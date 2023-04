„Das war wirklich witzig“: Bürgermeister reißt sich Maibaum von Bauhofmitarbeiter unter den Nagel

Von: Boris Forstner

Ein Selfie nach dem erfolgreichen Raubzug: Wessobrunns Bürgermeister Georg Guggemos (r.) mit seinen Mitarbeitern und dem Maibaum. © privat

Normalerweise werden Maibäume von Vereine gestohlen. In Wessobrunn dagegen war dieser Tage die Gemeindeverwaltung samt Bürgermeister aktiv und hat sich einen privaten Maibaum unter den Nagel gerissen – vom eigenen Bauhof-Mitarbeiter.

Wessobrunn – „Das war wirklich witzig“, sagt Bürgermeister Georg Guggemos. Von seinem Bürgermeister-Büro aus hat er schon seit Tagen beobachtet, wie Hans Häckl, der direkt daneben wohnt, in seiner Freizeit hingebungsvoll in seinem Stadl an einem rund zehn Meter langen Maibaum gearbeitet hat. Er habe ihn sogar noch angesprochen, dass das Stück wie auf dem Präsentierteller liege, sagt Guggemos.

Doch Häckl ließ alles so, wie es war – und wurde jetzt von den Kollegen aus dem Rathaus bestraft: „Als wir wussten, dass er dienstlich auf einem Termin war, sind wir kurzerhand rüber, haben uns den Maibaum geschnappt und an einem sicheren Ort versteckt“, sagt Guggemos.

Auslöse ist bereits ausgemacht

Lachend konnte Guggemos anschließend beobachten, wie Häckl nach seiner Rückkehr den Diebstahl bemerkte und anschließend fluchend umherlief, „ich habe es sogar gefilmt“. Das können sich alle Beteiligten nächste Woche anschauen, denn als Auslöse ist mit Häckl bereits ein Weißwurst-Frühstück für die Rathaus-Verwaltung und den Bauhof ausgemacht.

Apropos Maibäume: Einige Meldungen fürs Maibaumaufstellen sind in der Redaktion bereits eingegangen, doch bestimmt gibt es noch mehr Städte und Gemeinden, die am 1. Mai diesen Brauch feiern. Daher die Bitte: Schicken Sie uns bitte die Einladungen zu (lokales@schongauer-nachrichten.de oder redaktion@weilheimer-tagblatt.de), wir kündigen die Feiern an und stellen die Maibäume danach auf einer Sonderseite vor.

