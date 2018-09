Stadel in Paterzell brennt bis aufs Gerippe nieder

Schon wieder Brandalarm im Landkreis: Mehrere Feuerwehren rückten am Sonntag zum Brand eines Nebengebäudes in Paterzell aus.

Paterzell - Am Sonntag gegen 16 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert: In der Moosmühle bei Paterzell stand ein Nebengebäude in Flammen. Im Einsatz waren rund 20 Aktive aus Forst mit drei Fahrzeugen. Auch die Peißenberger rückten laut Kommandant Michael Schleich mit 40 Mann und acht Fahrzeugen an. Ebenfalls alarmiert worden war die Weilheimer Wehr, die 2. Kommandant Stefan Herbst zufolge mit 26 Mann und fünf Fahrzeugen ausrückte.

Stadel brennt lichterloh: Flammen wüten in Paterzell Zur Fotostrecke

Nach einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Personen kamen laut Polizei nicht zu Schaden. Die Brandursache in dem Stadel ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Just während des Einsatzes schlug die Brandmeldeanlage an der Peißenberger Josef-Zerhoch-Mittelschule an. Zur Unterstützung schauten die Weilheimer Kameraden nach – zum Glück war es ein Fehlalarm.