andere Aufgaben hätte, musste dort dauerhaft aushelfen. „Es ist bitter, dass ein jahrzehntelanger Familienbetrieb so endet“, sagt Huber.

Vergebliche Suche nach Personal

Sehr am Herzen lagen ihm die Mitarbeiter, die zum Teil schon ewig bei ihm beschäftigt sind und die er kündigen musste. „Zum Glück steht keiner auf der Straße, und alle haben den Schritt verstanden, ebenso die Kunden, mit denen wir gesprochen haben.“ Wie es für ihn persönlich weitergeht, darüber hat sich der 57-Jährige noch keine Gedanken gemacht.

Bei der Firma Neidhart ist Prokurist Sebastian Schütz natürlich enttäuscht, dass man einen langjährigen guten Mieter verliert. „Wir sind schon auf der Suche nach einem Nachfolger, es gibt diverse Interessenten“, sagt er. Nun müsse man schauen, ob der potenzielle Nachfolger die kompletten Räume brauche, ob man sie aufteile und welcher Umbaubedarf bestehe. Saniert werden müsse nach fast 25 Jahren auf jeden Fall, so Schütz.

Nur eine temporäre Schließung wird es dagegen beim Rewe-Supermarkt am Narbonner Ring beim Kreisverkehr geben. Vom 14. April bis 23. Mai wird der erst rund zehn Jahre alte Markt komplett geschlossen, bestätigt Vize-Marktleiter Martin Löffler. „Das ist so üblich, dass man etwa alle fünf Jahre das Konzept etwas ändert und alle zehn Jahre ein kompletter Wechsel erfolgt.“ An dieser Stelle weist er noch einmal darauf hin, dass Kunden während des Einkaufs unbedingt eine Parkscheibe einlegen müssen, sonst droht ein Strafzettel.