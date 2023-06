Wie aus Hobbygärtnern Selbstversorger wurden - Besuch im Schlaraffenland in Forst

Von: Kathrin Hauser

Zwei Gärtner, eine Oase: Elisabeth und Georg Schuster verbringen den größten Teil ihrer Freizeit in ihrem Garten in Forst. © Ruder

Vor 28 Jahren sind Elisabeth und Georg Schuster in ihrem Haus in Forst gezogen. Ihren Garten haben sie in dieser Zeit in eine Oase verwandelt, die blüht und grünt – und in der es jede Menge zu ernten gibt.

Forst – Es ist einer der ersten heißen Tage in diesem Sommer, doch hier im Garten von Elisabeth und Georg Schuster am Tempelhofring im Wessobrunner Ortsteil Forst ist es angenehm kühl. Und vor allem sehr grün. Grün in allen Schattierungen. An manchen Stellen mischen sich Farbtupfer ins Grün. Zum Beispiel in den Blumenbeeten, die ums Haus herum blühen. Unter einem Baum steht im Schatten ein Holztisch. Es gibt Kaffee und Kuchen, denn hier in dieser Oase, die sich das Ehepaar geschaffen hat, ist der offizielle Pressetermin für den „Tag der offenen Gartentüre“, der am kommenden Sonntag, 25. Juni, im Landkreis stattfindet (siehe Ankündigung Seite 1 Lokalteil).

Eine grüne, blühende Oase

Weil der örtliche Gartenbauverein heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert, befinden sich alle Gärten, deren Türen geöffnet werden, in Forst. Einer von ihnen ist der Garten von Elisabeth und Georg Schuster. Auf den 500 Quadratmetern haben sich eine grüne, blühende Oase geschaffen, in der so viel wächst, dass sie den Sommer über wenig von den Dingen zukaufen müssen, die sich im Garten anbauen lassen: „Wir probieren, im Sommer möglichst Selbstversorger zu sein“, erzählt Elisabeth Schuster. Und tatsächlich wächst in dem großen Gemüsebeet so einiges, was auf den sommerlichen Speiseplan gehört: Kräuter zum Beispiel und verschiedene Salate.

Ihr Garten sei nicht streng in Zonen aufgeteilt, in denen zum Beispiel nur Stauden und Rosen oder ausschließlich Obst wachsen würde, sagt Elisabeth Schuster: „Bei uns wächst alles querbeet.“ Und in Schusters Garten wächst viel und für die kleine Fläche sehr viel. „Hier sieht man, dass man auf einer kleinen Fläche viel anbauen kann“, sagt die Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, Heike Grosser.

Auf etwa 500 Quadratmetern wachsen 20 Obstarten, Gemüse und Blumen

Neben dem Gemüse können Schusters jede Menge Obst ernten, 20 Arten wachsen in ihrem Garten. Im Beet, wie zum Beispiel die Erdbeeren, an Sträuchern, wie die Johannisbeeren – und vor allem am Baum. In diesem relativ kleinen Garten finden sich sieben Obstarten, die auf 15 Bäumen wachsen. Dass auf dieser Fläche, die Schusters zur Verfügung haben, so viel gedeiht, liegt auch daran, dass sich Georg Schuster auf Spalierbäume spezialisiert hat. Ums ganze Haus ranken sich Apfel-, Birnen-, Pfirsich- und Kirschbäume. Teilweise sind ihre Früchte schon reif, teilweise müssen sie noch wachsen. Es ist wie ein Besuch im Schlaraffenland.

Einer der Spalierbäume ist ein besonderer für das Ehepaar. Es ist ein Birnbaum, der an der Südseite steht. Er war der erste Spalierbaum, den Schusters gepflanzt haben, nachdem sie vor 28 Jahren in ihr Haus in Forst gezogen waren: „Diesen Birnbaum haben wir vor 28 Jahren zur Hochzeit bekommen“, sagt Georg Schuster. Schusters sind beide begeisterte Hobbygärtner. Dabei ist die Arbeitsteilung klar: Sie kümmert sich ums Gemüse und die Blumen, er ist der Obstbaumgärtner. Sie verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit in ihrem Garten.

Laufenten zur Schneckenbekämpfung

Wie alle Hobbygärtner haben auch Schusters mit Schnecken zu kämpfen gehabt – bis sie sich Laufenten zugelegt haben. „Die haben wir zur Schneckenbekämpfung“, sagt Georg Schuster. Doch die fressen nicht nur, sie werden auch gefressen. Immer wieder hole sich der Fuchs eine Ente, deswegen müsse immer wieder nachgekauft werden.

Der Garten habe sich im Laufe der Jahre verändert, erzählt Elisabeth Schuster. Zum Beispiel habe er anders ausgesehen, als ihre Kinder klein gewesen seien. Inzwischen wurde aus dem Bereich, auf dem früher der kleine Spielplatz stand, das Erdbeerbeet, das sich Georg Schuster gewünscht hat. Die Hecke, die sie am Anfang als Sichtschutz gepflanzt haben, ist weiteren Spalierobstbäumen gewichen. „Ich sage immer, ein Garten wächst mit dem Besitzer mit, verändert sich mit dem Besitzer“, sagt Elisabeth Schuster.

Beim Tag der offenen Gartentüre machen mit:

1. Mona Lottner, Schwiegle 4, zeigt ihren „Erlebnisgarten“, 2. Familie Fichtner, Reiserlehen 1, öffnet ihren „Bauerngarten mit Ammerseeblick“, 3. Erika Guggemos, Rohrmoos 2, lädt in ihren „Garten zum Wohlfühlen“ ein, 4. Elisabeth und Georg Schuster, Templhofring 25, öffnen ihre Gartentür, wo es unter anderem „Obst am Spalier“ zu bestaunen gibt, 5. Diemud und Domenico Coppola, Templhof 17, laden in ihren Garten ein, in dem unter anderem „Hühner und Laufenten“ leben, 6. Barbara und Michael Lerlinger, Templhofring 6, zeigen ihren Garten, in dem es sich schön „sitzen und genießen lässt“.