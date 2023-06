Auf saniertem Fußweg ohne Stufen von Haid nach Wessobrunn

Von: Roland Halmel

Teilen

Beim Besuch der Baustelle: Georg Guggemos (r.) mit (v.l.) Stefan Zeller, Hans Häckl, Tobias Steigenberger und Georg Kriesmair. © Halmel

Der Fußweg, der Wessobrunn und Haid verbindet, kann nun auch von Familien genutzt werden, die zum Beispiel mit dem Kinderwagen unterwegs sind. Die Stufen wurden entfernt und ein Teil des Weges wurde neu gebaut. Die Strecke gehört zum Jakobsweg und ist viel begangen.

Wessobrunn/Haid – Zwischen Wessobrunn und dem etwas höher gelegenen Ortsteil Haid gibt es schon immer eine viel begangene Fußwegverbindung. Wenn sie den zumeist schmalen Pfad gehen, müssen Fußgänger nicht die kurvige und gefährliche Straße nehmen, die Wessobrunn mit Haid verbindet. Dieser an den meisten Stellen schmale Pfad war bislang aber nicht für alle Fußgänger nutzbar und schon gar nicht, wenn sie zum Beispiel mit dem Kinderwagen unterwegs waren: An einigen Stellen mussten Stufen überwunden werden.

Das gehört demnächst aber der Vergangenheit an. Der Bauhof Wessobrunn erneuerte, verbreiterte und befestigte den bestehenden Weg auf einer Länge von 550 Metern. Zudem wurde vom Ortseingang Haid in Richtung Südosten auf über 150 Metern ein neuer Fußweg angelegt. „Ich bin stolz darauf, dass wir diesen Weg mit unserem Bauhof in Eigenleistung realisieren konnten. Unser Bauhof hat hier eine klasse Arbeit abgeliefert“, meinte Wessobrunns Bürgermeister Georg Guggemos, der die Baustelle kurz vor der Fertigstellung besichtigte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Er überzeugte sich vom Baufortschritt und dankte dem Bauhof-Team mit Stefan Zeller, Hans Häckl und Bauhofleiter Tobias Steigenberger sowie Georg Kriesmair vom Maschinenring

Auch mit Kinderwagen gut befahrbar

Auf diesem Weg können die Fußgänger gefahrlos und bequem von Haid nach Wessobrunn und zurück gelangen. Nach dieser Erneuerung und Erweiterung ist der Weg nun auch mit einem Kinderwagen gut zu gehen. „Nun wird man auch mit Kinderwagen oder zusammen mit Kleinkindern, abseits vom Autoverkehr, von Ortsschild zu Ortsschild gehen können. Das war mir auch als Vater besonders wichtig“, ergänzte Guggemos.

Diese Investition in die Verbesserung des Wegenetzes komme sowohl den Wessobrunner Bürgern als auch den vielen Wanderern und Pilgern zugute, sagte der Bürgermeister bei der Besichtigung . Der Fußweg zwischen Haid und Wessobrunn bildet einen Teil des Jakobswegs und wird dementsprechend viel genutzt.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.