Radlerinnen (81/82) stoßen zusammen

Zum Teil schwer verletzt wurden zwei alte Damen, eine 81 Jahre alt, die andere 82 Jahre, die mit ihren Rädern in Weilheim zusammenstieße

Weilheim – Laut Polizei passierte der Unfall am Montag gegen 16.25 Uhr, als die 82-jährige Weilheimerin mit ihrem Fahrrad auf der Steinstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Sonnwendstraße fuhr und die 81-jährige Weilheimerin zur gleichen Zeit mit ihrem Fahrrad aus einem Anwesen nach links in die Steinstraße einfuhr. Dabei kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrradfahrerinnen, wobei beide auf die Fahrbahn stürzten. Hierbei verletzte sich die 81-Jährige schwer am Knie, die 82-Jährige wurde laut Polizei nur leicht verletzt. An den beiden Fahrrädern entstand jeweils nur geringer Sachschaden in Höhe von rund 20 Euro. gre

Rubriklistenbild: © MZV-Archiv