„Joscha Arnold Quintet“ im Klostergut Wessobrunn: Ein Konzert, das die Seele streichelt

Bunt und kreativ, mit Energie, aber auch Gefühl: Das Konzert des „Joscha Arnold Quintets“ im Klostergut Wessobrunn ließ das Publikum spüren, was es all die Monate vermisst hatte. Der Weilheimer Jazzer zeigte dabei auch seinen Sinn für Gemeinschaftlichkeit.

Wessobrunn – Schon eine Ewigkeit müsse es her sein, dass er im Klostergut Wessobrunn gespielt habe, sagt der Weilheimer Jazzer Joscha Arnold. Und in der Tat: Man muss bis 2014 zurückgehen, als die Formation noch „Ny Batteri“ hieß und dreiköpfig war. Als „Joscha Arnold Quintet“, und mit komplett neuer Besetzung, folgte nun eine Neuauflage für den Auftrittsort.

Das Atelier von Farbgestalter und Organisator Franz Wörle ist kreativ und bunt, und genauso war es auch der Jazz dieses Abends, der mit seinen Klangfarben oft auch nach anderen Musikrichtungen griff. Gleich im Auftaktstück gab es einen Hauch Weltmusik mit dem neu in die Instrumentierung hinzugenommenen Harmonium: gewissermaßen ein flachliegendes Akkordeon, worauf Joscha Arnold lang gezogene Töne mit der Bassklarinette von Lukas Diller zu einem akustischen Handshake an die Band „Quadro Nuevo“ verband.

Lässiges Striding bestimmte den Takt im Folgetitel „Jetpacks“, von Flurin Mück am Schlagzeug mit energischem Klopfen auf die Trommelränder prägnanter unterlegt als sonst beim Jazz. Die Energie bestätigte sich durch die Soli, worin auch Joscha Arnold am Sax mit spielerischem Feuer glänzte. Sogar für Cover-Stücke war sich die Formation nicht zu schade: Das fein durch die Bläser wellende „Unison“ von Björk im ersten Teil, ein mit enormer Power geblasenes Beatles-Stück im zweiten Teil. Da die rund 50 Besucher den Rate-Preis um den Titel verfehlten, soll die Auflösung für ein nächstes Mal noch offen bleiben.

Denn öfter hören, das will man diese Formation unbedingt. Die Wechsel zwischen konzentriert-ruhiger „Seelenmusik“, wie eine Besucherin es kundig nannte, zwischen coolen Soli und zwischen Power-Jazz boten eine fast magische Menüfolge für die Ohren, zumal im Ambiente von Gewölbebögen und Kerzen auch die Augen schwelgten. Und vor allem schwelgte das Herz, denn – so betonte Franz Wörle in seiner Begrüßung – man habe seit November 2019 weitgehend in kultureller Abstinenz gelebt. „Aber dieser Raum will gestreichelt werden wie ein Mensch, und neu belebt gilt es, der allgemeinen Depression entgegenzuwirken.“

Etwas eingerostet schien bei den Besuchern der jazztypische Brauch vom Zwischenapplaus, aber zunehmend mischten sich nun Jubelrufe in den Beifall. Zurecht: Da war der schwebende Klang von Joscha Arnolds Metallophon im „Indianerlied“, worüber Lukas Diller traumverloren die Klarinette schweben ließ. Darauf als Kontrast das kraftvolle „See how they run“: Mit pulsierendem Bass von Benni Schäfer und mit virtuosem Tempo-Solo von Lou Lecaudey an der Posaune. Hier kam als Zielmarke fast schon die Klangrausch-Bigband ins Ohr, denn mit nunmehr doppelter Saxofon-Power (Arnold und Diller) sprühte die Kraft.

Auch kompositorisch begeisterte die Fantasie der Band, als sich etwa ein warmer Start aus Bassklarinette und Harmonium in der „Unterbewusstseinsüberschussfunktion“ zu einem feinnervigen, geradezu mitreißenden Double Tempo hochwuchs. Eine edle – und vielleicht auch etwas Weilheimerische – Art der Zurücknahme zeigte Joscha Arnold, als er ein meisterliches, im Enders-Stil ausgeführtes Saxofon-Solo nicht etwa selber spielte, sondern Lukas Diller überließ. Auch dieser Geist von Gemeinschaftlichkeit war ein Teil der Seelenwärme, die diesen Abend trug.

Andreas Bretting