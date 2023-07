Weilheimer IT-Systemhaus niteflite feierte 20-jähriges Bestehen

Teilen

Weilheims zweite Bürgermeisterin Angelika Flock (rechts) gratuliert dem Geschäftsführer-Ehepaar Susanne und Maximilian Pfister zum 20. Firmenjubiläum mit einem Blumenstrauß. © Bianca R. Heigl

Seit 2020 ist die Firma niteflite am Weidenbach in Weilheim ansässig. Bei einem großen Sommerfest feierte man nun das 20-jährige Firmenjubiläum und die Einweihung der Weilheimer Geschäftsräume.

Als Maximilian Pfister im Jahr 2003 die Firma niteflite gründete, wusste er noch nicht, welche wechselvolle Geschichte ihn erwartet. Heute ist aus dem Ein-Mann-Unternehmen ein professionelles Full-Service-Systemhaus für IT-Infrastruktur und -Sicherheit mit 20 Mitarbeitern geworden, das kürzlich sein 20-jähriges Bestehen feiern konnte.

Zusammen mit seiner Frau und Mitgeschäftsführerin Susanne Pfister, den Mitarbeitern mit Familien, Kunden, Lieferanten und weiteren Gästen wurde der Firmengeburtstag bei strahlendem Sonnenschein gefeiert. „Weilheim ist sehr froh, dass wir niteflite hier haben, und wir hoffen, dass sich alle wohlfühlen.“, so die zweite Bürgermeisterin Angelika Flock, die mit einem Blumenstrauß zum Geburtstag gratulierte. Sollte einmal Unterstützung gebraucht werden, sagte sie den Support durch die Stadt zu.

Mehr Informationen

Das IT-Systemhaus niteflite beschäftigt 20 Mitarbeiter. © Bianca R. Heigl

Firmengeschichte im Zeitraffer

Maximilian Pfister erzählte aus der Firmengeschichte, die ihren Ursprung in Possenhofen hatte. Am Anfang etablierte sich niteflite als klassisches Systemhaus: Der Fokus lag auf dem Verkauf von Software kombiniert mit der dazu erforderlichen Hardware. Heute steht die IT-Betreuung im Vordergrund. Je nach Kundenwunsch übernimmt niteflite Teilbereiche der IT oder kümmert sich um die gesamte Infrastruktur eines Unternehmens.

Später folgte der Umzug nach Feldafing, 2015 nach Gut Kerschlach. Doch die dort „miserable Internetanbindung“ ließ die Pfisters erneut nach einem neuen Standort Ausschau halten. „Ich saß im Flieger und entdeckte ein höchst interessantes Immobilienangebot. Das Gebäude der ehemaligen ecs kannte ich gut, weil ich jahrelang einen Kunden gegenüber betreute“, plauderte Maximilian Pfister aus dem Nähkästchen. Schließlich sei man sich mit dem Eigentümer Siegfried Capitain sen. einig geworden und am 20. März 2020 nach dem Umbau der Räumlichkeiten eingezogen – zwei Tage vor dem Lockdown. Nun wurde nicht nur das 20-jährige Bestehen mit Food Truck und Feuerwerk gefeiert, sondern auch das damals geplante Einweihungsfest nachgeholt. (Bianca R. Heigl)

Impressionen aus dem Weilheimer IT-Systemhaus niteflite Fotostrecke ansehen

Kontakt

niteflite networxx GmbH

Am Weidenbach 15

82362 Weilheim

Tel.: +49 881 387 896 - 0

E-Mail: info@nnxx.de

Web: www.niteflite.de