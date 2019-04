Für Wessobrunn ist es „Zeit zu investieren“

Die schwarze Null bei den Haushaltsplanungen wird nicht nur im Bund und im Land Bayern angepeilt. Beim Wessobrunner Etat wird ebenfalls penibel darauf geachtet, dass keine Schuldenaufnahme nötig ist. Auch im aktuellen Haushalt sind keine neuen Schulden geplant. Das soll sich aber demnächst ändern.

Wessobrunn– In der mittelfristigen Finanzplanung rechnet die Klostergemeinde in Zeitraum 2020 bis 2022 mit einer Neuverschuldung von rund 3,4 Millionen Euro aufgrund der zu erwartenden hohen Investitionen in den Breitbandausbau, ins Keller-Liesl-Haus in Haid und ins Vereinsheim Forst.

„Da haben wir aber das Worst-Case-Szenario angenommen, das sicher nicht eintritt“, erklärte Bürgermeister Helmut Dinter bei der Vorstellung des Etatplans in der Gemeinderatssitzung. „Wir kennen beispielsweise noch nicht die Zuschüsse für beide Bauprojekte.“ Auch die Eigenleistungen und die Erlöse aus der Verwertung der nach dem Bau des Vereinsheims nicht mehr benötigten Altgebäude seien dabei noch nicht berücksichtigt. „Unser Ziel ist es wie bisher bei Einrichtungen, die nichts abwerfen wie Rathaus, Schule und so weiter ohne Kreditaufnahme zu bauen“, stellte Dinter klar.

Bei der Präsentation des 37-seitigen Zahlenwerks erklärte Kämmerer Jakob Schleich, dass die Gemeinde trotz der hohen Steuerkraft in Jahr 2017 mit einer hohen Schlüsselweisung rechnen kann. „Weil der Staat mehr eingenommen hat“, so Schleich. Als Damoklesschwert sieht er die Grundsteuer, da die bisherige Regelung auf dem Prüfstand steht. „Sie könnte 2020 Geschichte sein“, so Schleich und befürchtet Auswirkungen auf den Wessobrunner Haushalt. Ungeachtet dessen bleiben die Hebesätze bei der Grund- und auch der gut fließenden Gewerbesteuer unverändert.

Kritische Worte gab es einmal mehr in Richtung Landkreis aufgrund der hohen Kreisumlage, die um 60 000 Euro auf jetzt 1,23 Millionen Euro ansteigt. Für das Personal muss Wessobrunn dagegen rund 40 000 Euro (1,376 Millionen Euro) weniger als zuletzt ausgeben.

Für die Sanierung des Rathauses sind in diesem Jahr noch einmal 150 000 Euro vorgesehen. Für den Grunderwerb, Straßenunterhalt, die Feuerwehren, die Heizung in der Mehrzweckhalle, diverse Planungskosten und den Bauhof sind zusammen rund 425 000 Euro veranschlagt.

Trotz dieser Investitionen bleiben noch 320 000 Euro als Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt, der auf 1,409 Millionen Euro geschrumpft ist. Auch die freie Finanzspanne bewegt sich mit 312 000 Euro in der Größenordnung.

„Können mit dem Haushalt gut leben“

„Wir können mit dem Haushalt 2019 gut leben“, bilanzierte Schleich am Ende seiner Ausführungen beim Blick auf den Gesamtetat, der mit 6,2444 Millionen deutlich unter dem des Vorjahres liegt. „Wir haben uns in den letzten zehn Jahren konsolidiert und Schulden getilgt, jetzt wird es Zeit zu investieren“, erklärte Dinter.

Auch wenn Rupert Sedlmayr in Bezug auf die Investitionen fragte „Ist das nicht ein bisschen viel auf einmal?“, wurde die Haushaltssatzung einstimmig abgesegnet. Zum Finanzplan mit der deutliche Schuldenausweitung in den kommenden Jahren gab es dagegen drei Gegenstimmen.

Roland Halmel