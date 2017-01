Grüne sollen  runter vom hohen Ross

Weilheim

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, zählt zu den bekanntesten Grünen. Auch wegen seiner oft provokanten Thesen. In Weilheim gab es dafür donnernden Applaus.

Weilheim –

„Das Predigen in der eigenen Kirche bringt nicht weiter“, sagte Boris Palmer (44) im Lauf des Neujahrsempfangs der Kreis-Grünen beim „Biomichl“ in Weilheim. Und so ging er nur kurz auf typische grüne Themen wie „Ökologie“, „Energiewende“ oder auch „Wachstum“ ein, denn, so sein Credo, die Grünen müssten sich mit den Themen befassen, die jetzt wichtig seien. Das seien die Innere Sicherheit und „wie kriegen wir die AfD klein“. Wenn die AfD wie jetzt prognostiziert auf 15 Prozent bei der Bundestagswahl käme, wäre das das Aus für eine Regierungsbeteiligung der Grünen, die aktuell bei neun Prozent lägen.

„Doch mit was sorgten die

Grünen in den ersten Tagen des neuen Jahren Schlagzeilen?“, so Palmer: Mit Debatten um den Gebrauch des Polizeikürzels „Nafri“, mit Unisex-Toiletten und „Sex auf Rezept für Behinderte“. All das sei wichtig, aber nicht für die große politische Debatte im Bundestagswahlkampf 2017. „Das ist der Weg in die Bedeutungslosigkeit“, so Palmer unter dem Applaus der zahlreichen Anwesenden. Dem ersten von vielen für den frei sprechenden smarten 44-Jährigen, der seit 2007 Oberbürgermeister der 90 000 Einwohner zählenden Universitätsstadt Tübingen ist.

„Wir müssen nicht Scharfmacher werden, aber die Leute erwarten, dass wir das ermöglichen, was nötig ist“, sagte er. Und nötig sei, dass nach den vielen Vorfällen von 2016, nicht jede Verschärfung der Sicherheitsgesetze kritisiert werde. Es gebe nun mal, so Palmer, unter den jungen alleinreisenden muslimischen Männern aus den Maghreb-Staaten „massiv mehr Kriminalität als bei Deutschen“.

Er setzte sich explizit für zwei Änderungen ein: Zum einen für verstärkte Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen. Damit könnten Straftaten zwar nicht vermieden werden, aber besser aufgeklärt werden, was für die Opfer gut sei. Zum anderen für eine Verschärfung der Abschiebehaft für Gefährder durch einen eigenen Haftgrund. „Wir müssen runter vom hohen Ross“, forderte er für den Umgang mit der AfD. Es bringe nichts, über deren Anhänger zu schimpfen. Die Grünen müssten die Probleme benennen, ihre Lösungen vorlegen und dann fragen: Welche Lösung hat die AfD? Palmer: „Die AfD ist Teil des Problems und nicht die Lösung“.

Zu Beginn der rund zweieinhalbstündigen Veranstaltung brach Vizelandrat Karl-Heinz Grehl eine Lanze für die im Landkreis lebenden Asylbewerber. „Die Region braucht diese Leute“.

Bundestagskandidatin Dr. Gabriela Seitz-Hoffmann stellte fest, dass sich im Wahlkreis „seit Strauß nicht viel geändert hat“. Dennoch trete sie gegen „Platzhirsch und Straßenminister Dobrindt“ an, um eine Alternative zu bieten. Sie wolle, dass der Staat Stärke zeige, so Seitz-Hoffmann und beklagte eine verfehlte Handelspolitik, die Ursache von Flucht aus vielen Ländern sei.