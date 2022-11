„Unsere Wälder lösen sich auf“ - Jagdvorsteher aus dem Landkreis Weilheim-Schongau kommen zusammen

Von: Boris Forstner

Bei der Dienstbesprechung der Jagdvorsteher in Oberhausen wurde unter anderem erklärt, wie wichtig und vorteilhaft die natürliche Verjüngung des Waldes ist.

Landkreis – Natürlich viele Grundstücksbesitzer (Jagdgenossen, deren Vorsitzender ist der Jagdvorsteher), aber auch Jäger, Landwirte, Waldbauern, Staatsforst-Vertreter – aus allen Bereichen, die mit dem Thema Jagd zu tun haben, waren Interessierte zur Dienstbesprechung gekommen. Bevor Helmut Stork, Leiter der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt, noch einmal die Ergebnisse des vergangenen Vegetationsgutachten Revue passieren ließ und über die mittlerweile erfolgte Abschussplanung informierte (siehe Kasten unten), machte der Schongauer Förster Ludwig Rabl auf die Wichtigkeit der Naturverjüngung aufmerksam – „die ist derzeit wichtiger denn je“, betonte er.

Grund ist der Klimawandel, „der auch in unseren Wäldern voll zuschlägt“, so Rabl. Reine Fichtenbestände werden immer anfälliger nicht nur für den Borkenkäfer, sondern vor allem auch durch die Hitze und Trockenheit. „Das hat schon riesige Löcher in unsere Wälder geschlagen“, sagte Rabl und zeigte ein Bild aus Burggen, wo ein Waldstück auf einem kleinen Hügel massive Lücken aufweist. „Mittlerweile steht dort gar nichts mehr“, so Rabl.

Bei solchen Schäden muss natürlich nachgepflanzt werden, doch bei kleineren Lücken „kann es nur eine Notlösung sein, auf irgendwelche Bäume aus der hinteren Mongolei zu setzen. Das ist ein Irrweg“, sagte er zu. Denn diese fremden Baumarten könnten nie so gut wachsen und seien nicht so gut angepasst wie eine standortgemäße Baumart, die hier schon immer an die natürlichen Gegebenheiten angepasst sei und ebenfalls besser mit längeren Trockenperioden klarkomme wie etwa die Buche oder die Tanne.

Doch auch die Nachpflanzung heimischer Baumarten ist aufwändig, teuer – und nicht immer von Erfolg gekrönt, wie auch ein Besucher sagte. Bei ihm seien alle nachgepflanzten Bäumchen vertrocknet, sagte er, was Rabl bestätigte: „Vor allem im Frühjahr gab es zuletzt zwei Monate keinen Regen und manchmal bis zu 30 Grad, da haben frisch gepflanzte Bäume keine Chance. Da gibt es Ausfälle bis zu 90 Prozent.“ Die Herbstpflanzung biete da bessere Chancen.

Geschützt werden müssen solche Nachpflanzungen in der Regel immer. Man könne zum Beispiel einen Zaun ziehen, so Rabl. „Aber wenn der beschädigt ist, was immer wieder passiert, leben innerhalb des Zaunes mehr Rehe als draußen“ – und lassen sich die frischen Sprösslinge schmecken. grundsätzlich sei ein Zaun ein immenser Kostenfaktor für Waldbesitzer „und es ist unfair, ihnen Geiz zu unterstellen“, betonte Rabl – manch Jäger hat sich in dieser Hinsicht schon geäußert.

Der Einzelschutz mit Plastik-Ummantelungen oder Clips, die die Triebe schützen, „können auch nicht die Lösung sein“, so Rabl. Die zerbröseln mit der Zeit wie Chips, dann habe man den unverrottbaren Plastikmüll im Wald. Es gehe nur mit Naturverjüngung, für die angepasste Wildbestände die Voraussetzung seien, so Rabl.

Wenn das gegeben sei, sei es sogar möglich, in reinen Fichtenbeständen einen gesunden Mischwald hochzuziehen. „Vögel verbreiten Samen von anderen Bäumen weit, Tannensamen werden vom Wind verweht“, sagt Rabl und zeigt ein Beispielbild eines Fichtenwalds, in dem massenweise andere Baumarten nachwachsen. Doch das andere Beispiel gebe es auch: Dass in einem Mischwald zu viel Wild alles wegfrisst, was natürlich nachkommt, bis nur noch die wenig schmackhafte Fichte übrig bleibt.

Man müsse sich seinen Jäger eben gut aussuchen, sagte Rabl, und überlegen, an wen man sich für neun Jahre binde – so lange laufen in der Regel die Verträge mit Jagdpächtern. „Da muss man dieselben Ziele verfolgen, ansonsten hat man nicht mehr viel Einfluss, was passiert“, weiß Rabl aus Erfahrung. Das Thema Eigenjagd sei eine Möglichkeit, wenn sich also mehrere Jagdgenossen entscheiden, selbst ihr Revier zu bejagen. „Das wird immer mehr, und die Zeit drängt“, so Rabl. „Denn unsere Wälder lösen sich langsam auf.“

Abschusspläne: 164 einvernehmlich, 50 Mal musste das Landratsamt eingreifen

Über die Ergebnisse des alle drei Jahren zu erstellenden „Forstlichen Gutachtens zur Situation der Waldverjüngung“, wie es offiziell heißt, hatte die Heimatzeitung bereits im Februar berichtet. Tenor: Stagnation auf hohem Niveau. So beschrieb es Helmut Stork, Leiter der Unteren Jagdbehörde am Landratsamt, auch bei der Dienstbesprechung der Jagdvorsteher in Oberhausen.

Allerdings waren die Mitarbeiter seitdem fleißig, hatten viel Kontakt mit den zuständigen Jägern und Jagdgenossen vor Ort und haben mittlerweile nicht nur die wichtige revierweise Aussage fertiggestellt, sondern auch den Abschussplan für drei Jahre erstellt, für den das Gutachten eine wichtige Basis ist.

Bei den Zuständen in den einzelnen Revieren kam bei einigen Besuchern in Oberhausen Unmut auf. Denn die Ergebnisse werden zunächst auf Ebene der zwölf Hegegemeinschaften bekannt gegeben, in denen die 219 Reviere zusammengefasst sind. Das Problem: Eine Hegegemeinschaft kann eher schlecht abschneiden, manche Reviere darin aber gut – sie werden aber alle in denselben Topf geworfen. Die Hegegemeinschaften sollten deshalb abgeschafft werden, so die Forderung, die Stork aber konterte: Für die Statistik brauche man diese übergeordnete Ebene, außerdem würden die sogenannten revierweisen Aussagen ja erfasst – vor Ort wissen also alle Beteiligten, in welchen Revieren es gut und in welchen es schlecht läuft.

Laut Stork wurde in 164 Revieren der Abschussplan einvernehmlich genehmigt, wenn sich also Jäger und Grundstücksbesitzer einig waren und das auch zur Lage im Wald passt. Bei 50 waren sich entweder die Parteien nicht einig oder die Untere Jagdbehörde musste den Abschuss festsetzen, weil der Abschuss zu niedrig war für die Verbisssituation. „Es gab nur einen Widerspruch, der wurde der Regierung von Oberbayern vorgelegt“, so Stork.

- Hegegemeinschaft Bernbeuren, 13 Reviere: Verbissbelastung 2 deutlich zu hoch, 10 zu hoch, 1 tragbar; Tendenz: 5 verschlechtert, 6 nicht verändert (alle 6 zu hoch), 2 verbessert; Abschussplan: 6 Reviere bestätigt, 7 festgesetzt. Abschusserhöhung um 2,5 Prozent.

- HG Eberfing, 22 Reviere: Verbissbelastung 14 zu hoch, 8 tragbar; Tendenz: 1 verschlechtert, 12 nicht verändert (davon 9 zu hoch, 3 tragbar), 9 verbessert: Abschussplan: 15 bestätigt, 7 festgesetzt. Abschusserhöhung um 4,7 Prozent.

- HG Peißenberg, 20 Reviere: Verbissbelastung 9 zu hoch, 9 tragbar, 2 günstig; Tendenz: 1 verschlechtert, 10 nicht verändert (davon 6 tragbar, 4 zu hoch), 9 verbessert; Abschussplan: 13 bestätigt, 7 festgesetzt. Abschusserhöhung um 4 Prozent.

- HG Peiting, 19 Reviere: Verbissbelastung 1 deutlich zu hoch, 8 zu hoch, 10 tragbar; Tendenz: 6 verschlechtert, 9 nicht verändert (davon 5 zu hoch, 4 tragbar), 4 verbessert; Abschussplan: 18 bestätigt, 1 festgesetzt. Abschusserhöhung: 4 Prozent.

- HG Penzberg, 24 Reviere: Verbissbelastung 7 zu hoch, 17 tragbar; Tendenz: 1 verschlechtert, 17 nicht verändert (davon 14 tragbar, 3 zu hoch), 6 verbessert. Abschussplan: 20 bestätigt, 4 festgesetzt. Abschusserhöhung -01 Prozent.

- HG Rottenbuch, 18 Reviere: Verbissbelastung 14 zu hoch, 4 tragbar; Tendenz: 2 nicht verändert (alle 2 zu hoch), 16 verbessert. Abschussplan: 14 bestätigt, 4 festgesetzt. Abschusserhöhung 11 Prozent.

- HG Schongau, 18 Reviere: Verbissbelastung 7 zu hoch, 8 tragbar, 2 günstig, 1 keine Angabe; Tendenz: 1 verschlechtert, 10 nicht verändert (davon 6 tragbar, 4 zu hoch), 6 verbessert, 1 k.A. Abschusspläne: 14 bestätigt, 4 festgesetzt. Abschusserhöhung 2,4 Prozent.

- HG Seeshaupt, 23 Reviere: Verbissbelastung 1 deutlich zu hoch, 12 zu hoch, 9 tragbar, 1 günstig; Tendenz: 3 verschlechtert, 18 nicht verändert (davon 9 zu hoch, 9 tragbar), 2 verbessert. Abschussplan: 18 bestätigt, 5 festgesetzt. Abschusserhöhung: 4,8 Prozent.

- HG Steingaden, 24 Reviere: Verbissbelastung 2 deutlich zu hoch, 11 zu hoch, 10 tragbar, 1 keine Aussage; Tendenz: 2 verschlechtert, 6 nicht verändert (davon 5 zu hoch, 1 tragbar), 15 verbessert ,1 k.A. Abschussplan 21 bestätigt, 3 festgesetzt. Abschusserhöhung: 8,9 Prozent

- HG Weilheim, 22 Reviere: Verbissbelastung 12 zu hoch, 8 tragbar, 2 keine Aussage; Tendenz: 3 verschlechtert, 14 nicht verändert (davon 8 zu hoch, 6 tragbar), 3 verbessert, 2 k.A. Abschussplan: 14 bestätigt, 8 festgesetzt. Abschusserhöhung: 2,8 Prozent.

- HG Wessobrunn, 15 Reviere: Verbissbelastung 10 tragbar, 4 günstig, 1 keine Aussage; Tendenz: 2 verschlechtert, 7 nicht verändert (alle 7 tragbar), 5 verbessert ,1 k.A. Abschussplan: 15 bestätigt. Abschusserhöhung: 7,7 Prozent.

- HG Wildsteig (Rotwild), 17 Reviere: 2 deutlich zu hoch, 7 zu hoch, 8 tragbar; Tendenz: 10 verbessert, 2 verschlechtert, 5 nicht verändert (davon 3 zu hoch, 2 tragbar). Abschussplan: Jagdjahr 2021/2022: Soll 142 , zu 51 Prozent erfüllt; Jagdjahr 2022/2023 : Soll 138 (12 bestätigt, 5 festgesetzt).