Zwischen Haid und Wessobrunn: Erst fielen die Bäume, dann hagelte es Kritik - teilweise grassieren wilde Gerüchte

Von: Kathrin Hauser, Roland Halmel

Zwischen Wessobrunn und Haid mussten mehrere Bäume gefällt werden. © Halmel

Die Fällung mehrerer Bäume zwischen Haid und Wessobrunn hat zu Kritik geführt. Die meisten der gefällten Bäume waren vom Eschentriebsterben betroffen. Demnächst soll wieder nachgepflanzt werden.

Wessobrunn/Haid – Mitte Februar fanden zwischen Wessobrunn und Haid Baumfällarbeiten statt. Wie der Wessobrunner Bürgermeister Georg Guggemos erläutert, mussten mehrere Bäume zwischen Haid und Wessobrunn gefällt werden. Zwei große Eschen am Haider Kirchweg, einem Fußweg, der Haid und Wessobrunn verbindet, sowie mehrere Bäume an der Haider Straße wurden gefällt. Diese Entscheidung sei nicht leichtfertig und „schweren Herzens“ getroffen worden, sagt er: „Es waren schöne, alte Bäume, es tut mir in der Seele weh, dass sie gefällt werden mussten.“ Aber die Gemeinde habe keine andere Wahl gehabt. Die Gefahr sei zu groß gewesen, dass die Eschen einem Sturm nicht standhalten.

Die Gefahr ist zu groß, dass Bäume umstürzen

„Die Fällarbeiten waren im Rahmen der Verkehrssicherheitspflicht nötig“, so Guggemos. Die Gemeinde hafte für die Sicherheit und das Risiko, dass jemand von einem umstürzenden Baum verletzt würde, sei zu groß. Bevor die Säge angesetzt wurde, habe er sich mit der Unteren Naturschutzbehörde in Verbindung gesetzt und auch die zuständige Försterin habe die Entscheidungen mitgetragen. „Jeder einzelne Baum wurde mit Försterin Sonja Scheurer besprochen und zudem wurde Arne Henrich von der Naturschutzbehörde des Landratsamts in diese Aktion mit einbezogen“, sagte Guggemos in der jüngsten Sitzung des Wessobrunner Gemeinderates, in der das Thema zur Sprache kam. Es sei auch nicht so, dass die Gemeinde das Holz für ihre Hackschnitzelheizung benötige: „Wir haben genug im Gemeindewald.“

Die Bäume wurden eingehend begutachtet

Im Vorfeld habe er sich bei einer Ortsbesichtigung von Bauhofchef Tobias Steigenberger die Lage erklären lassen. Später habe noch eine zweite Begehung mit den Umweltreferenten der Gemeinde und der Försterin stattgefunden. Bis auf zwei anderweitig beschädigte Bäume seien bei den Arbeiten ausschließlich Eschen gefällt worden, erläuterte der Rathauschef. Nach den Fällungen habe er einige kritische Mails und auch Anrufe aus der Bevölkerung erhalten, sagte Guggemos im Gemeinderat.

„Wir sollten in dem Bereich wieder Bäume pflanzen, dann kommt wieder Frieden rein“, schlug Gemeinderat Leonhard Reßler vor. „Eine Ersatzpflanzung ist auch fest geplant und bereits seit längerem mit der Försterin besprochen“, sagte Guggemos. Am Haider Kirchweg sollen für die fehlenden zwei Bäume vier neue nachgepflanzt werden. „Die Kritiker können sich dann gerne an den Arbeiten bei der Baumpflanzung beteiligen“, meinte Gemeinderat Gerhard Schelle.