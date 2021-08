Sternschnuppen-Regen im Anmarsch: Astronom erklärt Himmelsphänomen - und gibt Tipps zur Beobachtung

Blitzende Lichter am Nachthimmel: In ganz Bayern haben Sternschnuppen-Jäger ereignisreiche Nächte vor sich.

In wenigen Tagen geht es los

Von Raffael Scherer schließen

Wer viele Wünsche hat, sollte im August lange wach bleiben: Dort wird es in Bayern einen besonders großen Sternschnuppen-Regen geben. Dieses Jahr sind die Bedingungen für Wünsche ganz besonders gut.

München – Jetzt heißt es Wünsche überlegen, und zwar viele: Bayern stehen mehrere Nächte voller Sternschnuppen bevor. Denn zwischen dem 9. und dem 13. August werden die Perseiden verstärkt am Nachthimmel zu sehen sein. „Sie werden auch Laurentiustränen genannt“, sagt der Astronomie-Experte Helmut Hornung aus dem Landkreis Weilheim-Schongau.

Sternschnuppennacht 2021: Perseiden vor allem zwischen 9. und 13. August zu sehen

„Dieser Meteorstrom besteht aus wenigen Millimeter großen, schmutzigen Eisbällen, sogenannten Meteoroiden“, erklärt er. Diese Staubspur eines Kometenschweifs trifft jedes Jahr etwa zur gleichen Zeit die Umlaufbahn der Erde. Mit stolzen 216 000 Kilometern pro Stunde schnellen die Eisbälle der Erde entgegen, wobei sie verglühen und damit den Nachthimmel erhellen.

Die Menge an Sternschnuppen wird enorm: „Dieses Jahr rechnen wir mit deutlich mehr Sternschnuppen als bisher, weil sich durch den Einfluss des Jupiters die Entfernung der Staubbahn zur Erde ein bisschen verringert hat“, sagt Hornung.

Höhepunkt des Meteoroiden-Regens wird die Nacht von 12. auf 13. August, etwa von 3 bis 4 Uhr morgens. Ist der Himmel klar, kann jeder Beobachter etwa eine Sternschnuppe pro Minute sehen. Eigentlich sind es sogar noch deutlich mehr, doch Hornau erklärt: „Ein Beobachter hat ja keine Fischaugen.“

Bayern: August bringt Meteoroiden-Regen - Experte gibt Tipps für Sternschnuppen-Jäger

Man kann eben nicht überall gleichzeitig hinsehen. Passionierte Sternschnuppen-Jäger finden sich deshalb in fünf- bis sechsköpfigen Gruppen zusammen, damit jeder einen anderen Teil des Himmels ins Auge fassen kann, erklärt der Experte. Wem es mitten in der Nacht zu spät ist, dem rät er einfach vorher schon in den Nachthimmel zu blicken. Denn bereits ab 22 Uhr der ein oder andere Lichtstreif zu sehen.

+ Der Höhepunkt des Sternschnuppen-Regens liegt laut des Astronomie-Experten Helmut Hornung in den frühen Morgenstunden des 12. Augusts. © Privat

Aber nicht nur die Sterne stehen für diese Nächte gut, sondern auch der Mond, erklärt Hornung. „Das ist der hellste Himmelskörper am Nachthimmel. Wenn der also halb oder voll ist, sieht man die Sternschnuppen weniger bis gar nicht mehr“, sagt er. Und fügt hinzu: „Zusammen mit schlechtem Wetter ist der Mond in der falschen Phase das größte Gift der Sternschnuppenbeobachter.“ Zum Glück ist aber am 8. August Neumond, also stört er diesmal das Schauspiel nicht. Nun muss es sich jeder also nur noch auf einer Liege bequem machen und den Blick hinauf zum Himmel richten. Und sich bereit machen, all seine Wünsche loszuwerden.

