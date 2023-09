Royaler Besuch im Landkreis: Der Prinz von Bayern wandert für einen guten Zweck

Von: Andreas Jäger

Auch in diesem Jahr veranstaltet Prinz Ludwig von Bayern (r.) wieder seinen Löwenmarsch zugunsten afrikanischer Kinder. © Frank Rollitz/Schneider-Press

Prinz Ludwig von Bayern veranstaltet am Wochenende wieder seinen Löwenmarsch. Dabei wandert er zusammen mit anderen Teilnehmern 100 Kilometer von Schloss Kaltenberg nach Schloss Hohenschwangau, um Geld für Kinder in Afrika zu sammeln.

Landkreis – Wandern für den guten Zweck: So lautet das Motto des Löwenmarsches, den Prinz Ludwig von Bayern an diesem Wochenende, 2. und 3. September, wieder veranstaltet. Teilnehmen kann im Prinzip jeder, der sich fit genug dafür fühlt. Eine Startgebühr fällt nicht an, allerdings sollte jeder Teilnehmer im Vorfeld Spenden einwerben.

Laut Veranstalter wird erwartet, mindestens das Kilometerziel in Euro dabei zu erreichen, also zum Beispiel 40 Euro für 40 Kilometer. Die gesammelten Spenden sollen dem Hilfsprojekt „Learning Lions“ zugute kommen, das sich für die digitale Ausbildung von Kindern und Jugendlichen aus abgelegenen Regionen Afrikas engagiert.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist auch am Start

Die gesamte Strecke des Löwenmarsches hat eine Länge von 100 Kilometern, die in rund 24 Stunden zurückgelegt werden sollen. Los geht es am Samstag um 14 Uhr auf Schloss Kaltenberg bei Geltendorf, Zielpunkt ist Schloss Hohenschwangau.

Im Landkreis Weilheim-Schongau passieren die Wanderer die Orte Wessobrunn, Schongau und Steingaden mit der Wieskirche. Alle zehn bis 20 Kilometer warten Stationen, an denen die Teilnehmer mit Getränken und Essen versorgt werden und an denen es Toiletten gibt. Wer nicht die komplette Strecke mitwandern möchte, kann nur eine Teiletappe absolvieren. Gerade für Anfänger wird dies von den Veranstaltern des Marsches auch empfohlen.

Organisator Prinz Ludwig plant, die ganze Strecke mitzulaufen. Seine Ehefrau, Sophie Prinzessin von Bayern, möchte 25 Kilometer mitgehen. Mit am Start wird auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sein, die die Schirmherrschaft des Löwenmarsches übernimmt.