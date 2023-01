Seit Jahren Fehler auf Schild - und keinem fiel es auf

Von: Boris Forstner

Da stimmt was nicht: Gleich zwei Schreibfehler finden sich im kurzen Beschreibungstext der Tafel an der Musikschule, die dort schon seit Jahren hing. © Gronau

Weilheim – Kürzlich schickte unser Fotograf Emanuel Gronau ein Foto in die Redaktion und meinte, dass in den wenigen Zeilen der kürzlich angebrachten Bronzetafel an der Musikschule gleich zwei dicke Fehler seien – statt „Fronfeste“ für das ehemalige Gefängnis war dort „Fronfestefe“ zu lesen, außerdem war das Wort Justiz falsch als „Justitzvollzugsanstalt“ geschrieben. Vor Ort sah das Schild aber gar nicht so neu aus – was ein Mitarbeiter der Musikschule bestätigte. „Geht’s um die Rechtschreibfehler auf der Plakette? Die sind da schon seit Jahren“, meinte er. Immer wieder werde man darauf angesprochen, man habe es auch mal der Stadt gemeldet, aber passiert sei nichts.

Viele haben drübergeschaut

Nachfrage bei der Stadt: Wer hat das Schild aufgehängt und warum sind die Fehler nicht bemerkt worden? Nach einem Tag Recherche übermittelt Hauptamtsleiterin Karin Groß das Ergebnis: Die Tafel ist tatsächlich nicht neu, sie hängt dort schon seit dem Jahr 2017 und wurde vom Verschönerungsverein angebracht. „Warum die Fehler passiert sind und die Plakette nicht geändert wurde, kann ich nicht sagen“, so Groß. Von Beschwerden sei ihr nichts bekannt, sie werde die Nachricht aber gleich an den Verschönerungsverein weitergeben. „Dann schauen wir mal, was passiert.“

Florian Lechner, heute Vize und damals Vorsitzender des Vereins, sagt auf Nachfrage, dass man 2017 sieben oder acht dieser Bronzetafeln an prägnanten historischen Gebäuden in Weilheim angebracht habe. Von den Schreibfehlern hörte er jetzt das erste Mal. „Da haben wirklich viele Leute drübergeschaut. Keine Ahnung, wie das passieren konnte“, sagte er. Weil die Plakette nicht so einfach ausgebessert werden könne, müsse man sich überlegen, wie und ob man sie ersetzt. Bis eine Entscheidung gefallen ist, schritt Lechner aber höchstselbst zur Tat: „Ich habe die bisherige Plakette erst einmal abgeschraubt.“