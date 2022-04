Kloster Wessobrunn: Im „schönsten Pfarrhof der Welt“ wird neuer Stuckmarmor ausgestellt

Von: Kathrin Hauser

Teilen

Wilfried Steigenberger ist Archivar beim „Wessofontanum“ und freut sich darüber, dass nun neue Ausstellungsstücke den Tassilosaal bereichern. © Gronau

Vor allem für die Stuck- und Stuckmarmor-Arbeiten aus dem 16. und 17. Jahrhundert ist das Kloster Wessobrunn berühmt. Nun hat das „Wessofontanum“ neue Ausstellungsstücke rund um Stuckmarmor geschenkt bekommen.

Wessobrunn – „Wir haben den schönsten Pfarrhof der Welt“, sagt Wilfried Steigenberger, als er durch den Klostergang Richtung Tassilosaal geht. Er hält einen großen, altertümlichen Bartschlüssel in der Hand und weist mit diesem auf den Stuck, der sich in atemberaubender Pracht und Schönheit über ihm wölbt. Dieser Stuck, der das Gebäude in vielen Zimmern und Gängen schmückt, hat das Kloster Wessobrunn berühmt gemacht, ebenso wie die „Wessobrunner Schule“, in der ab Ende des 17. Jahrhunderts in den Werkstätten der Benediktinerabtei Kunsthandwerker und Künstler – die meisten von ihnen waren Stuckateure – ausgebildet wurden.

Die Stuckarbeiten im Kloster sind in der Regel mehrere Jahrhunderte alt – dazu zählen unter anderem viele Säulen und Flächen aus Stuckmarmor. Dieses Marmorimitat sieht dem echten Gestein täuschend ähnlich und wurde damals – wie Stuck auch – von den berühmten Wessobrunner Stuckateuren gefertigt. Stuckmarmor war eine kostengünstige Alternative zum echten Marmor – ist jedoch heute wie damals äußerst aufwändig und kompilziert herzustellen. „Es erfordert ein besonderes Können“, sagt Steigenberger, der Archivar beim „Wessofontanum“, der „Vereinigung zur Erhaltung, Förderung und Erforschung Wessobrunner Kulturgüter“ ist. Und nicht nur Können ist gefragt, es braucht viel Zeit, Stuckmarmor zu fertigen.

Zu den Stuckmarmorarbeiten aus dem 16. und 17. Jahrhundert wie zum Beispiel den Säulen am Eingang des Tassilosaals sind nun neue Arbeiten in dieser Technik hinzugekommen: eine Säule, eine Platte und zwei Schautafeln, die die vielen Arbeitsschritte aufzeigen, die nötig sind, um aus einer kantigen, bröseligen Masse den glatten und glänzenden Stuckmarmor herzustellen.

Stücke von dem „vielleicht letzten großen Stuckmarmor-Meister“

Steigenberger erzählt, wie es dazu kam, dass diese neuen Ausstellungsstücke im Kloster in Wessobrunn gelandet sind: „Im vergangenen November haben wir einen Anruf von einem Ingo Neumann aus Leonberg erhalten.“ Dieser habe vor längerer Zeit an einer Führung im Prälatentrakt des Klosters Wessobrunn teilgenommen und kenne sich mit Stuckmarmor aus, weil er selber Stuckateurmeister sei.

Als nun im vergangenen Jahr ein Stuckateurmeister-Kollege namens Manfred Siller gestorben sei, hat sich Neumann an die Führung im Kloster Wessobrunn erinnert. Siller wurde 1936 geboren und war einer der wenigen, die heute noch Stuckmarmor herstellten. In einem Nachruf über ihn stand, er sei „vielleicht der letzte große Stuckmarmor-Meister“ gewesen.

Nach seinem Tod standen einige seiner Werke in seinem Atelier und warteten auf eine Verwendung. Neumeier wusste von diesen Gegenständen und rief beim „Wessofontanum“ an, ob Interesse bestehe, die Stücke auszustellen und zu präsentieren. Denn dass die Werke und die Schautafel gezeigt werden, war Bedingung dafür, dass sie dem „Wessofontanum“ überlassen werden.

Schautafeln und Ausstellungsstücke verdeutlichen die Arbeit hinter den Stuckmarmor-Objekten

Als sich beide Seiten einig geworden waren, wurden die Stücke noch auf Vordermann gebracht und schließlich kam der Anruf, dass sie abholbereit seien. Steigenberger machte sich auf den Weg und holte die neuen Ausstellungsstücke bei Neumann ab. Er staunte nicht schlecht, als er sah, was da künftig bei Klosterführungen gezeigt werden sollte: „Ich war überrascht, dass es so große Dinge sind – ich dachte eher an kleine Schaustücke.“

Über die neuen Ausstellungsstücke freuen sich Steigenberger und seine Mitstreiter, zeigen sie doch anschaulich, wie viel Zeit, Arbeit und Mühe in jedem Quadratzentimeter Stuckmarmor steckt, der im Prälatentrakt häufig zu finden ist. „Es ist schwer, so etwas zu erklären“, sagt der Archivar. Und nun könne es anhand der Schautafeln und Ausstellungsstücke deutlich gemacht werden. Die neuen Stücke sollen einen würdigen Platz finden, an dem sie richtig zur Geltung kommen.

Führungen: Der Verein „Wessofontanum“ bietet jeweils mittwochs bis sonntags sowie an Feiertagen Führungen durch den Prälatentrakt an. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr am Eingang zum Pfarramt. Diese Regelung gilt bis Ende Oktober. Gruppenführungen durch den Prälatentrakt sind auch außerhalb dieser Führungszeiten möglich, wenn sie rechtzeitig im Pfarramt unter der Rufnummer 08809/222 oder per E-Mail an wessobrunn@bistum-augsburg.de angemeldet werden.