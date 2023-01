„Maro“ will Klostergut Wessobrunn im Juli übernehmen

Von: Roland Halmel

Die „Maro“-Genossenschaft kann im Wessobrunner Klostergut ohne eine Bauleitplanung mit der Umsetzung ihrer Pläne beginnen. Derzeit werden Gespräche geführt © Halmel archiv

Es gibt Fortschritte in Sachen „Klostergut Wessobrunn“: Die Genossenschaft „Maro“ führt derzeit Gespräche mit dem Landkreis, der Gemeinde Wessobrunn, den Mietern und der Erzabtei „St. Ottilien“. Es geht um die Übernahme des Klosterguts, die im Juli stattfinden soll.

Wessobrunn – Mitte des vergangenen Jahres fiel die Entscheidung: Die Gemeinde Wessobrunn gibt das Klostergut, das sie im Jahr 2018 in Erbpacht übernommen hat, wieder ab (wir berichteten). Den Zuschlag bekam die „Maro Genossenschaft“, die sich bei der Abstimmung im Gemeinderat klar gegen den zweiten Kandidaten, den „Verein Klostergut“, durchsetzte.

In der Sitzung des Wessobrunner Gemeinderates gab es nun von Bürgermeister Georg Guggemos einen Bericht über den aktuellen Sachstand: „Mitte November fand ein Treffen mit der Landrätin, dem Kreisbaumeister und der ,Maro’ statt“, sagte Guggemos. Bei dem Gespräch mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß, dem damals noch in Diensten des Landkreises stehenden Kreisbaumeister, Florian Steinbach, sowie Vertretern der „Maro“ sei es unter anderem um die Umsetzung der Pläne der Genossenschaft gegangen.

Dabei berichtete Guggemos von einem Erfolg, der eine wesentlich schnellere Umsetzung der Pläne der „Maro“ mit sich bringt, als es ohne diese Übereinkunft der Fall gewesen wäre: „Nach längerer Verhandlung konnte erreicht werden, dass die Umsetzung ohne Bauleitplanung möglich ist“, erklärte Guggemos. „Das bringt einen großen Zeitvorteil“, führte der Rathauschef aus.

Aktuell führt die „Maro“ nach seinen Angaben Untersuchungen der Bausubstanz im Klostergut durch. Zudem stellte sich die Genossenschaft auch schon den aktuellen Mietern in den Wohnungen vor, die sich bereits auf dem Gelände des Klosterguts befinden. Geplant sind zudem noch Gespräche mit der Erzabtei St. Ottilien. „Wir haben mit der ,Maro’ auch über das Thema Kindergarten- und Schulkinder gesprochen“, ergänzte Guggemos.

Der Zeitplan sieht derzeit vor, dass die Genossenschaft das Klostergut zum 1. Juli 2023 übernimmt. „Das ist sehr sportlich“, räumte der Bürgermeister ein. Insgesamt zeigte er sich mit dem Fortgang der Verhandlungen und Gespräche aber sehr zufrieden. „Es ist alles gut am Laufen“, so der Wessobrunner Bürgermeister Guggemos in der Sitzung.

Wie bereits berichtet, konzentriert sich die „Maro Genossenschaft“ in ihrem Konzept fürs Klostergut vor allem auf Wohnnutzung, wie Vorstand Martin Okrslar bei der Präsentation im Juli ausführte. Es werde auf lebendige Gemeinschaften gesetzt, die sich gegenseitig unterstützen, beschrieb Okrslar die Idee der Genossenschaft. In diesem Sinne sollen in zwei Bauabschnitten rund 44 Wohnungen entstehen. Kunst und Kultur sollen weiter ihren Platz im Klostergut haben und das Angebot sogar erweitert werden.