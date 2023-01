Ein Sorgenkind unter vielen Projekten in Wessobrunn

Von: Roland Halmel

Wessobrunn – Der Amtsantritt von Wessobrunns Bürgermeister Georg Guggemos erfolgte Mitten in der Corona-Pandemie. Das war aber nicht das einzige schwierige Thema, das der neue Rathauschef zu bewältigen hatte. Wie sein Rückblick auf das Vorjahr und sein Ausblick ausfällt, verriet er im Interview.

Wie fällt ihr Rückblick auf das vergangene Jahr aus?

Trotz der sehr schweren Rahmenbedingungen rund um die Corona- und Ukrainekrise bin ich recht zufrieden. Der Rathausumbau und Teile der Außenanlagen konnten fertiggestellt werden. Im Kindergarten Forst wurde ein großer Turnraum geschaffen und der Breitbandausbau mit circa 45 000 Leitungsmetern wurde technisch abgeschlossen. Beim Neubaugebiet in Forst mit 19 gemeindlichen Bauplätzen erfolgte die Fertigstellung des Bebauungsplans in sehr kurzer Zeit. Beim Klostergut wurden wichtige Weichenstellungen beschlossen. Bei den Planungen und Abstimmungen mit den Vereinen zum Thema Feuerwehr- und Vereinsheimbau in Forst ging es auch voran. Was mich auch sehr freut ist, dass die meisten unserer Gewerbetreibenden erfolgreich durch das Jahr 2022 gekommen sind und unsere Einnahmen über dem Planansatz liegen.

Ein Sorgenkind ist die Kläranlage Paterzell, was ist da geplant?

Hier gab es seit Inbetriebnahme der Anlage immer wieder Überschreitungen bei den Messwerten und auch teilweise technische Störungen. Daher stehen wir im engen Austausch mit dem Wasserwirtschaftsamt, um eine nachhaltige, langfristige und wirtschaftliche Lösung zu finden. Im Jahr 2023 werden die Kosten der Anlage neu kalkuliert und auch Alternativen geprüft. Wenn alle Fakten vorliegen, möchten wir umfassend darüber informieren.

Im Rathaus gab es zuletzt ein großes personelles Stühlerücken. Der Geschäftsleiter hat gekündigt und die Kämmerin übernimmt den dann freien Posten. Dafür musste ein neuer Finanzchef gefunden werden. Wie ist da der Stand der Dinge?

Wir konnten erfreulicherweise mit Mathias Schuster aus Polling einen jungen und motivierten Mitarbeiter als Kämmerer gewinnen. Er wird zum 1. Februar anfangen. Auch über die interne Lösung mit der bisherigen Kämmerin Anett Bauer-Wunderlich als neue Geschäftsleiterin und Nachfolgerin von Robert Thaller, der uns zum Jahresende verlassen hat, bin ich sehr glücklich.

Was gibt es sonst für Herausforderungen in Wessobrunn in nächster Zeit?

Die Vertragsausgestaltung mit der MARO-Genossenschaft zu unserem Klostergut. Ziel der MARO ist es, das Gut zum 1. Juli zu übernehmen. Und dann die Begleitung des Neubaugebiets Forst – insbesondere die Erschließung. Außerdem sollen die Notarverträge im Frühjahr 2023 geschlossen werden. Bei den kostendeckenden Einrichtungen Wasser und Abwasser steht eine Kostenkalkulation samt Gebührenanpassung an. Weiter muss über die Ertüchtigung aller Anlagen und die Prüfung von Alternativen diskutiert werden. Der Feuerwehr- und Vereinsheimbau in Forst wird weiter vorangetrieben. Der Flächennutzungsplan soll zum Abschluss gebracht werden. Beim Thema Blackout wurden bereits wichtige Entscheidungen des Gemeinderats getroffen. Trotzdem wird uns das Thema weiterhin beschäftigen.

Gibt es weitere Projekte, die sie im Jahr 2023 beginnen wollen?

Wir möchten gerne den Haider Kirchenweg von Wessobrunn bis zum Ortseingang Haid verlängern sowie einen Fußweg von Forst nach Schlitten im Rahmen der Bauarbeiten beim neuen Baugebiet Templhoffeld realisieren. Im Herbst werden die Bäume für den Sortenerhaltungsgarten gepflanzt. Auf dieses Landkreisprojekt bin ich sehr stolz. Und dann gab es am 15. Januar einen gemeindlichen Seniorenneujahrsempfang für alle Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren im Landgasthof Eibenwald.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Dass der Krieg in der Ukraine bald endet und die Betroffenen wieder in Frieden leben können. Für die Gemeinde wünsche ich mir, dass wir bei unseren Projekten vorankommen und uns die Kostensteigerungen bei Energie und Baupreisen nicht zu hart tragen.