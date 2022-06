Er hat bereits 80.000 Quadratmeter Grund aufgekauft - Verein kämpft fürs Weilheimer Moos

Von: Stephanie Uehlein

Professor Reinhold Schumacher (r.) ist seit 2013 erster Vorsitzender des Vereins. Heinz Botsch (l.) ist sein Vorgänger und jetzt zusammen mit Michael Rottmann (Mitte) zweiter Vorsitzender. © Uehlein

Sie hat bei ihrem Einsatz für die Natur allein rund 80.000 Quadratmeter Grund aufgekauft: die Schutzgemeinschaft Weilheimer Moos (SGW). Bei einem Termin vor Ort stellte sie anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens ihre Arbeit vor - und berichtete über interessante Entwicklungen.

Weilheim – Wer in seiner Freizeit im Weilheimer Moos unterwegs ist, der kann auch das genießen, was die gleichnamige Schutzgemeinschaft dort an Naturräumen geschaffen hat. Der im Moorgebiet liegende Birkenweiher und sein romantisch anmutendes Umfeld sind ein Schützling der SGW. Beim Ortstermin stellen ihn erster Vorsitzender Professor Reinhold Schumacher und seine Stellvertreter, Heinz Botsch und Michael Rottmann, nicht ohne Stolz vor.

Libellen schwirren am Rand des Weihers. Lautes Gequake ist zu hören. Der Bereich wirkt wie ein grünes Paradies. Das war nicht immer so. Denn nach dem Ende des Torfabbaus um 1990 hatte das Gelände des heutigen Birkenweihers etwas von einer Mondlandschaft, wie Schumacher mit einem Foto beweist. Inzwischen sind dort Bäume und Büsche gewachsen, es gibt Schilf- und Wiesenbereiche. Um diesen Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu erhalten, bedarf es aber eines gezielten Engagements.

Der Birkenweiher heute: ein grünes Paradies, eine Heimat für Pflanzen und Tiere. © Uehlein

Nach Beendigung des Torfabbaus sah der heutige Birkenweiher so aus. Das Bild stammt aus dem Jahr 1992. © SGW

Nicht nur Mäharbeiten, bei denen bestimmte Vorgaben eingehalten werden müssen, erledigt die SGW. 2017 musste sie den Weiher abdichten, um dessen Austrocknung zu verhindern. Jetzt sind aber bereits weitere Maßnahmen zur Abdichtung nötig, wie die drei Vorsitzenden deutlich machen.

Der Bereich des Birkenweihers ist im Eigentum der Stadt Weilheim und von der SGW gepachtet – wie insgesamt rund 15 Hektar im Weilheimer Moos. Doch hat der Verein bislang auch etwa acht Hektar, also etwa 80 000 Quadratmeter, Fläche erworben. Ein Grundstück bekam er geschenkt. Drei Flächen pachtet er von Privatleuten. Mäharbeiten, die eine Veränderung des Bewuchses verhindern sollen, werden teilweise von Landwirten erledigt, doch erbringen die Ehrenamtlichen der Schutzgemeinschaft bei der Grundstückspflege viel Eigenleistung, sind selbst mit Mäher und Rechen in Aktion.

Ob mit Kauf oder Pacht – der Verein verfolgt das Ziel, Naturräume, darunter diverse Biotope und geschützte Landschaftsbestandteile, zu bewahren, zu pflegen und zu entwickeln. Dabei geht es unter anderem darum, durch die Sicherung von Lebensräumen teils bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu schützen.

Zahl der Vogelarten im Weilheimer Moos hat sich in etwa verdreifacht

Der Erfolg der Arbeit ist erkennbar. Ein Beispiel: Seit der Torfabbau in weiten Bereichen des Weilheimer Mooses einschließlich des Schwattachfilzes eingestellt ist (Ende des vergangenen Jahrhunderts), erhöhte sich die Zahl der dort anzutreffenden Vogelarten deutlich. Statt damals etwa 60 Arten sind es laut SGW heute rund 180. Eisvogel und Neuntöter leben genauso wie Grau- und Nilgänse, Wanderfalken, Mäusebussarde und Rotmilane in der Natur nordwestlich von Weilheim. Besonders die Weiher im Moorgebiet, denen die Schutzgemeinschaft selbst Namen gegeben hat, sind laut dem Verein ein Anziehungspunkt für Vögel.

Ein Wanderfalke, aufgenommen im Weilheimer Moos. © SGW, Johann Heilbock

Die SGW, die 2002 mit dem Umweltpreis der Stadt ausgezeichnet wurde, kooperiert mit vielen Partnern – von der Stadt Weilheim über das Landratsamt bis zur Regierung von Oberbayern, von Landwirten über die Stadtwerke bis zum Bund Naturschutz. Doch gibt es auch Interessenskonflikte, etwa weil Landwirte in den Entwässerungskanälen einen Vorteil für ihre Arbeit sehen, während der Verein die Drainagen mit für den klimaschädlichen Torfschwund verantwortlich macht.

Bisweilen seien schon deutliche Worte nötig, um die Interessen der SGW zu vertreten, sagt Vorsitzender Schumacher. Grundsätzlich lege der Verein Wert auf einen guten Umgang auch mit denjenigen, die andere Interessen haben. Der „Dialog“ sei wichtig, ergänzt 2. Vorsitzender Rottmann.

Der Torfabbau ist der Schutzgemeinschaft ein Dorn im Auge

Ein Dorn im Auge ist es der SGW, dass im südlichen Bereich des Weilheimer Mooses noch durch zwei Firmen Torf abgebaut wird. Dabei wisse man doch um die große Bedeutung der Moore beim Klimaschutz, so Schumacher. Moore machten etwa drei Prozent der Weltoberfläche aus, speicherten aber rund 30 Prozent des klimaschädlichen Kohlendioxids. „Es wäre schön“, sagt der Vereinsvorsitzende, „wenn die beiden Torfabbauer ihre Flächen selbst renaturieren würden.“

Ein anderer Wunsch des SGW-Führungsteam ist es, gerade junge Mitglieder für den Verein zu gewinnen, um dessen überparteiliche Arbeit langfristig fortführen zu können. Wer sich für einen Beitritt interessiert, findet online unter www.weilheimer-moos.de weitere Informationen.

