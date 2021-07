Feuerwehr weiß noch nicht, wo sie ihre neue Drehleiter unterbringen soll

Das Projekt „Neues Feuerwehrhaus“ war Thema im Seeshaupter Gemeinderat

Seit sechs Jahren wird in Seeshaupt über eine Erweiterung des Feuerwehrhauses diskutiert und das wird wohl noch einige Jahre so bleiben. „Wenn Ende 2022 unser neues Drehleiterfahrzeug kommen wird, haben wir keinen Platz dafür“, sagt Kommandant Stefan Hieber.

Seeshaupt – Vage Hoffnungen, dass sich endlich etwas bewegt, gibt es seit der jüngsten Gemeinderatssitzung: Auf Empfehlung des Feuerwehr-Arbeitskreises wurde die drei Jahre alte Umbauplanung in der Ortsmitte jetzt aufgehoben. Nach der Sommerpause könnte das Ratsgremium im September „bauleitplanerisch tätig werden“, sagt Bürgermeister Fritz Egold auf Anfrage.

Konkret heißt das, für einen Gerätehaus-Neubau muss möglichst noch heuer ein geeignetes Grundstück ausgewiesen und dann ein Architekt gesucht werden. Denn das Feuerwehr-Domizil an der Penzberger Straße platzt schon seit einiger Zeit aus allen Nähten, sodass Teile der Ausrüstung ausgelagert werden müssen. Der Einsatzleitwagen steht heute in einer ungedämmten Holzhütte mit der Folge, dass er öfters Defekte aufweist, weil es dort im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt ist.

Und das sind nicht die einzigen Probleme. Aufgrund der Raumnot ist die Jugendgruppe in einen Container neben dem Gerätehaus ausquartiert; wenn sich nach der Alarmierung die Aktiven in Windeseile umziehen müssen, können sie an ihren Spinden nicht die notwendigen Corona-Schutzabstände einhalten. „Wir wissen bald nicht mehr weiter“, hatte Hieber schon vor Monaten in einem Brief an die Gemeinde geschrieben.

Niemand weiß, wo die neue Drehleiter der Feuerwehr Seeshaupt untergebracht werden kann

Diese hat das notwendige Millionenprojekt jahrelang immer wieder verzögert. Bereits Ende 2019 stand auf der Tagesordnung des Gemeinderats der Punkt „Sachstand und weiteres Vorgehen“ bezüglich eines Erweiterungsbaus. Der ist seit der jüngsten Sitzung vom Tisch, weil es an der Penzberger Straße keinen Platz gibt, um die Anforderungen an ein zeitgemäßes Gerätehaus zu erfüllen. „Denn wir brauchen ein Grundstück mit rund 3500 Quadratmetern“, sagt Hieber. Schon jetzt müssen die Einsatzfahrzeuge zentimetergenau rangiert werden und wo künftig die neue Drehleiter untergebracht werden kann, weiß niemand – ebenso wenig, wo die Kommune die Millionen für einen Neubau hernehmen soll.

Dass viele Feuerwehrler in Seeshaupt sauer sind, wird im Schreiben der Kommandanten an die Gemeinde mehr als deutlich. Darin heißt es unter anderem: „Wir haben mittlerweile den Eindruck, dass einzelne Räte nicht wissen, dass unser aller Engagement ehrenamtlich und in voller Verantwortung der Gemeinde erfolgt.“

Die Arbeit der Wehr werde durch die Querelen im Gemeinderat „extrem erschwert, und wir sind nicht länger gewillt, dass wir zum Ping-Pong-Ball einiger Ratsmitglieder gemacht werden“. Selbst wenn ein Neubau nun endlich ernsthaft angegangen würde, könnte seine Realisierung bis 2025 dauern – „eigentlich schon viel zu spät“, so Hieber.

