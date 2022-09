Löwenmarsch 2022: Ludwig Prinz von Bayern wandert wieder für einen guten Zweck

Von: Jennifer Battaglia, Kathrin Hauser

Am Samstag und Sonntag ist es wieder soweit: Der Löwenmarsch 2022 findet statt. Dann schnürt Ludwig Prinz von Bayern gemeinsam mit rund 750 weiteren Teilnehmern die Wanderschuhe. Gesammelt werden Spenden für Afrika. © Weber

Zum vierten Mal führt der „Löwenmarsch“, den Prinz Ludwig von Bayern ins Leben gerufen hat, durch den Landkreis. Eine Station wird wieder in Wessobrunn sein. Warum das eine ganz besondere ist, erläutert Mitorganisator Vinzenz Walderdorff.

Wessobrunn – Die Idee für den „Löwenmarsch“, eine Wanderung über 100 Kilometer, mit der Spenden für Afrika gesammelt werden, sei vor vier Jahren spontan entstanden, sagt Vinzenz Walderdorff, der neben Prinz Ludwig von Bayern einer der Organisatoren ist. Nur acht Wochen später war der erste „Löwenmarsch“ organisiert. Er führte Wanderer über eine Strecke von rund 100 Kilometern von Schloss Kaltenberg zu Schloss Hohenschwangau – und wie seitdem jedes Mal – quer durch den Landkreis Weilheim-Schongau.

Löwenmarsch 2022: Rund 750 Teilnehmer marschieren für Afrika

Am kommenden Wochenende, Samstag, 3. und Sonntag, 4. September, ist es wieder so weit: Der „Löwenmarsch“ startet gegen 14 Uhr auf Schloss Kaltenberg. Bislang sind rund 750 Teilnehmer angemeldet. Einer von ihnen ist Prinz Ludwig, der bislang bei jedem „Löwenmarsch“ die ganzen 100 Kilometer geschafft hat. Rund 24 Stunden später endet der Marsch, mit dem Spenden für das Ausbildungsprogramm „Learning Lions“ gesammelt werden, das Prinz Ludwig gegründet hat, um jungen Menschen in abgelegenen Regionen Afrikas eine Zukunftsperspektive zu schaffen.

Traditionell müssen im Wessobrunner Klosterhof viele Blasen versorgt werden. So auch beim „Löwenmarsch“ vor zwei Jahren. © Halmel

Beim „Löwenmarsch“ gibt es sechs Versorgungsstationen, an denen die Teilnehmer Essen und Trinken erhalten und den Marsch auch beenden können, falls die Kräfte nachlassen. Nach St. Ottilien, Utting und Dießen, wo es Abendessen gibt, kommen die Wanderer nach Wessobrunn, wo das „Bayerische Rote Kreuz“ im Klosterhof Zelte aufstellen wird.

Dort gehe es vor allem darum, Blasen an den Füßen zu versorgen, sagt Walderdorff: „In Wessobrunn ist das Blasenpflaster der Klassiker. Das ist die Hauptaufgabe des Roten Kreuzes dort.“ Zudem würden die Teilnehmer – wie an jeder anderen Station auch – mit Getränken, Obst und Sandwiches versorgt. Rund 25 Helfer sorgen im Klosterdorf dafür, dass alle gut gestärkt in die Nacht aufbrechen können.

Die Station ist ab 21 Uhr besetzt, etwa um 22 Uhr wird mit dem Eintreffen der Wanderer gerechnet. Bis 0.30 Uhr dürften dann alle, die nicht vorher aufgegeben haben, im Wessobrunner Klosterhof angekommen sein. Dieser Station kommt laut Walderdorff eine besondere Bedeutung zu: „Ab Wessobrunn beginnt die Nachtstrecke.“ Dort zeige sich in der Regel, ob es den Teilnehmern gelingt, die gesamte Strecke zu bewältigen. „An dieser Stelle haben die meisten einen guten Überblick, ob sie es schaffen oder nicht.“

Wer für das Projekt von Prinz Ludwig spenden möchte, kann das unter folgender Bankverbindung tun: Löwenmarsch e.V.

IBAN: DE71 7005 2060 0022 6485 70

BIC: BYLADEM1LLD

Sparkasse Landsberg-Dießen

Löwenmarsch 2022: Über Wessobrunn, Schongau und die Wieskirche geht es weiter nach Hohenschwangau

40 Kilometer sind bis dahin geschafft, 60 liegen noch vor denen, die beim „Löwenmarsch“ dabei sind. Das sei auch mental eine Hürde, die es zu überwinden gelte, sagt Walderdorff. Einige würden diesen Teil der Strecke besonders genießen, weil es still sei, anderen mache er schwer zu schaffen. „Für die meisten wird dieses Stück ein wenig zur Geduldsprobe“, sagt der Organisator. Deswegen werde empfohlen, in der Nacht in Gruppen zu gehen.

Von Wessobrunn aus geht es dann am Hohen Peißenberg vorbei zum Märchenwald und von dort aus weiter zur Wieskirche, wo die meisten Teilnehmer gegen 8 Uhr erwartet werden. Da, so sagen die, die schon mitgemacht haben, sei der härteste Teil geschafft. Schloss Hohenschwangau liegt fast schon in Sichtweite.

Beim Löwenmarsch 2021 im Schongauer Märchenwald: Lilly Neumann und Ludwig Prinz von Bayern. © Jennifer Battaglia

Eine, die bisher auch jedes Jahr mit von der Partie war, ist Lilly Neumann aus Altenstadt. Die 64-Jährige möchte wieder die gesamte Strecke bezwingen. Außerdem ist die Altenstädterin bei der Organisation des Löwenmarsches mit dabei. Sie kocht nicht nur eine 60-Liter-Tomatensuppe, sondern hilft auch bei der Beschilderung des Weges.

Im Landkreis gibt es gleich zwei Straßenstellen, die mit Warnschildern gekennzeichnet werden: an der Einmündung bei Birkland in Richtung Peiting, sowie auf Höhe der Herzogsägmühle. Die Wanderer laufen hier ein Stück weit auf der Straße. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, besonders aufzupassen: Damit auch alle Teilnehmer wohlbehalten im Ziel ankommen.

