„Als Bürgermeister ist man immer im Dienst“: Für Georg Guggemos hat sich seit seiner Wahl viel verändert

Von: Roland Halmel

Wessobrunns Bürgermeister Georg Guggemos mit dem Flächennutzungsplan. © Roland Halmel

Im Interview spricht Wessobrunns Bürgermeister Georg Guggemos darüber, wie sich sein Privatleben seit seiner Wahl 2020 verändert hat, welche Erfolge er bislang erzielen konnte und was nicht so gut lief.

Wessobrunn – Am 1. Mai war Halbzeit: Seit drei Jahren sind die Bürgermeister nun im Amt, drei weitere Jahre liegen noch vor Ihnen. Wir wollten von den 2020 erstmals ins Amt gewählten Rathauschefs wissen, wie sie sich eingelebt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was sich privat geändert hat.

Was hat sich für Sie seit der Amtsübernahme geändert mit Blick auf Ihren Alltag und das Freizeitverhalten?

Tatsächlich hat sich mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert. Mein Alltag ist nun stärker strukturiert und durch sehr viele Termine geprägt. Besonderheiten des Bürgermeisteramts sind die vielen zusätzlichen Abendtermine und die ständige Erreichbarkeit. Meine Freizeit ist deutlich weniger geworden, aber ich versuche, trotzdem genügend Zeit für meine Familie zu finden.

Mit welchen Erwartungen sind sie ins Amt gegangen und was war für sie dann im Amtsalltag überraschend und was nicht?

Ich wusste schon, was mich an politischer Arbeit erwarten wird, da ich bereits drei Jahre vor der Wahl auf jeder Gemeinderatssitzung als Zuhörer teilnahm. Die Breite des Aufgabengebiets und die vielen persönlichen Kontakte waren positiv überraschend. Anfeindungen, von denen man anderswo manchmal hört, habe ich nicht erlebt.

Wie schaut Ihre Arbeitszeit aus?

Sie lässt sich nicht genau beschreiben. Jede Woche ist unterschiedlich, je nach Abendveranstaltungen. Grundsätzlich ist man als Bürgermeister immer im Dienst. Ich versuche die Arbeitszeit trotzdem so zu gestalten, dass die Familie nicht zu kurz kommt.

Wie geht Ihre Familie mit dem Thema Bürgermeister um?

Meine Familie war von Anfang an sehr unterstützend und ist es immer noch. Natürlich gibt es Veränderungen, vor allem, weil ich insbesondere auch häufig abends durch meine Amtspflichten gebunden bin. Aber wir versuchen, die freie Zeit bestmöglich zu nutzen.

Fühlen Sie sich jetzt als „Promi“?

Ich fühle mich nicht als „Promi“, aber es ist wahr, dass ich in der Öffentlichkeit bekannter geworden bin. In einigen Dingen ist man auch sensibler geworden.

Was verbuchen Sie in der Halbzeitbilanz als Erfolg?

Der neue Gemeinderat hat relativ zügig eine Prioritätenliste erstellt. Diese Liste ist grundsätzlich unsere Richtschnur. In den ersten drei Jahren konnten wir in Wessobrunn das Baugebiet südlich der Klostermauer umsetzen, den Rathausumbau weitestgehend fertigstellen, den Breitbandausbau technisch fertigstellen, den Kindergarten Forst vergrößern und viele lange benötigte Bauplätze im Ortsteil Forst schaffen. Der Flächennutzungsplan befindet sich auf der Zielgeraden. Die Verhandlungen zur Übernahme des Klosterguts durch die MARO-Genossenschaft befindet sich ebenfalls in der finalen Phase. Auf die ökologischen Projekte Sortenerhaltergarten Wessobrunn und Blühpakt Bayern bin ich auch sehr stolz.

Was lief nicht so wie erhofft?

Die Übernahme des Gasthofs zum Bayerischen Hiasl hat nicht geklappt. Aufgrund der Raumaufteilung und des Übernahmeangebots in einem Erbpachtverhältnis war das Projekt nach Besichtigung mit den örtlichen Firmen für die Gemeinde unterm Strich nicht wirtschaftlich. Daher haben wir uns für einen Neubau eines Feuerwehr- und Vereinsheim entschieden. Hier sind wir mit der Planung bereits sehr weit. Beim Thema Zellsee/Eibenwald Weg ist die Situation weiterhin verfahren. Bei den letzten Gesprächen im April konnte leider kein Durchbruch erzielt werden. Trotzdem werde ich mich weiterhin für die sehr wichtige Wegeverbindung einsetzen.

Was waren Ihre schlechten Erfahrungen, in welchen Bereichen gab es große Belastungen?

Eine große Belastung ist die Bürokratie, die auch in einer kleinen Gemeinde enorm ist und viele Kapazitäten der Verwaltung bindet. Zu den schlechten Erfahrungen zählen die Personalwechsel auf der Stelle des Geschäftsleiters. Wobei man sagen muss, dass die Verwaltung auch in dieser Zeit sehr gut arbeitete und die Situation gut meisterte.

Und was waren Ihre guten Erfahrungen?

In den drei Jahren habe ich sehr viel gelernt, auch aus den schlechten Erfahrungen. Es gibt auch durchaus positive Rückmeldungen für gelungene Projekte, für das Mitteilungsblatt und für unsere Wessobrunn App. So etwas freut mich und ist sehr motivierend.

Als Bürgermeister führen sie auch Trauungen durch. Wie läuft es da?

Ich habe jetzt etwa 30 Trauungen durchgeführt. Bei der ersten im Juni 2020 traute ich einen alten Freund, das war schon etwas Besonderes. Ich nehme mir gerne die Zeit für die Hochzeiten und versuche sie sehr persönlich zu halten. Besonders freuen mich die zahlreichen, sehr positiven Feedbacks der Brautpaare.

Wie ist der Umgang innerhalb des Gemeinderats und mit ihren Stellvertretern?

Die Zusammenarbeit mit dem 2. und 3. Bürgermeister Erwin Köhler und Andreas Reßler ist sehr angenehm. Im Ratsgremium arbeiten wir konstruktiv zusammen, auch wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Das darf und soll auch so sein.

