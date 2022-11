Leonhardi in Forst: Rund 100 Reiter erwartet - Früher führte der Ritt sogar durch die Kirche

Von: Stephanie Uehlein

Zum Patrozinium der Kirche wird in Forst Leonhardi gefeiert. Das Foto entstand im vergangenen Jahr. © Gisela Schregle

Die jahrhundertealte Tradition des Leonhardiritts in Wessobrunn-Forst wird am Sonntag, 6. November, fortgeführt. Durch die dortige Leonhardskirche zogen früher sogar die Pferde. Heuer werden etwa 100 Reiter als Teilnehmer erwartet.

Forst - Sicher ist laut dem örtlichen Leonhardiverein, dass im 15. Jahrhundert unter dem Wessobrunner Abt Leonhard I. schon ein Leonhardritt in Forst abgehalten wurde. Der Abt ließ dort auch für Gottesdienste ein Kirchlein errichten, wie Vereinsvorsitzender Andreas Reßler in einem Schreiben erklärt. Laut der Sage „Das große Rossesterben“ liegen die Anfänge der Leonhardiritte allerdings schon in der Zeit von Kaiser Friedrich Barbarossa, der im 12. Jahrhundert lebte. Historisch belegt ist dies allerdings nicht. Wann die Traditionsveranstaltung in Forst ihren Anfang nahm, lässt sich also nicht genau sagen.

Am kommenden Sonntag, 6. November, machen sich die Teilnehmer an dem Ritt, nachdem sie sich beim alten Raiffeisenlagerhaus aufgestellt haben, gegen 10.30 Uhr auf den Weg über Tempelhof zum Wirtsanger. Es folgen die Pferdeweihe und der dreimalige Umritt um die Kirche. Bei der Pferdeweihe wird ein Gebet aus dem Jahr 1717 verwendet, das der Abt Tassilo Boelzl verfasste. Dieser legte 1726 auch den Grundstein für die heutige Leonhardskirche. Die Besucher sehen beim Leonhardiritt heuer auch einen Landauer mit Ehrengästen, einen Musikerwagen und einen Motivwagen, der die Forster Kirche zeigt.

Am Abend gibt es einen Leonharditanz im Reßler-Stadl

Vor dem Ritt findet ab 9.15 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche statt, der von Pfarrer Georg Fetsch zelebriert wird. Und nach dem dreimaligen Umritt verkauft die Landjugend Getränke und Würstl. Für den Sonntagabend ist ein Leonharditanz im beheizten Reßler-Stadl geplant. Bei dieser Veranstaltung, die um 20 Uhr beginnt, spielt die örtliche Musikkapelle.

Früher führte der Leonhardiritt in Forst sogar durch die Kirche. Davon zeuge noch der zweite Eingang auf der Nordseite des Gotteshauses, so Andreas Reßler. Dessen Verein hat derzeit rund 200 Mitglieder, die einen Jahresbeitrag von je drei Euro zahlen. Gegründet wurde der Leonhardiverein Forst am 19. November 1961, also vor mehr als sechs Jahrzehnten, von 29 Mitgliedern. Zum ersten Vorsitzenden wurde damals der Schmiedemeister Georg Sieber bestimmt.

Vorsitzender Andreas Reßler (hinten l.) mit (vorn v.l.) Stephanie Mayr, Georg Bertl, Martina Mangold sowie (hinten Mitte) Simon Kölbl und (hinten r.) Wolfgang Lindner. © Leonhardiverein Forst

Andreas Reßler bei Jahresversammlung wieder an die Vereinsspitze gewählt

Bei der diesjährigen Jahresversammlung des Vereins wurde erster Vorsitzender Andreas Reßler in seinem Amt bestätigt – genauso wie sein Vize Simon Kölbl. Georg Bertl, der 45 Jahre in der Vorstandschaft tätig war – laut Verein zuerst als Hilfskassier und dann 26 Jahre als erster Kassier – , stellte sich nicht mehr zur Wahl. Seine Nachfolgerin im Amt des ersten Kassiers ist Stephanie Mayr. Wolfgang Lindner ist weiter Schriftführer.

Hans Lindner, der dem Verein 36 Jahre als Beisitzer gedient hatte, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Seine Funktion wurde von Martina Mangold übernommen.

